«Το να αντιστέκεσαι σημαίνει να υπάρχεις!»

Ο Αμπουμπακέρ Αμπεντ είναι ένας 22χρονος Παλαιστίνιος δημοσιογράφος από τον προσφυγικό καταυλισμό Ντέιρ ελ-Μπάλαχ, στη Γάζα. Το πρόσωπό του στις φωτογραφίες μοιάζει παιδικό, αλλά η φωνή του στο τηλέφωνο θυμίζει σαραντάρη. Ο ίδιος λέει πως είναι ένας αθλητικογράφος που αγαπούσε το ποδόσφαιρο και έγινε «πολεμικός ανταποκριτής κατά λάθος» – και μάλιστα πολύ γνωστός, καθώς εμφανίστηκε σε μεγάλα ΜΜΕ, όπως το αλ Τζαζίρα και το CNN, και έχει γράψει πύρινα άρθρα σε μεγάλες εφημερίδες και αραβικά και αγγλόφωνα sites.

Στοχοποιήθηκε, αλλά στάθηκε τυχερός: έχοντας διαγνωστεί με υποσιτισμό, κατάφερε την άνοιξη να φύγει στην Ιρλανδία. Ομως κουβαλάει μέσα του τρομακτικές εικόνες, νιώθει ένοχος για όλους αυτούς που άφησε πίσω –οικογένεια, φίλους, συνάδελφους– γιατί αυτός έχει τώρα πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό και φάρμακα, ενώ εκείνοι υποφέρουν. «Επέζησα σωματικά, αλλά όχι και συναισθηματικά. Τους σκέφτομαι συνέχεια, κάθε δευτερόλεπτο της κάθε μέρας», λέει. Ο Αμπουμπακέρ θα είναι τη Δευτέρα κοντά μας, στην Αθήνα, στην Κυψέλη, για να μιλήσει στην παρθενική εκδήλωση του Δικτύου Δημοσιογράφων για την Παλαιστίνη – και το πάθος και η δίκαιη οργή του ξεχειλίζουν. Αυτή είναι μια πρώτη γεύση από όσα έχει να μας πει.

● Εφυγες πριν από λίγους μήνες από τη Γάζα για την Ιρλανδία, για να δεχτείς θεραπεία για υποσιτισμό. Εκτοτε εκατοντάδες άνθρωποι πέθαναν κυριολεκτικά από την πείνα. Πες μας πώς οι σιωνιστές μετέτρεψαν την πείνα σε όπλο.

Είναι μια αληθινή γενοκτονία, οι σιωνιστές έκλεισαν τα σύνορα και δεν αφήνουν καθόλου εφόδια για τον πληθυσμό. Αυτό έχει τρομερές συνέπειες, ιδιαίτερα για τα παιδιά, γιατί οι μισοί κάτοικοι της Γάζας είναι παιδιά. Τα σύνορα σφραγίστηκαν ξανά τον περασμένο Μάρτιο, για τρίτη φορά, το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς παραβίασε την εκεχειρία – ψέματα, αλλά έτσι μπλόκαραν τη βοήθεια. Λίγο αργότερα άρχισα να εμφανίζω συμπτώματα υποσιτισμού, ήταν πολύ οδυνηρό, δεν υπήρχαν καθόλου τρόφιμα στις αγορές, πουθενά. Διαγνώστηκα λοιπόν με υποσιτισμό, δεν υπήρχαν φάρμακα, ήταν τρομερό. Οταν πηγαίνεις στα νοσοκομεία της Γάζας, είναι γεμάτα κόσμο, νηστικά παιδιά που ζητάνε λίγο φαγητό, οτιδήποτε για να κρατηθούν στη ζωή. Σκελετωμένα παιδιά. Είναι αληθινά τρομακτικό.

● Λες πως, αν είχες μείνει στη Γάζα, τώρα θα είχες πιθανόν κι εσύ δολοφονηθεί από τον IDF, επειδή είσαι δημοσιογράφος. Δεν είναι υπερβολή, έχουν σκοτωθεί κάπου 250 δημοσιογράφοι και εικονολήπτες...

Είναι αλήθεια, το πρόσωπό μου «έπαιξε» σε πολλά ρεπορτάζ και μιντιακές καμπάνιες για τη Γάζα. Ειδικά τον τελευταίο μήνα πριν φύγω άρχισαν να με στοχοποιούν όλο και περισσότερο, να λένε ότι είμαι τρομοκράτης και στέλεχος της Χαμάς – ψέματα, δεν έχω πιάσει ποτέ όπλο. Τελικά κατάφερα να βγω από τη Γάζα μέσω της ιρλανδικής πρεσβείας, μου έδωσαν φοιτητική βίζα και μια υποτροφία... Αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω τον τρόμο που ένιωθα, ότι θα με σκότωναν μαζί με την οικογένειά μου, ότι θα μας βομβάρδιζαν όλους μαζί. Ηταν πολύ τρομακτικό, προσευχόμουν να μην κάνω άθελά μου κακό στην οικογένειά μου. Οταν αποφάσισα να φύγω, ήταν πολύ δύσκολο για μένα, αλλά η μητέρα μου μου είπε πως ήταν καλύτερα για όλους να φύγω, γιατί με κυνηγούσαν, γιατί ήμουν στο στόχαστρο. Κι έτσι έφυγα.

● Ως δημοσιογράφος, πώς κρίνεις την κάλυψη της γενοκτονίας από τα μεγάλα δυτικά ΜΜΕ;

Είναι κι αυτά συνένοχα, υπερπροβάλλουν τις θέσεις του Ισραήλ και αδιαφορούν για τους Παλαιστίνιους, σπάνια βλέπεις Παλαιστίνιο να μιλά. Εχουν κατασκευάσει συναίνεση για το Ισραήλ και τη γενοκτονία, οπότε έχουν ευθύνη για τη σφαγή και τη λεηλασία της Λωρίδας. Και πρέπει να λογοδοτήσουν. BBC, CNN, Fox News, Sky News, ABC, CBS, όλα αυτά τα κανάλια, αλλά και οι New York Times, η Washington Post, όλα σχεδόν τα μεγάλα ΜΜΕ είναι συνεργοί στη γενοκτονία. Οποιοι δουλεύουν εκεί και σιωπούν πρέπει να λογοδοτήσουν. Αυτό πιστεύω.

● Είσαι πολύ νέος, μόνον 22 ετών, κι έχεις ζήσει σχεδόν όλη σου τη ζωή σε μια ανοιχτή φυλακή. Πολλοί Ευρωπαίοι δεν ξέρουν την αλήθεια για τη Γάζα, νομίζουν ότι ο πόλεμος ξεκίνησε το 2023. Πώς είναι να μεγαλώνεις σε ένα πυκνοκατοικημένο στρατόπεδο συγκέντρωσης;

Είναι πραγματικά αβάσταχτο, λες και κάποιος σε έχει απογυμνώσει από την ανθρώπινη υπόστασή σου. Οπως το λες είναι, ένα πυκνοκατοικημένο στρατόπεδο συγκέντρωσης, το να μεγαλώνεις εκεί είναι τρομακτικό. Δεν είχαμε ούτε τα βασικά, ακόμα και πριν τον πόλεμο, για να βγεις από τη Γάζα –ας πούμε για να δεις έναν ποδοσφαιρικό αγώνα–, έπρεπε να ξοδέψεις χιλιάδες δολάρια και να εξασφαλίσεις την άδεια των Ισραηλινών. Η αν κολλούσες μια αρρώστια, έναν ιό, το πιθανότερο είναι πως θα πέθαινες, γιατί το Ισραήλ δεν θα σου έδινε άδεια για νοσηλεία στο εξωτερικό. Πολλοί έχασαν τους αγαπημένους τους επειδή δεν πήραν άδεια εξόδου... Ξέρω πολλούς συνομήλικούς μου που εξασφάλισαν υποτροφίες στη Βρετανία και τις ΗΠΑ, το 2021, το 2022, και δεν έφυγαν ποτέ, γιατί το Ισραήλ δεν το ενέκρινε. Αμέτρητα παραδείγματα. Είσαι κρατούμενος, σε «ταΐζει» το χέρι του κατακτητή, του βασανιστή, του δολοφόνου σου.

● Επειτα από τόσες θυσίες, πώς βλέπουν οι κάτοικοι της Γάζας, ιδίως οι συνομήλικοί σου, την ένοπλη αντίσταση και την «Πλημμύρα του αλ Ακσα»;

Κοίτα, ειλικρινά δεν εκπροσωπώ κανέναν, ούτε θέλω να πω ότι ο λαός μου τα κάνει όλα σωστά, αλλά πιστεύω ότι η αντιστασιακή επιχείρηση «Πλημμύρα του αλ Ακσα» είναι δικαίωμα του λαού μας, ότι έχουμε δικαίωμα από το διεθνές δίκαιο να αντισταθούμε στην κατοχή και ότι δεν μας άφησαν άλλη επιλογή. Οτι ήταν ο μόνος δρόμος για να απωθήσουμε τα κακά που μας έχει κάνει το Ισραήλ στη Γάζα τα τελευταία 16 χρόνια, από τότε που άρχισε η πολιορκία το 2006. Το να αντιστέκεσαι σημαίνει να υπάρχεις! Ξέρεις, ήμασταν απογοητευμένοι από όλο τον κόσμο. Μετά άρχισαν να μας επιτίθενται, να δαιμονολογούν οτιδήποτε είχε σχέση με τη Γάζα, να μας απο-ανθρωποποιούν συνειδητά.

Φωνάζουμε όλα αυτά τα χρόνια ότι το Ισραήλ μας σκοτώνει, το ίδιο και οι οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, και όλοι μας αγνοούσαν – βλέπαμε ότι καμιά κυβέρνηση δεν θα κάνει τίποτε για να μας βοηθήσει, ούτε η ελληνική, που είναι ακόμα μία τρομερά, καταστροφικά συνένοχη κυβέρνηση, όπως βέβαια και οι περισσότερες δυτικές κυβερνήσεις. Ακόμα κι εδώ, η ιρλανδική κυβέρνηση ήταν συνένοχη, οι Βρετανοί, όλοι έπαιξαν τον ρόλο τους στη γενοκτονία. Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν αντιστεκόμαστε μόνο στην ισραηλινή κατοχή, αλλά σε μια κατοχή που υποστηρίζεται από τη Δύση, ακόμα και από αραβικές χώρες. Οπότε μοιάζει αδύνατο να νικήσουμε, το κόστος είναι τεράστιο, αλλά πίστεψέ με, όλοι στη Γάζα πιστεύουν στην αντίσταση, στο δικαίωμα να αντιστέκεσαι, γιατί αυτό χρειαζόμαστε για την απελευθέρωσή μας. Θέλουμε λοιπόν από τις άλλες χώρες να μη βοηθάνε το Ισραήλ να μας σκοτώνει, τόσο απλά!

● Η συνέντευξη αυτή γίνεται την τρίτη μέρα μιας εύθραυστης εκεχειρίας. Ο Τραμπ υπόσχεται «αιώνια ειρήνη», χωρίς να έχει λύσει κανένα από τα πραγματικά πολιτικά προβλήματα. Τι πιστεύεις, πόσο θα αντέξει αυτή η «ειρήνη»; Υπάρχει πιθανότητα για πραγματική ειρήνη και ανεξαρτησία ή όλα αυτά είναι ψεύτικες ιμπεριαλιστικές υποσχέσεις;

Είναι καλό που σταμάτησε η μαζική αιματοχυσία και οι σκοτωμοί – αν και βέβαια το Ισραήλ έχει σκοτώσει ήδη αρκετούς ανθρώπους που γύριζαν σπίτια τους το τελευταίο 48ωρο, και συνεχίζει να ελέγχει πάνω από το 50% της Λωρίδας. Εχουν ήδη γίνει 36 παραβιάσεις της εκεχειρίας από την έναρξή της, γιατί βέβαια αυτό είναι το αληθινό πρόσωπο του Ισραήλ – όταν λέμε κατάπαυση του πυρός, σημαίνει κατάπαυση για τους Παλαιστίνιους και πυρ για τους Ισραηλινούς! Είναι μια πολύ εύθραυστη συμφωνία, δεν είναι αυτό που θέλουμε – το Ισραήλ πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί, όχι εμείς!

Δεν είναι λογικό να αφοπλίζονται οι καταπιεσμένοι και όχι αυτοί που διαπράττουν γενοκτονία... Στ’ αλήθεια, ελπίζω η εκεχειρία να κρατήσει και η Γάζα να βρει χρόνο να ανασάνει ξανά, να την ξαναχτίσουμε και να ευημερήσουμε σε αυτήν. Αλλά θα αντιστεκόμαστε μέχρι να λευτερωθούμε, ο λαός μας είναι γηγενής, εμείς είμαστε οι πραγματικοί δικαιούχοι αυτής της γης και γι’ αυτό δεν μπορούν να μας νικήσουν. Οι λαοί το καταλαβαίνουν αυτό και μας στηρίζουν, ακόμα κι αν δεν μας στηρίζουν οι κυβερνήσεις τους. Ολοι στη Γάζα τρέμουν πως η εκεχειρία θα καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή, αλλά συνάμα ελπίζουν πως θα αντέξει... Σκέφτομαι λοιπόν πως όλα αυτά είναι μια ιμπεριαλιστική επίδειξη δημοσίων σχέσεων, ότι ο Τραμπ θα στηρίζει πάντα τον Νετανιάχου – αλλά ταυτόχρονα ελπίζω ότι οι διεθνείς οργανισμοί θα εφαρμόσουν επιτέλους τις δικές τους διακηρύξεις και η Παλαιστίνη θα ανακτήσει τα δικαιώματά της στην κατεχόμενη γη της. Ελπίζω ότι ο ΟΗΕ και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα αναγκάσουν όλους τους Ισραηλινούς, στρατιωτικούς, υπουργούς και αξιωματούχους να λογοδοτήσουν.

● Ζεις σε μια χώρα που αναγνώρισε την παλαιστινιακή ανεξαρτησία – σε αντίθεση με την Ελλάδα, που δυστυχώς παραμένει σύμμαχος του Ισραήλ, κόντρα στα φιλοπαλαιστινιακά αισθήματα των περισσότερων Ελλήνων. Ποιο είναι το μήνυμά σου; Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τη Γάζα;

Ξέρω πόσο σπουδαίος είναι ο ελληνικός λαός, πόσο οι Ελληνες αγαπούν την Παλαιστίνη, αλλά η κυβέρνησή σας είναι απίστευτα αποκρουστική, τερατώδης, δεν αντιπροσωπεύει τον λαό σας! Και οι Ιρλανδοί τα ίδια, είναι συνένοχοι – μπορεί να αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, ΟΚ, είναι καλύτεροι από άλλους, ίσως να είναι και η καλύτερη κυβέρνηση στην Ευρώπη, αλλά πάλι είναι συνένοχοι. Οπότε το μήνυμά μου στον ελληνικό λαό είναι να συνεχίσετε να αγωνίζεστε, γιατί οι Παλαιστίνιοι σας αγαπάμε, είστε ευγενής λαός, είστε γείτονές μας, ζείτε δίπλα μας. Μας χωρίζει μόνο η θάλασσα, αν δεν υπήρχε κατοχή, θα πηγαινοερχόμασταν με τις βάρκες... Ολοι μια καρδιά έχουμε, αγαπάμε τη ζωή, την ελευθερία.

Για μας η Ελλάδα είναι καταφύγιο, όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα, νιώθουμε ασφαλείς από τον τρόμο των Ισραηλινών, κι αυτό ίσχυε πολλά χρόνια πριν από την 7η Οκτωβρίου, πάντα ήταν έτσι. Οπότε δεν θέλουμε να μας βοηθήσετε να αντέξουμε τον πόνο, θέλουμε να μας βοηθήσετε να σταματήσουμε τον πόνο! Και το πρώτο και σημαντικότερο βήμα, που κάθε Παλαιστίνιος θα ήθελε να κάνετε, είναι να σταματήσετε τη συνέργεια της κυβέρνησής σας. Μπορείτε να τους πιέσετε, να κλιμακώσετε τον αγώνα, όπως έκαναν στην Ιταλία με τη γενική απεργία, να κλείσετε τους δρόμους. Μπορείτε να το κάνετε, μην ανέχεστε να διαπράττεται μια γενοκτονία στο όνομά σας! Το απαρτχάιντ, οι εποικισμοί σάς αναγκάζουν να πληρώνετε για αυτά μέσω της στήριξης της κυβέρνησής σας στο Ισραήλ. Μη δέχεστε να σκοτώνουν παιδιά, να καταστρέφουν: οι γείτονες δεν προδίδουν αλλήλους! Ελπίζουμε σε εσάς. Πρέπει να κόψετε τους δεσμούς με το Ισραήλ, οι σιωνιστές στρατιώτες να μην μπαίνουν στη χώρα σας, αυτοί οι εγκληματίες πολέμου, μην αφήνετε αυτή τη βρομιά να λερώνει τη σπουδαία και περήφανη πατρίδα σας!