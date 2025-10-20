Τέσσερις «Λουπέν» αναζητά η αστυνομία για τη κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο

Σάλο σε όλο τον κόσμο έχει προκαλέσει η κινηματογραφική ληστεία που σημειώθηκε χθες στο μουσείο του Λούβρου, με τις γαλλικές αρχές να φαίνεται ότι έχουν βάλει στο στόχαστρο τέσσερα άτομα.

Η ληστεία που θυμίζει μυθιστόρημα του Μορίς Λεμπλάν θεωρείται από τις θεαματικότερες που έχει συμβεί ποτέ, με τη λεία των κλοπιμαίων - οκτώ κοσμήματα μεταξύ των οποίων και ένα περιδέραιο που είχε χαρίσει ο Ναπολέων στη σύζυγό του - να εκτιμάται σε «ανεκτίμητης» ιστορικής αξίας.

🇫🇷 Footage from today's break-in at the Louvre Museum: One of the visitors filmed the moment of the robbery, the yellow vest of the thief - of the Paris municipality employees pic.twitter.com/7TqHNsTVdY — 🌍 Breaking News of the Day (@BNOfTheDay) October 20, 2025

Το πιο πολυσύχναστο μουσείο στον κόσμο έκλεισε αιφνιδιαστικά την Κυριακή, μετά τη διάρρηξη που στόχευσε αντικείμενα σε δύο γυάλινες προθήκες της Αίθουσας Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος.

Ένα στέμμα που φορούσε τον 19ο αιώνα η Αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγος του Ναπολέοντα Γ΄, βρέθηκε σπασμένο κοντά στο μουσείο, αφότου οι ληστές διέφυγαν. Το στέμμα ήταν διακοσμημένο με χρυσούς αετούς, 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια. Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε ότι εκλάπησαν οκτώ κοσμήματα, μεταξύ των οποίων και ένα περιδέραιο από σμαράγδια και διαμάντια, που είχε προσφέρει ο Ναπολέων στη σύζυγό του, Μαρία Λουίζα.

Άλλα κοσμήματα που εκλάπησαν περιλαμβάνουν ένα περιδέραιο από ζαφείρια και σκουλαρίκια που φορούσε η θετή κόρη του Ναπολέοντα, Ορτάνς, βασίλισσα της Ολλανδίας, τα οποία είχε φορέσει επίσης και η βασίλισσα Μαρία Αμελία τον 19ο αιώνα.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, επισκέφθηκε τον τόπο της ληστείας και δήλωσε στο ραδιόφωνο France Inter ότι πρόκειται για κοσμήματα «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας», τα οποία εκλάπησαν σε μια «καλά οργανωμένη επιχείρηση».

Οι δράστες χτύπησαν στις 9:30 π.μ. τοπική ώρα και σύμφωνα με τον Νουνιέζ, χρειάστηκαν μόλις επτά λεπτά για να αποδράσουν με τα κοσμήματα. Όπως είπε, «πρόκειται για μια ομάδα με εμπειρία, που είχε μελετήσει τον χώρο».

Οι ληστές προσέγγισαν το κτήριο από την εξωτερική πλευρά όπου γίνονταν οικοδομικές εργασίες.

Χρησιμοποίησαν φορτηγό και ανυψωτικό καλάθι για να αποκτήσουν πρόσβαση στο μουσείο και μπήκαν σπάζοντας τα παράθυρα με τροχούς και άλλα ηλεκτρικά εργαλεία.

Ο Νουνιέζ δήλωσε ότι τρεις ή τέσσερις ύποπτοι διέφυγαν και ότι η αστυνομία ερευνά αν ανήκουν σε γνωστή εγκληματική οργάνωση. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Ο εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιώ, επιβεβαίωσε ότι δεν εκλάπη το πασίγνωστο διαμάντι Regent, που επίσης φυλάσσεται στην Αίθουσα Απόλλωνα.

Η αίθουσα Απόλλωνα, με χρυσή διακόσμηση που είχε παραγγείλει ο Λουδοβίκος ΙΔ΄, φιλοξενεί στέμματα, διαδήματα και βασιλικά κοσμήματα. Είναι από τις πιο εντυπωσιακές αίθουσες του μουσείου. Εκεί εκτίθενται και τα τρία ιστορικά διαμάντια: το Regent, το Sancy και το Hortensia.

Το μουσείο εκκενώθηκε ώστε να διατηρηθούν τα ίχνη και να μπορέσουν οι ερευνητές να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Ο Νουνιέζ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το να στοχεύεις το Λούβρο, είναι σαν να επιτίθεσαι στην ιστορία και την πολιτιστική μας κληρονομιά».

Η γαλλική εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για τη ληστεία, και γίνονται προσπάθειες εκτίμησης της αξίας των κλεμμένων αντικειμένων.

Πώς έγινε η ληστεία

Η αστυνομία αναζητά τέσσερις ληστές. Το υπουργείο Πολιτισμού ανέφερε ότι οι συναγερμοί ήχησαν όταν ανοίχτηκαν οι προθήκες, με τους φύλακες να ειδοποιούν αμέσως την αστυνομία. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας τον εξοπλισμό τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, οι ληστές φορούσαν ρούχα εργατών οικοδομής και γιλέκα υψηλής ορατότητας.

Η υπουργός Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί, ήταν η πρώτη που ανακοίνωσε το περιστατικό: «Σήμερα το πρωί σημειώθηκε ληστεία στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα, χρησιμοποιώντας τη λέξη braquage, που σημαίνει ένοπλη ληστεία.

Πρόσθεσε: «Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Βρίσκομαι στο σημείο με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία».

Η Ντατί επιβεβαίωσε ότι ένα από τα κλεμμένα κοσμήματα βρέθηκε έξω από το μουσείο, στην πορεία διαφυγής των ληστών.

Το Λούβρο ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό «για εξαιρετικούς λόγους», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι πολιτικές αντιδράσεις

Ο Αριέλ Βεΐλ, δήμαρχος του κεντρικού Παρισιού, δήλωσε «σοκαρισμένος», λέγοντας πως «μοιάζει με σενάριο ταινίας». Ο Τζόρνταν Μπαρντέλα, πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, δήλωσε: «Το Λούβρο είναι παγκόσμιο σύμβολο του πολιτισμού μας. Αυτή η ληστεία είναι αφόρητη ταπείνωση για τη χώρα μας».

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έγραψε στο X: «Η ληστεία στο Λούβρο είναι επίθεση σε μια πολιτιστική κληρονομιά που αγαπάμε γιατί είναι η Ιστορία μας. Θα ανακτήσουμε τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

Το Λούβρο είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά κέντρα παγκοσμίως και προσελκύει πάνω από 8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Περιλαμβάνει έργα από την αρχαιότητα μέχρι τη Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Τον Ιανουάριο, ο Μακρόν ανακοίνωσε μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση του μουσείου, μετά από αναφορά της διευθύντριάς του, Λοράνς ντε Καρ, για υποδομές που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κοινού ή του προσωπικού. Υπήρχαν προβλήματα μόνωσης, διαρροές και διακυμάνσεις θερμοκρασίας που απειλούν τη συντήρηση των έργων τέχνης.

Το Λούβρο έχει μακρά ιστορία κλοπών. Η πιο διάσημη ήταν το 1911, όταν κλάπηκε η Μόνα Λίζα από τον Ιταλό ζωγράφο Βιντσέντζο Περούτζια. Ο πίνακας βρέθηκε τρία χρόνια αργότερα στη Φλωρεντία.