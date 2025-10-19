Ληστεία στο Λούβρο: Μια θεαματική κλοπή και ένα φιάσκο ασφαλείας

Τα λάφυρα της κινηματογραφικής ληστείας και η κορόνα που «γλίτωσε» • Οι δύο κλοπές σε μουσεία τον Σεπτέμβριο • Άναυδη η κοινή γνώμη, οι πρώτες δηλώσεις από την κυβέρνηση

Κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας», εκ των οποίων το ένα έχει ήδη εντοπιστεί, συναποτέλεσαν τη λεία η οποία κλάπηκε την Κυριακή το πρωί από το μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού, κατά τη διάρκεια της θεαματικής ληστείας, οι δράστες της οποίας έχουν διαφύγει. Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 ώρα Γαλλίας (10:30 – 10:40 ώρα Ελλάδας), όταν τρεις ή τέσσερις διαρρήκτες εισήλθαν στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.

Οι δράστες έσπασαν τα παράθυρα της αίθουσας με τη βοήθεια τροχού, αφού έφτασαν εκεί εξωτερικά με κινητό γερανό, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές. Τα κοσμήματα φυλάσσονταν μέσα σε προθήκες, όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Νταντί. Οι επισκέπτες του μουσείου, που είχε ανοίξει στις 09:00, απομακρύνθηκαν γρήγορα «χωρίς κανένα απολύτως επεισόδιο», όπως δήλωσε η διεύθυνση του Λούβρου στο AFP.

Η αξία των κλοπιμαίων χαρακτηρίζεται «ανεκτίμητη», σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, ο οποίος δήλωσε σε γαλλικά μέσα πως οι ληστές ολοκλήρωσαν τη δράση τους «σε 7 λεπτά». Από την πλευρά της η Ντατί επεσήμανε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TF1 ότι «είδαμε κάποιο υλικό» από κάμερες ασφαλείας. «Δεν στοχοθετούν ανθρώπους, εισέρχονται με ηρεμία σε τέσσερα λεπτά, σπάνε προθήκες, παίρνουν τη λεία τους και φεύγουν. Καμία βία, με πολύ επαγγελματικό τρόπο», όπως εξήγησε.

Στη Γκαλερί του Απόλλωνα, οι δράστες επικεντρώθηκαν σε «2 προθήκες», σύμφωνα με τον Νουνιέζ. Η γκαλερί, η οποία κατασκευάστηκε κατόπιν εντολής του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ', φιλοξενεί τη βασιλική συλλογή πολύτιμων λίθων και τα διαμάντια του Στέμματος, μεταξύ των οποίων τρία ιστορικά κομμάτια: Le Régent, Le Sancy και L’Hortensia. Ο Νουνιέζ, πρώην αστυνομικός διευθυντής του Παρισιού ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα υπουργός Εσωτερικών, εξέφρασε «ισχυρή αισιοδοξία» ότι οι δράστες –οι οποίοι διέφυγαν με σκούτερ– θα συλληφθούν «πολύ σύντομα». Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «έμπειρους» κακοποιούς που ενδέχεται να είναι «αλλοδαποί». Ένα σκούτερ εντοπίστηκε μετά τη φυγή τους.

AP Photo

Το κλοπιμαίο που εντοπίστηκε

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, ένα από τα κλοπιμαία, βρέθηκε κοντά στο μουσείο έχοντας υποστεί ζημιές, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP από πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης. Το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, τυπικό δείγμα των αυτοκρατορικών στεμμάτων, αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, σύμφωνα με την περιγραφή που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Λούβρου.

Σε ανάρτησή του στο X, το μουσείο, το οποίο υποδέχθηκε σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024 –εκ των οποίων το 80% ήταν αλλοδαποί πολίτες–, ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό την Κυριακή «για εξαιρετικούς λόγους». Η διεύθυνση του μουσείου διευκρίνισε στο AFP ότι στόχος είναι «η διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων για την έρευνα». Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενα κενά στο σύστημα ασφαλείας, ο υπουργός Εσωτερικών απέφυγε να σχολιάσει, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η ασφάλεια των μουσείων είναι ευάλωτη. «Γνωρίζουμε πολύ καλά πως υπάρχει σημαντική ευπάθεια στα γαλλικά μουσεία», δήλωσε ο Νουνιέζ, υπενθυμίζοντας ότι ένα πρόσφατο «σχέδιο ασφαλείας» που δρομολογήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού περιλαμβάνει και το Λούβρο. Οι δηλώσεις του γίνονται έπειτα από μια σειρά πρόσφατων διαρρήξεων σε μουσεία της Γαλλίας.

AP Photo

Και παλιότερα κρούσματα

Στα μέσα Σεπτεμβρίου κλάπηκαν δείγματα φυσικού χρυσού από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, το οποίο χαρακτήρισε την απώλεια «ανεκτίμητη» για την έρευνα και την πολιτιστική κληρονομιά. Η κλοπή αφορούσε αρκετά δείγματα φυσικού χρυσού – δηλαδή χρυσού στη φυσική του μορφή –, είχε εξηγήσει το μουσείο, με την αξία τους να εκτιμάται περίπου στις 600.000 ευρώ. Τον ίδιο μήνα μουσείο στη Λιμόζ, την πόλη της κεντρικής Γαλλίας που είναι γνωστή για την πορσελάνης της, έγινε στόχος διάρρηξης με λεία εκτιμώμενης αξίας 6,5 εκατ. ευρώ.

Η προειδοποίηση της προέδρου

Η Le Parisien υπενθύμισε με άρθρο της το εμπιστευτικό σημείωμα της διευθύντριας του μουσείου που είχε σταλεί στη Γαλλίδα υπουργό Πολιτισμού, με το οποίο προειδοποιούσε για μία «πολλαπλασιαζόμενη σειρά βλαβών» και την ανάγκη για εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης. Πρόκειται για ένα σημείωμα – ευθεία καταγγελία και όχι απλώς για μια τεχνική αναφορά, καθώς η πρόεδρος του Λούβρου στρέφεται… εναντίον του ίδιου του Λούβρου, και στην κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Στο εμπιστευτικό σημείωμα με ημερομηνία 13 Ιανουαρίου, η Λοράνς ντε Καρ, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του μουσείου από την ίδρυσή του το 1793, απευθύνεται στην κ. Νταντί και προειδοποιεί για τους κινδύνους που απειλούν το εμβληματικό μουσείο.

Η διευθύντρια επισημαίνει «τη σκληρή πραγματικότητα της κατάστασης των εγκαταστάσεών μας, οι οποίες έχουν υποστεί υπερβολική καταπόνηση», τονίζοντας πως πολλές από αυτές «βρίσκονται πλέον σε επίπεδο ανησυχητικής απαρχαίωσης“, ενώ ακολουθεί μία λίστα με όλες τις βλάβες που περιλαμβάνει από “ζημιές” σε χώρους, τμήματα που “δεν είναι πλέον στεγανά”, αλλά και “επικίνδυνες διακυμάνσεις θερμοκρασίας που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση των έργων». Επικρίνει, δε, το γεγονός ότι το «εθνικό θησαυροφυλάκιο» έχει μετατραπεί σε μία «φυσική δοκιμασία» για τους επισκέπτες, καθώς όπως αναφέρει «η πρόσβαση στα έργα είναι χρονοβόρα και δεν είναι πάντα εύκολη. Ο επισκέπτης δεν έχει κανένα χώρο για να κάνει ένα διάλειμμα. Τα καταστήματα εστίασης και οι τουαλέτες είναι ανεπαρκείς, πολύ κάτω από τα διεθνή πρότυπα. Η σήμανση πρέπει να επανασχεδιαστεί εξ ολοκλήρου». Το τελειωτικό χτύπημα, σύμφωνα με την ντε Καρ, είναι ότι είναι «δομικά ξεπερασμένο. Το ίδιο το μοντέλο του “Grand Louvre”, όπως το οραματίστηκε ο Φρανσουά Μιτεράν τη δεκαετία του ’80 με την εμβληματική Πυραμίδα, έχει πλέον ξεπεραστεί και είναι θύμα της ίδιας του της επιτυχίας.

Το κτίριο σχεδιάστηκε για να δέχεται περίπου 4 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο, αλλά πριν από την πανδημία οι επισκέπτες ξεπέρασαν τα δέκα εκατομμύρια, ενώ μόνο το 2024 καταγράφηκαν 8,7 εκατομμύρια». Η Λοράνς ντε Καρ, που ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Σεπτέμβριο του 2021, έχει ήδη επιβάλει ανώτατο όριο 30.000 επισκεπτών την ημέρα, βάζοντας τέλος στο κυνήγι των ρεκόρ σε μία προσπάθεια να προωθήσει την άνεση των επισκεπτών. Το δε γυάλινο αριστούργημα του Pei δέχεται επίσης κριτική, τουλάχιστον όσον αφορά την αντοχή του στο χρόνο και την κλιματική αλλαγή: «Ο σχεδιασμός της Πυραμίδας παρουσιάζει σημαντικά κενά: τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, το φαινόμενο του θερμοκηπίου που δημιουργείται από το γυάλινο κάλυμμα καθιστά αυτόν τον χώρο πολύ αφιλόξενο για το κοινό που τον διασχίζει και τους υπαλλήλους που εργάζονται εκεί. Επιπλέον, η ηχομόνωση αυτού του χώρου παραμένει πολύ μέτρια», γράφει στο σημείωμα. Έτσι κλείνει την επιστολή της η πρόεδρος του Μουσείο προς την υπουργό, την οποία ευχαριστεί «που θέλησε να επιστήσει την προσοχή του αρχηγού του κράτους σε αυτές τις δομικές προκλήσεις», με στόχο ένα «νέο ξεκίνημα».

Ωστόσο, όποιο νέο ξεκίνημα έγινε δεν ήταν μάλλον αρκετό για να διορθώσει βλάβες και να καλύψει τυχόν κενά ασφαλείας, όπως αποδείχθηκε.