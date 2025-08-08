Ασθενοφόρα και... Φεράρι

Οταν φεύγουν από τη ζωή γυναίκες σαν την Αθηνά Παπαχρήστου, ο κόσμος γίνεται φτωχότερος. Μια σεμνή συνταξιούχος ήταν η κυρία Αθηνά, ζούσε απλά, λιτά, ώσπου μια μέρα αποφάσισε με τις οικονομίες της να δωρίσει στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου ένα ασθενοφόρο. Ηθελε να σώζει ανθρώπους. Εθεσε μόνο δύο όρους: να τη συνοδεύσει στην τελευταία της κατοικία και όταν τυχαίνει να περνά το δρομολόγιό του έξω από το σπίτι της να κορνάρει. Μεγάλωσε ορφανή κι αυτήν την αγάπη που στερήθηκε την πρόσφερε γενναιόδωρα στον συνάνθρωπο. Μια γυναίκα-πρότυπο που μας δίδαξε ανθρωπιά.

Εχουμε και μια άλλη γυναίκα, την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, που πήρε αυτή και η οικογένειά της 2,5 εκατομμύρια επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί είχε παραγωγικές κτηνοτροφικές μονάδες. Αδικα περίμεναν τα κατσίκια και οι αγελάδες να τρώνε πιο υγιεινές και καθαρές τροφές. Τα λεφτά πήγαν σε Φεράρι και Πόρσε για να μετακινείται στα βοσκοτόπια και στους χωματόδρομους με πολυτελή αυτοκίνητα και να προκαλεί τους αγρότες που ενώ είχαν δικαίωμα στις επιχορηγήσεις, δεν τις έλαβαν επειδή δεν ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Δύο γυναίκες με διαφορετικούς κώδικες αξιών για τη ζωή.

Πεντακόσιες αγελάδες ζωικό κεφάλαιο ισχυρίζεται ότι είχε η μητέρα της που πήρε 890.000 επιδότηση. Από τόσο χρήμα έπαθαν σοκ οι αγελάδες και σταμάτησε το γάλα τους. Οπως και όλοι μας. Κυρίως, όσοι δεν έχουν να αγοράσουν γάλα στα παιδιά τους από τις περικοπές των μισθών τους.

Μήπως πρέπει να πάει ο κ. Μητσοτάκης πριν από τη ΔΕΘ να μιλήσει με τις αγελάδες και τα πρόβατα, να ακούσει τα παράπονά τους και να εξαγγείλει μέτρα και γι’ αυτά; Είναι σίγουρα ότι είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει.