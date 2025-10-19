Πρωτοφανής διάρρηξη στο Λούβρο - Κλειστό το μουσείο

Μπήκαν μέσω ενός ανελκυστήρα σε αίθουσα και έκλεψαν κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα.

«Ληστεία» σημειώθηκε σήμερα το πρωί κατά το άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, ανακοίνωσε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού στο X, με το μουσείο να ανακοινώνει ότι έκλεισε για «εξαιρετικούς λόγους».

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε η Ρασίντα Ντατί.

Ένας ή περισσότεροι δράστες εισήλθαν στο μουσείο, δήλωσε το περιβάλλον της υπουργού στο AFP.

Το μουσείο δεν έχει προχωρήσει, ακόμη, σε επίσημη ανακοίνωση, αλλά στον λογαριασμό του στο Χ ανέφερε πως οι εγκαταστάσεις θα μείνουν κλειστές λόγω «έκτακτων συνθηκών».

Οι πρώτες πληροφορίες στα γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι μια ομάδα ληστών έφτασε στο σημείο με μηχανές, μπήκαν σε έναν ανελκυστήρα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μεγάλων αντικειμένων και μπήκαν κατευθείαν στην αίθουσα που είχαν βάλει στο στόχαστρο. Είχαν μαζί τους μικρά αλυσοπρίονα και φέρονται να έκλεψαν κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα προτού εξαφανιστούν.