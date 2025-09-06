«Θέλουμε επειγόντως οξυγόνο», το μήνυμα Καρυστιανού από το Σύνταγμα

Στην ομιλία της έκανε λόγο για μια «δίκαιη, όμορφη και ανεξάρτητη χώρα για τα όνειρα που δεν έζησαν τα παιδιά μας».

«Θέλουμε επειγόντως οξυγόνο. Σας καλώ να συσπειρωθούμε και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας».

Την παραπάνω έκκληση απηύθυνε η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών, μιλώντας στους συγκεντρωμένους στη μεγάλη διαδήλωση για το έγκλημα που έγινε στο Σύνταγμα.

Ξεκίνησε την ομιλία της ευχαριστώντας τους πολίτες που συγκεντρώθηκαν σε κάθε γωνιά του κόσμου, καλώντας «να γίνουμε ξανά μια αγκαλιά, μια φωνή για να διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη και για να μιλήσουμε για την Ελλάδα που μας αξίζει».

«Να σας ευχαριστήσω που καταλαβαίνετε ότι το έγκλημα στα Τέμπη δεν αφορά μόνο 56 οικογένειες. Αφορά όλη την κοινωνία, γιατί ο καθένας από εμάς που είμαστε στις πλατείες και τους δρόμους σήμερα, θα μπορούσε να είναι επιβάτης σε εκείνο το μοιραίο δρομολόγιο. Το δικαίωμα για ασφαλή μετακίνηση με κάθε δημόσιο μέσο είναι υποχρέωση του κράτους μας που έχει πληρωθεί με τους φόρους μας», δήλωσε η κ. Καρυστιανού.

Και πρόσθεσε: «Το ίδιο ισχύει και για το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη που ζει σε δημοκρατική χώρα να βιώνει αληθινή δικαιοσύνη. Να είναι σίγουρος ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, χωρίς ξεπλύματα ευθυνών για πολιτικούς που μέσα από την ασυλία θα ξεφεύγουν και θα συνεχίσουν τα εγκλήματα εναντίον όλων μας. Βγήκαμε λοιπόν στους δρόμους για να πούμε ότι η ασυλία και το ακαδίωκτο είναι αντίθετα με την πραγματική δημοκρατία και μη συμβατά με τα συμφέροντα της κοινωνίας μας».

Επιπλέον, η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε στην Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι ως «φωτεινή αχτίδα» επειδή τιμά τον όρκο της και γι' αυτό την πολεμάνε. Άφησε ταυτόχρονα και αιχμηρό σχόλιο για την πρόσφατη επικαιρότητα, λέγοντας πως η κυβέρνηση δεν αίρει την ασυλία ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει κανένας να ελεγχθεί.

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους νέους που κάθονται κάθε βράδυ δίπλα στα ονόματα των 57 νεκρών. «Οραματιζόμαστε μία δίκαιη, όμορφη και ανεξάρτητη χώρα για τα όνειρα που δεν έζησαν τα παιδιά μας».