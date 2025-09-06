Η αστυνομία κλείνει το Μετρό Συντάγματος την ώρα της συγκέντρωσης για τα Τέμπη

«Κραυγή» Δικαιοσύνης από τους πολίτες και επίδειξη αυταρχισμού από κυβέρνηση και αστυνομία

Προκλητική η στάση της αστυνομίας, για μία ακόμη φορά, καθώς αποφάσισε να κλείσει το Μετρό του Συντάγματος, το απόγευμα του Σαββάτου, τις ώρες που υπάρχει το κάλεσμα για συγκέντρωση με αίτημα να αποδοθεί Δικαιοσύνη στο διαρκές έγκλημα των Τεμπών.

Ραντεβού στις μεγάλες πόλεις της χώρας για να διαδηλώσουν ενάντια στο «κουκούλωμα» τους εγκλήματος των Τεμπών δίνουν οι πολίτες, σήμερα Σάββατο, μετά την προκλητική απαγόρευση στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών να πραγματοποιήσει συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη εν ώρα ΔΕΘ.

«Κραυγή» Δικαιοσύνης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Χανιά, Χαλκίδα, Τρίκαλα, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Ιωάννινα, Πάρο, Ρέθυμνο, Καρδίτσα, Ρόδο κι άλλες πόλεις της χώρας, το απόγευμα του Σαββάτου. Στα καλέσματα θα ανταποκριθούν και Ελληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, σε πόλεις όπως το Λονδίνο. Η τελευταία έκθεση αυτοψίας της πυροσβεστικής δεν συμπεριέλαβε την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους, που εντόπισε ακόμη 12 δείγματα υδρογονανθράκων στα μοιραία τρένα, προκαλώντας τη δικαιολογημένη οργή της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία είναι βέβαιη πως η δίκη θα καταλήξει σε φιάσκο και θα συγκαλύψει τις ευθύνες των αρμοδίων για το έγκλημα. Για αυτό το λόγο, απηύθυνε κάλεσμα για συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα, την ώρα που ο πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα από το βήμα της ΔΕΘ. Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ για το προκλητικό κλείσιμο του Μετρό Συντάγματος:

«Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 6 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση».

Η απαγόρευση

Τις προηγούμενες ημέρες είχε συζητηθεί αρκετά το ότι δεν δόθηκε άδεια στους συγγενείς των θυμάτων να πραγματοποιήσουν παράλληλη συγκέντρωση με εκείνες της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη.

Το θέμα έφτασε την Πέμπτη στο briefing των πολιτικών συντακτών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απαντά παραπέμποντας στον δήμο Θεσσαλονίκης και στην ΕΛ.ΑΣ. και δηλώνοντας «άγνοια» σε κυβερνητικό επίπεδο για το κάλεσμα και την απαγόρευση των συγκεκριμένων συγκεντρώσεων.

Μάλιστα, σε ερώτηση της «Εφ.Συν.» για τον εντοπισμό ξυλολίου σε δείγματα που εξέτασε το Γενικό Χημείο του Κράτους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εγκάλεσε την αντιπολίτευση για επιχείρηση παραπλάνησης της κοινής γνώμης και για καριέρες πάνω στον πόνο των οικογενειών των θυμάτων. Σίγουρα πάντως τα νέα πανελλαδικά καλέσματα σε συνδυασμό με τις διαδηλώσεις της ΔΕΘ φέρνουν νέο πονοκέφαλο στο Μαξίμου, την ώρα που γίνεται μια επικοινωνιακή εκστρατεία αναστροφής του κλίματος κοινωνικής δυσαρέσκειας.