O Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρία Καρυστιανού

Υπήρχε ένα σύνθημα χθες στο Σύνταγμα, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το γνωστό του show στη Θεσσαλονίκη, που έδινε τον λαϊκό τόνο: «Στη ΔΕΘ μιλάει η Μαφία, στο Σύνταγμα μιλάει η Μαρία». Μετά τον Φραπέ και τον Χασάπη, περνάει τώρα στο λαϊκό λόγο και η Μαφία. Και όλα αυτά συνδέονται άμεσα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μέγαρο Μαξίμου.



Λέγαμε προχθές ότι το κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού για συγκέντρωση στο Σύνταγμα μετά από 48 ώρες θα έπεφτε στο κενό. Ότι δεν θα προλάβαινε ο κόσμος να συσπειρωθεί. Έκανα λάθος και πολύ το χαίρομαι. Η πλατεία Συντάγματος είχε πολύ κόσμο που ζητούσε Δικαιοσύνη. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, αλλά ουδείς κάνει αυτή τη σύγκριση.



Η Καρυστιανού λοιπόν κινητοποίησε τον κόσμο όπως δεν θα μπορούσε να το κάνει κανένας πολιτικός αρχηγός τώρα. Ούτε καν το οργανωμένο και μαζικό ΠΑΜΕ δεν θα κατάφερνε να μαζέψει τόσους πολλούς σε τόσο λίγο διάστημα. Με μία ανάρτησή της μόνο στα social media την Πέμπτη το βράδυ η Καρυστιανού έφερε χιλιάδες στις πλατείες. Ούτε ο ΛΕΞ έτσι, που ανεβάζει ένα post στο Instagram και ξεπουλάει τα εισιτήρια για τις συναυλίες του.



Ο κόσμος έχει πνιγεί και ψάχνει διέξοδο. Θέλει κάτι καινούργιο να πιστέψει και να πιαστεί. Αυτός ο «κανένας» που κερδίζει σε όλες τις δημοσκοπήσεις μπορεί κάποια στιγμή να αποκτήσει ονοματεπώνυμο. Πρέπει να κοιτάξουμε out of the box.



Επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι τα Τέμπη (θα) παραμένουν πάντα εδώ. Όσοι νομίζουν πως θα ξεμπερδέψουν με τους συγγενείς 57 νεκρών, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα με μανάδες νεκρών παιδιών, είναι επιεικώς ανόητος.