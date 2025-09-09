Η «αφρόκρεμα» του σινεμά μποϊκοτάρει τους συνεργάτες της γενοκτονίας

Το τοπίο έχει αλλάξει – είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι πια ένας ή μια μικρή ομάδα, είναι εκατοντάδες οι ξένοι καλλιτέχνες που όχι μόνο ζητούν από τα φεστιβάλ να καταδικάσουν τη γενοκτονία στη Γάζα, αλλά αρνούνται και οι ίδιοι να συνεργαστούν με ισραηλινές εταιρείες που «είναι συνένοχες σε εγκλήματα πολέμου» όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Και ναι, μπορεί ηθοποιοί όπως η ισραηλινή «wonderwoman» Γκαλ Γκαντότ ή ο Τζεράρντ Μπάτλερ να στηρίζουν το IDF (Δυνάμεις Αμυνας του Ισραήλ), ωστόσο μετά τις 1.500 υπογραφές από ανθρώπους του σινεμά (Βαλέρια Γκολίνο, Κεν Λόουτς, Τόνι Σερβίλο κ.ά.) που είχε η ανοιχτή επιστολή της πρωτοβουλίας Venice4Palestine (V4P) προς το Φεστιβάλ Βενετίας ζητώντας να πάρει ξεκάθαρη θέση απέναντι στα εγκλήματα αυτά, τώρα έχουμε περισσότερους από 1.200 επαγγελματίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης που πιστεύουν ακριβώς το ίδιο: πως «η τέχνη είναι μια θεμελιώδης και αναγκαία μορφή αντίστασης» και πως «δεν υπάρχει σινεμά χωρίς ανθρωπιά».

Δεν είναι πια λίγοι. Οχι. Και είναι ονόματα ηχηρά. Και όλοι στηρίζουν τους Film Workers for Palestine: πρόκειται για πρωτοβουλία καλλιτεχνών και εργαζομένων στο σινεμά που εκφράζουν αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη και ζητούν τον τερματισμό της γενοκτονίας. Πάνω από 6.000 έως σήμερα έχουν υπογράψει την αρχική δήλωση από τον Ιανουάριο του 2024. Χθες οι Film Workers for Palestine δημοσίευσαν μια νέα ανοιχτή επιστολή με πάνω από 1.200 επαγγελματίες του κινηματογράφου να δεσμεύονται να μη συνεργαστούν με ισραηλινά ιδρύματα που κρίνουν ως «εμπλεκόμενα σε γενοκτονία και απαρτχάιντ». Ανάμεσα στους υπογράφοντες βρίσκονται γνωστές προσωπικότητες, καλλιτέχνες βραβευμένοι με Οσκαρ, BAFTA, Emmy, Χρυσό Φοίνικα κ.ά., όπως οι Μάρκ Ράφαλο, Αβα Ντουβερνάι, Τίλντα Σουίντον, Ολίβια Κόλμαν, Σούζαν Σάραντον, Χαβιέ Μπαρδέμ, Τζόσουα Οπενχάιμερ, Μάικ Λι και ο δικός μας Γιώργος Λάνθιμος, αλλά και η Αγγελική Παπούλια και ο Γιώργος Ζώης.

Οι υπογράφοντες διευκρινίζουν πως δεν απευθύνονται σε Ισραηλινούς συλλήβδην, αλλά εναντιώνονται σε θεσμούς (φεστιβάλ, παραγωγικές εταιρείες, αίθουσες κ.ά.) που θεωρούν ότι διαιωνίζουν ή καλύπτουν εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων, εξωραΐζουν ή νομιμοποιούν τη γενοκτονία και το απαρτχάιντ ή συνεργάζονται με την κυβέρνηση του Ισραήλ που διαπράττει αυτά τα εγκλήματα. Οι ίδιοι στηρίζονται στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης που αναγνώρισε τον πραγματικό και πιθανό κίνδυνο γενοκτονίας στη Γάζα και χαρακτήρισε την κατοχή και το απαρτχάιντ από πλευράς Ισραήλ ως παράνομη.

Η πρωτοβουλία είναι εμπνευσμένη από την κίνηση Filmmakers United Against Apartheid, που το 1987 οδήγησε διάσημους δημιουργούς να μποϊκοτάρουν το απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

Τονίζεται, δε, ότι δεν πρόκειται για πολιτική δήλωση εναντίον ατόμων, αλλά για ηθική και θεσμική αποκοπή από θεσμούς που συμβάλλουν σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.