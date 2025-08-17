Τι σημαίνει: Νεοκατσαπλιάδες

Εδώ και έξι χρόνια η κυβερνώσα παράταξη έχει δώσει στις Ελληνίδες και στους Ελληνες αφορμές να πλάσουν καινούργιες λέξεις, όπως για παράδειγμα το ρήμα «σαραντακατώ», που σημαίνει κυριολεκτικά «αδιαφορώ για ό,τι με κατηγορείς, διότι νίκησα στις εκλογές με 40%» και μεταφορικά «σ’ έχω γραμμένο, διότι είμαι ισχυρότερος εσού». Βέβαια, η ζωή μας θα ήταν καλύτερη χωρίς τα γεγονότα που πυροδότησαν τη λεξιπλασία μας, αλλά όταν βάζεις κάτι σε λέξεις, το μεταβολίζεις πιο εύκολα.

Να, πάρτε, ας πούμε, τον νεολογισμό «νεοκατσαπλιάς». Κατ’ αρχάς να πούμε πως η λέξη «κατσαπλιάς», σύμφωνα με το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, είναι αγνώστου ετύμου. Το Βικιλεξικό λέει πως ίσως προέρχεται από τη λέξη «πλιάτσικο», κάτι που δεν είναι απίθανο, μιας και «κατσαπλιάς» σημαίνει τον κλέφτη, αυτόν που κάνει πλιάτσικο, όμως ο όρος έχει και μια δεύτερη, παλιότερη και μειωτική σημασία: «κατσαπλιάδες» έλεγαν τους αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού οι εθνικόφρονες αντίπαλοί τους, κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.

Βρε, πώς αλλάζουν οι καιροί, θα έλεγε κάποιος κουνώντας το κεφάλι του. Ποιοι είναι οι σημερινοί κατσαπλιάδες, οι νεοκατσαπλιάδες; Εδώ, το πρώτο συνθετικό της λέξης (-νεο) σημαίνει μεν τους καινούργιους, τους πιο πρόσφατους άρπαγες του δημόσιου πλούτου, αλλά και τους ανήκοντες στη Νέα Δημοκρατία, στο Καθεστώς, με το οποίο οι νεοκατσαπλιάδες έχουν μια αμοιβαίως επωφελή σχέση. Πράγματι, αρκεί να κοιτάξει κάποιος την ειδησεογραφία των τελευταίων ετών και θα διαπιστώσει με απογοήτευση πως η δημόσια σφαίρα έχει πήξει, κυριολεκτικά, από νεοκατσαπλιάδες, που λες και βγήκαν όλοι από το ίδιο καλούπι.

Είναι όλες και όλοι τους «καλοί» πολίτες, εντός πολλών εισαγωγικών το «καλοί». Ανήκουν στην ανώτερη κοινωνική και οικονομική τάξη και δεν κρύβουν τον πλούτο τους. Ανεβάζουν, ας πούμε, φωτογραφίες τους στα κοινωνικά δίκτυα κρατώντας τα κλειδιά των πανάκριβων αμαξιών τους, αλλά με τις εικόνες της Παναγίτσας και του Χριστούλη στον τοίχο να υποδηλώνουν πως είναι, όλες και όλοι τους, οι στύλοι της κοινωνίας, άνθρωποι θρήσκοι, ευυπόληπτοι και ευκατάστατοι, άρα άξιοι εμπιστοσύνης.

Και για να το υπογραμμίσουν αυτό εμφατικά, οι νεοκατσαπλιάδες έχουν αναρτήσει πολλές φωτογραφίες, όπου ποζάρουν πανευτυχείς με τον πρωθυπουργό και τους πρωτοκλασάτους υπουργούς, ώστε όλοι να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι πόσο σημαντικές μούρες είναι οι εικονιζόμενοι, εφόσον έχουν τέτοιες υψηλές γνωριμίες.

Ωστόσο, συμβαίνει καμιά φορά να σκάσει αιφνιδίως το απόστημα της λαμογιάς τους, εξαιτίας της έρευνας κάποιου όντως αδέκαστου Ευρωπαίου (κι όχι ημεδαπού...) δικαστικού λειτουργού. Τότε, όταν το καπάκι του υπονόμου εκτιναχτεί από την ορμή και τον όγκο των δυσωδών λυμάτων της ανομίας τους, που την έκρυβαν τόσα χρόνια κάτω από τον φερετζέ του νομοταγούς, χρηστού πολίτη, τότε οι νεοκατσαπλιάδες το γυρίζουν το φύλλο.

Στην αρχή, σφόδρα προσβεβλημένοι, απειλούν με εξώδικα και μηνύσεις, αλλά μετά, όταν ξεκινήσει το πάνδημο κράξιμο, ανακρούουν πρύμναν, κατεβάζουν από τον διαδικτυακό τους τοίχο τις φωτό με τον γαλάζιο βασιλιά και την καμαρίλα του κι αρχίζουν να αναδιπλώνονται: «Ναι, εισέπραξα κάποια χρήματα, αλλά απολύτως νόμιμα», λένε. Οταν όμως η έρευνα έχει προχωρήσει σε βάθος κι αρχίζουν να βγαίνουν στη φόρα νούμερα, πρόσωπα και πράγματα, οι νεοκατσαπλιάδες, που έχουν αγρίως κονομήσει για δυο γενιές και μας έχουν όλες και όλους σαραντακατημένους, το γυρίζουν στο τσάμικο: «Εχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη» λένε.

Εχουν δίκιο – πάλι η Θέμιδα θα καθαρίσει για πάρτη τους.