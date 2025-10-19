Λούβρο: Κινηματογραφική ληστεία σε 7 λεπτά στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου

Πώς οι δράστες μπήκαν, έκλεψαν και εξαφανίστηκαν, ενώ ήδη υπήρχαν επισκέπτες στο Λούβρο • Τι θα κάνουν με τα κλοπιμαία ανεκτίμητης αξίας, τα δύο σενάρια.

Σε σοκ το Παρίσι από την θρασύτατη και κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο, το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου και ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Καθώς έχει ξεκινήσει ένα ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βγαίνουν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την κινηματογραφική ληστεία.

Καλά οργανωμένο σχέδιο, μέσα σε επτά λεπτά

Όλα συνέβησαν περίπου στις 9.30 το πρωί (τοπική ώρα), ενώ το μουσείο είχε ανοίξει και βρίσκονταν επισκέπτες ακόμη και στην αίθουσα που στόχευσαν οι διαρρήκτες.

Τρεις κουκουλοφόροι φέρονται να εμπλέκονται στην ληστεία. Οι δύο ανέβηκαν στον 1ο όροφο (στη γκαλερί «Απόλλων») με μια κινητή σκάλα που χρησιμοποιείται για μετακομίσεις από την πλευρά του Σηκουάνα όπου εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης, έκοψαν το τζάμι με μικρά αλυσοπρίονα, ενώ ο τρίτος συνεργός περίμενε κάτω, έκλεψαν ό,τι ήθελαν και έγιναν καπνός.

Το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο παραμένει κλειστό. | (AP Photo/Alexander Turnbull)

Η ληστεία κράτησε περίπου επτά λεπτά και στο στόχαστρο ήταν η γκαλερί όπου φυλάσσονται κοσμήματα από την περίοδο του Ναπολέοντα και της αυτοκρατόρισσας Ευγενείας. Δεν επιβεβαιώνεται ο ακριβής αριθμός των κοσμημάτων, όμως ανάμεσά τους ήταν κολιέ και καρφίτσες ανεκτίμητης αξίας.

Οι δράστες, μάλιστα, έκλεψαν και την κορόνα της αυτοκρατόρισσας που θεωρείται ένα από τα πιο ακριβά κειμήλια στον κόσμο, όμως αυτή τους έπεσε κατά την διαφυγή τους. Το κόσμημα έχει ραγίσει, όμως δεν εκλάπη.

Μόλις έγινε αντιληπτό το περιστατικό επικράτησε πανικός με την αστυνομία να εκκενώνει τον χώρο, ενώ το μουσείο, όπως ανακοινώθηκε θα παραμείνει κλειστό.

Αστυνομικοί ελέγχουν την κινητή σκάλα που χρησιμοποιήθηκε για το μεγάλο ριφιφί.

| (AP Photo/Thibault Camus)

Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου ληστεία, η οποία εγείρει σοβαρότατα ερωτήματα ασφάλειας για έναν χώρο που είναι εξαιρετικά καλά φυλασσόμενος, ενώ διαθέτει παντού κάμερες. Το θέμα, εξάλλου, βρίσκεται ήδη στις πρώτες θέσεις στην παγκόσμια ειδησεογραφία.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τη ληστεία. Σήμερα, μάλιστα, αναμένεται και συνέντευξη Τύπου από τις γαλλικές αρχές.

Λίγο νωρίτερα η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί είχε αναφέρει στο Χ ότι σημειώθηκε «ληστεία» σήμερα το πρωί κατά το άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου.

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε η Ντατί. «Το μουσείο του Λούβρου θα παραμείνει κλειστό σήμερα (Κυριακή) για εξαιρετικούς λόγους», ανέφερε στον λογαριασμό του X, ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε και στα αγγλικά.

Οι ληστές μπήκαν από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου πραγματοποιούνται εργασίες στο μουσείο. | (AP Photo/Alexander Turnbull)

Τι θα κάνουν με τα «λάφυρα»

Ένα από τα ερωτήματα που δημιουργείται είναι ποιος ο σκοπός πίσω από αυτή την κινηματογραφική ληστεία.

Αυτό γιατί τα κοσμήματα που εκλάπησαν είναι πολύ αναγνωρίσιμα, οπότε θεωρείται απίθανο οι ληστές να μπορέσουν να τα πουλήσουν.

Το ένα σενάριο που εξετάζεται αυτή τη στιγμή είναι η ληστεία να έχει γίνει κατά παραγγελία από κάποιον συλλέκτη που σκοπεύει να τα κρατήσει στην προσωπική του συλλογή.

Το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι οι δράστες να λιώσουν τα κοσμήματα και να τα εξαφανίσουν, τη στιγμή, μάλιστα, που η τιμή του χρυσού έχει ανέβει σε τέτοια σημεία που θα μπορούσε να κινητοποιήσει ακόμη και μια τόσο τολμηρή κλοπή.

Επισκέπτες παρατηρούν κοσμήματα στην γκαλερί «Απόλλων» που βρέθηκε σήμερα στο στόχαστρο των ληστών.

| (AP Photo/Alexander Turnbull)