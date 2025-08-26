Εκκενώσαμε το Σύνταγμα, μας έσωσε το 112

Ευτυχώς που υπάρχει η Νέα Δημοκρατία και έφερε το 112 στη ζωή μας το 2019. Όπως είπε και προ ημερών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, πρόκειται για «εθνική κατάκτηση και μία παρακαταθήκη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, που είναι ο υπέρτατος στόχος, μπροστά σε καταστροφές και θεομηνίες».



Ήμασταν λοιπόν στα γραφεία της εφημερίδας μας σήμερα το απόγευμα και μας έσωσε αυτή η εθνική κατάκτηση, αυτή η παρακαταθήκη. Χτύπησε το 112 για τη φωτιά στην Παιανία. Δεν μας ζήτησε να εκκενώσουμε το Σύνταγμα και να τραβήξουμε προς Νέα Σμύρνη ξέρω γω ή προς Κουκάκι, αλλά μας έβαζε σε εγρήγορση, σε επιφυλακή. Ήμασταν έτοιμοι όλοι στην εφημερίδα να βγούμε στη Σταδίου τρέχοντας να σωθούμε.



Όταν προ ημερών και με την Πάτρα να φλέγεται ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης έλεγε για την ειδοποίηση 112 από την Πολιτική Προστασία, ότι «είναι ένας όρος ο οποίος μπήκε στη ζωή για να αποφύγουμε τις ευθύνες» έπεσαν να τον φάνε οι υπουργοί της κυβέρνησής μας! «Όποιος από το πολιτικό σύστημα επιχειρεί να απαξιώσει το σύστημα εκκενώσεων είναι εγκληματικά ανεύθυνος» δήλωνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Άσε ρε!



Αλλά δεν ήταν μόνο ο (ΚΚΕ) Πελετίδης που διαλαλούσε ότι όσοι έμειναν πίσω στα σπίτια τους και αγνόησαν τις οδηγίες του 112 για εκκένωση, έσωσαν τις περιουσίες τους, το ίδιο έλεγαν και οι κάτοικοι της Χίου.



Το 112 είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για μία κανονική πολιτεία. Για ένα σοβαρό κράτος. Όχι για ένα κράτος με κυβέρνηση Μητσοτάκη που το χρησιμοποιεί στις περισσότερες περιπτώσεις για να σώσει τον εαυτό της. Να μπορεί να πει ότι εμείς σας στείλαμε ένα 112 οπότε είμαστε εντάξει, δεν έχουμε ευθύνες. Ένα 112 δια πάσα νόσο και μαλακία. Φωτιά στην Παιανία; Πάρε 112 στην πλατεία Συντάγματος.



Αλλά τι περιμένεις από μία κυβέρνηση που κλείνει από μόνη της την εθνική οδό όταν περιμένει χιονόπτωση!

Ένα κανονικό κράτος σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου θα πάσχιζε, σε μία χιονόπτωση, να κρατήσει πάση θυσία ανοιχτή την εθνική οδό. Θα πάσχιζε και ας μην τα κατάφερνε ίσως. Αυτός είναι ο ρόλος του όμως. Αντιθέτως, το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, μοναδικό παγκοσμίως, έχει άλλη πρακτική: αντί να πασχίσει να κρατήσει ανοιχτή την εθνική οδό την κλείνει από πριν. Σπουδαίοι!



Επόμενο βήμα για τη φωτιά στην Παιανία από την κυβέρνηση: θα κατηγορήσει κάποιον για εμπρησμό!