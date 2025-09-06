Τα Τέμπη είναι ακόμα εδώ

Σε πείσμα της αρχικής απαγόρευσης στη Θεσσαλονίκη ● Τεράστια ανταπόκριση στα καλέσματα ακόμα και σε πόλεις του εξωτερικού ● Αντιδράσεις για την ανάκριση που έκλεισε άρον-άρον ● Μ. Καρυστιανού: Η δικογραφία έκλεισε «ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων»

Tα συνθήματα «Δικαιοσύνη» και «Δεν έχω οξυγόνο» θα ηχήσουν ξανά σήμερα στις 7 το απόγευμα σε συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα με αφορμή τη βεβιασμένη ολοκλήρωση της ανάκρισης για το έγκλημα των Τεμπών. Στη συγκέντρωση της Αθήνας στην πλατεία Συντάγματος καλεί ο Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών. Καλέσματα βγήκαν και για τη Θεσσαλονίκη, παράλληλα με τις συγκεντρώσεις για τη ΔΕΘ, όπου πριν από λίγες ημέρες η Μαρία Καρυστιανού είχε ζητήσει να οργανωθεί συγκέντρωση, αλλά της απαγορεύτηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

Ανάμεσα στα δεκάδες καλέσματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ξεχωρίζουν εκείνα σε πόλεις όπως η Πάτρα, η Λάρισα, το Ηράκλειο, τα Χανιά και το Ρέθυμνο στην Κρήτη, η Χαλκίδα, τα Τρίκαλα, οι Σέρρες, η Αλεξανδρούπολη, τα Γιάννενα, η Καρδίτσα και νησιά όπως η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Πάρος, η Νάξος, η Σύρος και αρκετές ακόμα περιοχές. Στα καλέσματα θα ανταποκριθούν και Ελληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, σε πόλεις όπως το Λονδίνο.

Χαρακτηριστικό της θερμής διαδικτυακής ανταπόκρισης για τα καλέσματα και ενδεικτικό του ότι το θέμα των Τεμπών δεν έχει κλείσει παρά τα όσα διακινούν ορισμένοι φιλοκυβερνητικοί κύκλοι είναι το ότι η ανάρτηση-κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού και σχετικό βίντεο έχουν ξεπεράσει τα 30.000 likes μέσα σε ούτε 24 ώρες. Ζητώντας για άλλη μια φορά να μην υπάρξει συγκάλυψη και να διερευνηθούν τα πραγματικά αίτια της τραγωδίας, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η δικογραφία έκλεισε «ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων», λίγες ώρες «πριν λάβουν το πόρισμα του Χημείου του Κράτους».

Μιλώντας χθες στον Ρ/Σ «Στο Κόκκινο», εκτίμησε ακόμη ότι η μεθόδευση της συγκάλυψης που καταγράφηκε κατά την ανάκριση θα είναι ίδια και στη δίκη. Η κ. Καρυστιανού μίλησε επίσης για καλύτερες προσδοκίες των συγγενών από τις δικαστικές και θεσμικές διαδικασίες εκτός Ελλάδας, ενώ αναρωτήθηκε «εάν πρέπει κάθε πολίτης που αδικείται να βγαίνει έξω για να βρει το δίκιο του».

Η απαγόρευση

Τις προηγούμενες ημέρες είχε συζητηθεί αρκετά το ότι δεν δόθηκε άδεια στους συγγενείς των θυμάτων να πραγματοποιήσουν παράλληλη συγκέντρωση με εκείνες της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα έφτασε την Πέμπτη στο briefing των πολιτικών συντακτών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απαντά παραπέμποντας στον Δήμο Θεσσαλονίκης και στην ΕΛ.ΑΣ. και δηλώνοντας «άγνοια» σε κυβερνητικό επίπεδο για το κάλεσμα και την απαγόρευση των συγκεκριμένων συγκεντρώσεων. Μάλιστα, σε ερώτηση της «Εφ.Συν.» για τον εντοπισμό ξυλολίου σε δείγματα που εξέτασε το Γενικό Χημείο του Κράτους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εγκάλεσε την αντιπολίτευση για επιχείρηση παραπλάνησης της κοινής γνώμης και για καριέρες πάνω στον πόνο των οικογενειών των θυμάτων. Σίγουρα πάντως τα νέα πανελλαδικά καλέσματα σε συνδυασμό με τις διαδηλώσεις της ΔΕΘ φέρνουν νέο πονοκέφαλο στο Μαξίμου, την ώρα που γίνεται μια επικοινωνιακή εκστρατεία αναστροφής του κλίματος κοινωνικής δυσαρέσκειας.