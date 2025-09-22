Ο Σενέκας και το σύντομον του βίου («De Brevitate Viae»)

Ο Σενέκας γεννήθηκε το 4 π.Χ. στην Κόρδοβα της Ισπανίας και υπήρξε ηγετική πνευματική φυσιογνωμία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, υπηρετώντας τη φιλοσοφία, την πολιτική, τη ρητορική και τη δραματουργία. Συγκρούστηκε με ηγέτες της Ρώμης, όπως ο Καλιγούλας και ο Κλαύδιος, και εξορίστηκε στην Κορσική.

Πρότεινε μεταρρυθμίσεις για μια περισσότερο ανθρώπινη συμπεριφορά απέναντι στους δούλους. Το 65 μ.Χ. διατάχθηκε να αυτοκτονήσει, έχοντας καταδικαστεί ως συνωμότης. Βάδισε στον θάνατο με αξιοπρέπεια, αναλογιζόμενος τη νηφαλιότητα που πρέπει να διακατέχει όσους πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους. Με την ευκαιρία αυτή έγραψε ένα φυλλάδιο με τίτλο «Για το σύντομον του βίου».

Συνήθως παραπονιόμαστε, μας λέει ο Σενέκας, αποδίδοντας μοχθηρία στη φύση, καθώς γεννιόμαστε για να ζήσουμε ένα σύντομο χρονικό διάστημα και ο χρόνος που μας αναλογεί περνά με ρυθμό τόσο γρήγορο και φρενήρη, ώστε οι περισσότεροι είμαστε προετοιμασμένοι για τη ζωή όταν αυτή πλησιάζει στο τέλος της.

Λοιπόν, δεν είναι ότι έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά σπαταλάμε πολύ από αυτόν τον χρόνο. Αρα έχουμε αρκετό χρόνο για να πραγματοποιήσουμε πολλά σημαντικά πράγματα, απλώς δεν τον εκμεταλλευόμαστε όσο πρέπει. Και καταλήγει ο Σενέκας: «Ετσι είναι: η ζωή που έχουμε δεν είναι σύντομη, την κάνουμε σύντομη. Ούτε μας λείπει χρόνος. Σπαταλάμε τον χρόνο».

Προτείνει δε να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους από μικρούς να εκμεταλλεύονται τον χρόνο τους για να μπορούν να τον αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο, γεμίζοντάς τον με ουσιαστικά πράγματα και όχι ανούσια. Καταλήγει δε λέγοντας: «Η ζωή χωρίζεται σε τρεις περιόδους – αυτή που πέρασε, αυτή που τώρα διανύουμε και αυτή που θα ακολουθήσει. Το παρόν είναι σύντομο, το μέλλον αμφίβολο και το παρελθόν βέβαιο».