«Αλλο οι διεθνείς σχέσεις κι άλλο οι δημόσιες σχέσεις υπουργών»

Την προσεχή Τετάρτη 8 Οκτωβρίου (στις 18.30) θα γίνει στο Ωδείο Αθηνών η επίσημη παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου», τον οποίο επιμελήθηκε ο αν. καθηγητής Νομικής και πρώην υπουργός, δρ Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης. Η εκδήλωση των εκδόσεων της Νομικής Βιβλιοθήκης, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, που τελεί υπό την αιγίδα του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, δεν είναι όμως μόνο μια ενδιαφέρουσα βιβλιοπαρουσίαση αλλά και ένα ενδιαφέρον πολιτικό γεγονός, ειδικά για την παράταξη της Ν.Δ.

Εν όψει της εκδήλωσης η «Εφ.Συν.» συνομίλησε με τον Ευριπίδη Στυλιανίδη, πρώην υπουργό και νυν βουλευτή της Ν.Δ. στη Ροδόπη, ο οποίος με αφορμή την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης επισημαίνει πως «είναι μια μοναδική ευκαιρία η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει λειτουργώντας ως συνείδηση της ανθρωπότητας». Στα της εξωτερικής πολιτικής, ένα κεφάλαιο που γνωρίζει πολύ καλά έχοντας στο παρελθόν διατελέσει και υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Στυλιανίδης τάσσεται σαφώς υπέρ της συνέχισης του ελληνοτουρκικού διαλόγου με συγκεκριμένους όρους και, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «διαχωρίζοντας όμως με σαφήνεια και αυστηρότητα τις διεθνείς σχέσεις της χώρας από τις δημόσιες σχέσεις των υπουργών».

Σημειώνει ακόμα ότι «δεν πρέπει να αφήνουμε να μας αιφνιδιάζουν» οι τακτικισμοί της Τουρκίας. Και καθώς είναι ένας πολύ δραστήριος βουλευτής που έχει καταθέσει με συναδέλφους του αρκετές ομαδικές ερωτήσεις, προϊδεάζει ότι θα συνεχίσουν να θέτουν καίρια ζητήματα στην κυβέρνηση, αφού αυτός είναι ο ρόλος των βουλευτών και έτσι συντελούν στο «η κυβέρνηση να γίνεται καλύτερη, η πατρίδα να κυβερνάται αποτελεσματικότερα και η παράταξη να μην αποκόπτεται από τη λαϊκή και κοινωνική της βάση».

Ο τόμος που κυκλοφόρησε υπό την επιμέλεια του Ευριπίδη Στυλιανίδη

● Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε από τη Νομική Βιβλιοθήκη το βιβλίο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου», ένα συλλογικό εγχείρημα που φέρει την προσωπική σας επιμέλεια. Εχει η Ελλάδα σήμερα επαρκές πλαίσιο για την ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις ζωές μας και ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις για την εργασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Ο κόσμος που έρχεται… αλλάζει συνεχώς και απρόβλεπτα. Η εποχή της εμπειρίας παραδίδει τη σκυτάλη στην εποχή της γνώσης και αυτή σταδιακά αντικαθίσταται από την εποχή της πληροφόρησης. Ποιος κατέχει όμως την πληροφορία και πώς τη χρησιμοποιεί; Μπορεί να τη μετεξελίξει σε πραγματική σοφία συμβάλλοντας στην ποιοτική βελτίωση της ανθρωπότητας ή θα την καταστήσει όπλο στα χέρια κάποιων αυταρχικών κέντρων με στόχο τη συσσώρευση δύναμης;

Η πληροφορία ταυτίζεται με την αλήθεια; Ολα αυτά είναι αναπάντητα ερωτήματα που τα επιτείνει η αστραπιαία εξέλιξη και η ευρεία διάδοση της Τ.Ν., η οποία διαθέτει τη μοναδική δυνατότητα να συγκεντρώνει, να κωδικοποιεί, να επεξεργάζεται και να αξιοποιεί την πληροφορία με απίστευτη ταχύτητα. Αυτός είναι και ο πυρήνας του προβληματισμού που μας οδήγησε στην εκπόνηση αυτής της μελέτης. Η Ελλάδα παρακολουθεί αλλά δεν έχει ακόμα δράσει νομοθετικά στο πεδίο για τη διασφάλιση της «Ηθικής Τεχνητής Νοημοσύνης».

Ο συλλογικός τόμος που επιμελήθηκα υπογράφεται από 43 επιστήμονες που προέρχονται από 18 ελληνικά, κυπριακά, ευρωπαϊκά και αμερικανικά Πανεπιστήμια, τον προλογίζει ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και τον στηρίζουν καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις. Προτείνει προσθήκη νέας συνταγματικής διάταξης 5Β εν όψει αναθεώρησης και την ψήφιση-κύρωση της Σύμβασης-Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Η Ελλάδα λειτουργώντας ως συνείδηση της ανθρωπότητας οφείλει να πρωτοστατήσει στην αξιοποίηση της Τ.Ν., εξουδετερώνοντας παράλληλα τους κινδύνους και τις απειλές που την ακολουθούν. Στόχος του πολιτισμού μας δεν πρέπει να είναι ο μετα-ανθρωπισμός που κάποιοι επιδιώκουν, αλλά η αξιοποίηση της τεχνολογίας συνδυασμένη με την υπεράσπιση του ανθρωποκεντρισμού.

● Σε λίγες ημέρες θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν προσκληθεί τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και οι προκάτοχοί του, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. Μετά το άρθρο του Χρ. Λαζαρίδη φαίνεται ότι οι «γέφυρες» προς την πλευρά Σαμαρά έχουν κοπεί, πιστεύετε όμως ότι μπορεί το Μαξίμου να κάνει ουσιαστικό άνοιγμα προς την πλευρά Καραμανλή;

Η πρωτοβουλία μας είναι επιστημονική, με έντονη όμως πολιτική και εθνική διάσταση. Η πρόσκλησή μας δεν έχει εσωκομματικό ή μικροκομματικό χαρακτήρα, γι’ αυτό απευθύνεται στους ηγέτες όλων των κομμάτων, σε προσωπικότητες από τον πνευματικό, πολιτικό, ακαδημαϊκό, δικαστικό, οικονομικό χώρο. Στις ηγεσίες του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, της διοίκησης και της αγοράς. Κυρίως όμως απευθυνόμαστε στη νεολαία επιδιώκοντας συνθετικά να ανοίξουμε τη συζήτηση για την ατζέντα του μέλλοντος. Η Ελλάδα δεν έχει άλλα περιθώρια διαίρεσης και άγονης αντιπαράθεσης. Τεχνητή Νοημοσύνη, συνθετική βιολογία και ρομποτική αλλάζουν τη ζωή μας. Είναι μια μοναδική ευκαιρία η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει λειτουργώντας ως συνείδηση της ανθρωπότητας.

● Μετά και την ακύρωση της συνάντησης μεταξύ του πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, πώς βλέπετε τη συνέχιση του ελληνοτουρκικού διαλόγου; Πιστεύετε ότι ήταν λάθος η προσέγγιση του θέματος;

Η Τουρκία ακολουθεί μια σταθερή στρατηγική επιδιώκοντας να παρακάμψει το διεθνές δίκαιο και να επιβάλει ad hoc την ηγεμονία της στην ευρύτερη περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο προβαίνει σε τακτικισμούς που δεν πρέπει να αφήνουμε να μας αιφνιδιάζουν. Με την τελευταία κίνησή της πιστεύω ότι αγόρασε χρόνο για να διερευνήσει καλύτερα τη στάση του προέδρου Τραμπ απέναντί της. Η Ελλάδα σαφώς πρέπει να επιμείνει στη διμερή επικοινωνία, διαχωρίζοντας όμως με σαφήνεια και αυστηρότητα τις διεθνείς σχέσεις της χώρας από τις δημόσιες σχέσεις των υπουργών.

● Εχετε καταγγείλει επιθετικές αγορές ακινήτων από Τούρκους στη Θράκη. Εχει κάνει κάτι στο μεταξύ η κυβέρνηση για το θέμα;

Το ΥΠΕΞ προχώρησε σε νομοθετική πρωτοβουλία επαναφέροντας την αρχή των διυπουργικών ελέγχων για εξαγορές επιχειρήσεων από ξένα κεφάλαια σε παραμεθόριες περιοχές. Αυτό είναι σημαντικό και το επισήμανε και η νέα πρέσβης των ΗΠΑ κατά τη συνέντευξή της στο Κογκρέσο ως θετικό. Δεν έχει γίνει όμως ακόμα τίποτα απολύτως για τον έλεγχο εξαγοράς μικρών ιδιοκτησιών από ξένους στις παραμεθόριες περιοχές.

● Μετά την εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα σταματήσετε τις ομαδικές ερωτήσεις;

Φυσικά και δεν θα σταματήσουμε, πρώτον διότι αυτό είναι συνταγματικό μας καθήκον και, δεύτερον, διότι ειλικρινά πιστεύουμε ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε η κυβέρνηση να γίνεται καλύτερη, η πατρίδα να κυβερνάται αποτελεσματικότερα και η παράταξη να μην αποκόπτεται από τη λαϊκή και κοινωνική της βάση.