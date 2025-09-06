Ποτάμια διαδηλωτών ζήτησαν «δικαιοσύνη» για τα Τέμπη

Δυναμικές και μαζικές διαδηλώσεις για τη δικαίωση των θυμάτων των Τεμπών • Δεκάδες προληπτικές προσαγωγές και δύο συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα • Προκλητική στάση της αστυνομίας μετά το τέλος της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα.

Δεκάδες συγκεντρώσεις έγιναν το Σάββατο σε όλη τη χώρα για το έγκλημα στα Τέμπη, έπειτα από κάλεσμα της προέδρου του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών, Μαρίας Καρυστιανού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις συγκεντρώσεις συμμετείχαν ιλιάδες άνθρωποι, που βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν την αντίθεσή τους εναντίον της διαφαινόμενης συγκάλυψης που επιχειρείται από την κυβέρνηση και για να φωνάξουν υπέρ της δικαίωσης των θυμάτων των Τεμπών. Οι διαδηλώσεις που έγιναν σε όλη τη χώρα αλλά και εκεί που χτυπά η καρδιά του «Ελληνισμού», ήρθαν μετά το ξαφνικό κλείσιμο της δικογραφίας από τον ειδικό ανακριτή.

Στην Αθήνα, κλειστός ήταν από τις 4 το απόγευμα ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό και η διέλευση των συρμών γινόταν χωρίς στάση από το σημείο, σε (ακόμα) μια προκλητική απόφαση της Αστυνομίας να εμποδιστεί η ομαλή προσέλευση του κόσμου στη συγκέντρωση.

Συλλαλητήριο για τα Τέμπη στην Αθήνα (6/9/25). | Μιχαήλ-Άγγελος Κωνσταντόπουλος

Φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία και πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Συντάγματος μπροστά από τη Βουλή.

Συλλαλητήριο για το έγκλημα στα Τέμπη στην Αθήνα. | ΕΦΣΥΝ/Μιχαήλ-Άγγελος Κωνσταντόπουλος

Συλλαλητήριο για το έγκλημα των Τεμπών στην Αθήνα (6/9/25). | ΕΦΣΥΝ/Μιχαήλ-Άγγελος Κωνσταντόπουλος

Για άλλη μια φορά η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε προληπτικές προσαγωγές και συλλήψεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, έγιναν 20 προσαγωγές και 2 συλλήψεις. Νωρίτερα, η Πλατφόρμα Συνομποσπονδιακής Ένωσης είχε καταγγείλει μαζικές προσαγωγές.

Επίσης, προκλητική ήταν η στάση της ΕΛ.ΑΣ. και μετά το τέλος τη συγκέντρωσης, καθώς μετά τη ρίψη ορισμένων αντικειμένων από ομάδα διαδηλωτών κατά αστυνομικών, οι τελευταίοι βρήκαν την αφορμή να πνίξουν τον κόσμο σε δακρυγόνα και κρότου λάμψης, και να εξαπολύσουν ανθρωποκυνηγητό στους γύρω δρόμους κατά διαδηλωτών.

Τι είπε η Μαρία Καρυστιανού

Η πρόεδρος του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών, μίλησε στους συγκεντρωμένους στο Σύνταγμα και δήλωσε τα παρακάτω:

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που είστε στο Σύνταγμα και στις πλατείες όλου του κόσμου. Για να γίνουμε ξανά μια αγκαλιά, μια φωνή για να διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη και για να μιλήσουμε για την Ελλάδα που μας αξίζει. Να σας ευχαριστήσω που καταλαβαίνετε ότι το έγκλημα στα Τέμπη δεν αφορά μόνο 56 οικογένειες. Αφορά όμως όλη την κοινωνία, γιατί ο καθένας από εμάς που είμαστε στις πλατείες και τους δρόμους σήμερα, θα μπορούσε να είναι επιβάτης σε εκείνο το μοιραίο δρομολόγιο. Το δικαίωμα για ασφαλή μετακίνηση με κάθε δημόσιο μέσο είναι υποχρέωση του κράτους μας που έχει πληρωθεί με τους φόρους μας. Το ίδιο ισχύει και για το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη που ζει σε δημοκρατική χώρα να βιώνει αληθινή δικαιοσύνη. Να είναι σίγουρος ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, χωρίς ξεπλύματα ευθυνών για πολιτικούς που μέσα από την ασυλία θα ξεφεύγουν και θα συνεχίσουν τα εγκλήματα εναντίον όλων μας. Βγήκαμε λοιπόν στους δρόμους για να πούμε ότι η ασυλία και το ακαδίωκτο είναι αντίθετα με την πραγματική δημοκρατία και μη συμβατά με τα συμφέροντα της κοινωνίας μας».

ΕΚΤΑΚΤΟ #ΤΩΡΑ



ΔΕΛΤΑ, ΜΑΤ και ΟΠΚΕ προσαγάγουν συντρόφους/ισσες της Πλατφόρμας Συνομοσπονδιακής Ένωσης που κατευθυνόντουσαν προς την προσυγκέντρωση στα Προπύλαια ενόψει της συγκέντρωσης για το έγκλημα στα Τέμπη. #antireport #τεμπη_εγκλημα pic.twitter.com/JTVS7FD3wi — Πλατφόρμα Συνομοσπονδιακής Ένωσης (@Platforma_CU) September 6, 2025

► Πλήθος κόσμου και στη Θεσσαλονίκη στην αντίστοιχη διαδήλωση που πραγματοποήθηκε στην Καμάρα με πρωτοβουλία της ομάδας «Eyes on Tempi». Στο σημείο ήταν και ο αντιπρόεδρος του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης.

Ο Παύλος Ασλανίδης αντιπρόεδρος του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών, στον δρόμο μαζί με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές.

Οι δρόμοι γεμίζουν ήδη πριν την ανακοινωμενη ώρα έναρξης των συγκεντρώσεων.

Οι συγγενείς των θυμάτων θα βρίσκονται 19:00 στο Αρχαιολογικό μουσείο, στον χώρο της… pic.twitter.com/XlHyagzLab — Chris Avramidis (@chris_avramidis) September 6, 2025

Στη διαδήλωση που έγινε στη ΧΑΝΘ ήταν και η γραμματέας του συλλόγου, Έλενα Βαρσάρα, και απευθυνόμενη στους συγκεντρωμένους δήλωσε μεταξύ άλλων: «Σε αυτό τον αγώνα ξέρουμε ότι έχουμε δίπλα μας τους εργαζόμενους, τους φοιτητές, τη νεολαία, όλο τον λαό που καθημερινά παίζει τη ζωή του κορώνα-γράμματα στον σιδηρόδρομο, στους χώρους δουλειάς, παντού. Προχωράμε μαζί για να πληρώσουν όλοι οι ένοχοι για το διαχρονικό έγκλημα και να μην υπάρξουν νέα Τέμπη. Για αυτό και εμείς οι συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών είμαστε σήμερα εδώ, στο συλλαλητήριο, αυτό ενώνοντας τις φωνές μας μαζί σας, φωνάζοντας μαζί με εσάς να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Αγώνας μέχρι τέλους για τη δικαίωση».

Διαδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί στην Αθήνα (στην Πλατεία Συντάγματος), στη Θεσσαλονίκη (στην Καμάρα, έπειτα από πρωτοβουλία της ομάδας «Eyes on Tempi»), στην Πάτρα (στη πλατεία Γεωργίου), καθώς σε Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Σύρο, Πάρο, Ρόδο, Σέρρες (στην εκλογική περιφέρεια του Κώστα Αχ. Καραμανλή), Χαλκίδα, Αλεξανδρούπολη, Γιάννενα, Κέρκυρα, Νάξο και αλλού (ακόμα και εκτός Ελλάδας, όπως στο Λονδίνο).

Επισημαίνει ότι καλέσματα βγήκαν και για τη Θεσσαλονίκη, παράλληλα με τις συγκεντρώσεις για τη ΔΕΘ, όπου πριν από λίγες ημέρες η Μαρία Καρυστιανού είχε ζητήσει να οργανωθεί συγκέντρωση, αλλά της απαγορεύτηκε από την ΕΛ.ΑΣ.