Από τον Αβραάμ... στην κρητική μαφία

Το πρόσωπο των ημερών, για το οποίο φρόντιζαν όλοι (μαφία, κυβέρνηση και Φανάρι) να εκλεγεί μητροπολίτης. Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ο βιβλικός Μελχισεδέκ ενέπνευσε μέχρι και αιρετικούς, που τον εξύψωναν πάνω και από τον Ιησού! Ποιος είναι ο αρχιμανδρίτης που έγινε κορόνα στο κεφάλι του κρητικού κυκλώματος και ποια μηνύματα στέλνει με την απάντησή του

O αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ, με το βιβλικό όνομα, είναι ο ιερωμένος που καταγράφηκε να μιλά, και μάλιστα με μεγάλη άνεση, με τον αρχηγό της κρητικής εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε πριν από λίγες μέρες. Ο 45χρονος... άνθρωπος του Θεού ακούγεται να δέχεται ευχαρίστως την εύνοια και την υπόσχεση του κακοποιού ότι θα τον βοηθήσει ώστε να εκλεγεί μητροπολίτης στη χηρεύσασα Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου και σε αντάλλαγμα να υπόσχεται να του παραδώσει ιερά λείψανα του Αγίου Λαζάρου που έχει στην κατοχή του. Από την άλλη, ο ηγέτης της εγκληματικής οργάνωσης υπολόγιζε στην εκλογή του Μελχισεδέκ, όχι τόσο για να πάρει τα λείψανα όσο για να μην προχωρήσει η δικαστική αντιπαράθεση για φιλέτο 175 στρεμμάτων της Εκκλησίας που έχουν καταπατήσει και πουλήσει πλέον ο ίδιος και ο αδερφός του.

Πάντως, συνδυάζοντας γεγονότα των τελευταίων μηνών, φαίνεται πως, εκτός από τη μαφία, τον ίδιο άνθρωπο προωθούσαν για την ανάληψη της Μητρόπολης και η κυβέρνηση αλλά και το Οικουμενικό Πατριαρχείο... Τον περασμένο Μάιο, παρ’ όλο που η Ιερά Σύνοδος της Κρήτης ψήφισε με 8-0 για τη μετάθεση του μητροπολίτη Αμφιλόχιου από την Κίσσαμο στα Χανιά, λίγη ώρα αργότερα έγινε γνωστό πως δεν βγήκε λευκός καπνός. Φήμες λένε ότι την ώρα της συνόδου στην έδρα της αρχιεπισκοπής στο Ηράκλειο χτύπησε το τηλέφωνο και αυτός που το σήκωσε άκουσε έκπληκτος από την άλλη άκρη της γραμμής να τον καλημερίζουν από το... Μαξίμου.

Και αν αυτό είναι απλή φήμη που δεν επιβεβαιώνεται, το σίγουρο είναι ότι λίγες μέρες μετά, η κυβέρνηση έφερε τροπολογία, σε άσχετο νομοσχέδιο, με την οποία απαγορεύει τη μετάθεση μητροπολίτη από μια μητρόπολη στην άλλη, παρεμβαίνοντας άγαρμπα στον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης, αλλά πετυχαίνοντας να κλείσει τον δρόμο στον Αμφιλόχιο, ώστε να προωθηθεί ο Μελχισεδέκ. Μπερδευτήκατε;

Τα πράγματα ανέλαβε να διευκολύνει πριν από λίγες μέρες το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο οποίο υπάγεται κανονικά η ημιαυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης. Την περασμένη Παρασκευή το Φανάρι εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι σκοπεύει να αλλάξει τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης ώστε να μη χρειάζονται τέτοιες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Μόλις δύο μέρες μετά, η αστυνομία συνέλαβε 48 μέλη της μαφίας, ενώ ήδη στα κινητά του αρχηγού είχαν καταγραφεί οι συνομιλίες με τον (και για τον) Μελχισεδέκ. Το λες και θεϊκό σημάδι...

Ποιος είναι

Ο Μελχισεδέκ (κατά κόσμον Παναγιώτης Αμπελικάκης) γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1980 στις Στέρνες Ακρωτηρίου. Τελείωσε την Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης Αγ. Ματθαίου, τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Αθήνας και τη Ριζάρειο Σχολή Αθηνών. Ολοκλήρωσε το µεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήµιο της Νεάπολης στην Πάφο και σπούδασε στο Πρόγραµµα Παιδικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτωρ στην Εκκλησιαστική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χειροτονήθηκε διάκονος το 2011 και έγινε πρεσβύτερος και αρχιµανδρίτης το 2013.

Το όνομα Μελχισεδέκ είναι βιβλικό, προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη και μεταφράζεται ως ο «Βασιλιάς της Δικαιοσύνης». Ο Μελχισεδέκ εμφανίζεται στη Γένεση ως μυστηριώδης βασιλιάς της Σαλήμ (που ταυτίζεται με την Ιερουσαλήμ) και ως «ιερέας του Θεού του Υψίστου». Υποδέχεται τον Αβραάμ μετά τη μάχη, του προσφέρει ψωμί και κρασί και τον ευλογεί. Ο Αβραάμ, σε ένδειξη σεβασμού, του δίνει «δεκάτη» (μερίδιο) από τα λάφυρα.

Η απάντηση

Παρά το γεγονός ότι έχει καταγραφεί από τους κοριούς να συνομιλεί με τον αρχηγό της μαφίας, και μάλιστα εκείνος να τον ενημερώνει για τις επαφές που έχει κάνει (με τον Πάνο Καμμένο) ώστε να προωθηθεί στη Μητρόπολη, ο Μελχισεδέκ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αρνείται ότι έλαβε από μέρους του πολιτική ή άλλη μεσολάβηση για την εκλογή του. «Η επαφή μου με τον συγκεκριμένο άνθρωπο περιορίζεται στο πλαίσιο της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας. Είναι μέλος του ποιμνίου, το οποίο πάντοτε αντιμετωπίζω χωρίς διάκριση. Δεν γνωρίζω, ούτε θα μπορούσα να γνωρίζω, αν είχε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Δεν πιστεύω ούτε πίστεψα ποτέ ότι έχει τη δυνατότητα να με προωθήσει με αθέμιτα μέσα», λέει μεταξύ άλλων.

Επίσης, παρ’ όλο που στις επισυνδέσεις ακούγεται να προτείνει ο ίδιος να δώσει λείψανα του Αγίου Λαζάρου, τα οποία κατέχει, στον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, στην ανακοίνωσή του τονίζει πως ουδέποτε έδωσε ιερά λείψανα με σκοπό ανταλλάγματα ή ωφελήματα.

Τέλος, ο Μελχισεδέκ κάνει μια αναφορά με νόημα στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, προσπαθώντας να ταυτιστεί μαζί του (ή να θυμίσει πως βρίσκεται κοντά του): «Επειδή αξιώθηκα να φέρω τον τίτλο του Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου, σκοτεινοί κύκλοι οι οποίοι ανέκαθεν αντιμάχονται τον Πατριάρχη μας βρήκαν την ευκαιρία για άλλη μια φορά να προκαλέσουν προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας», έγραψε σε μια αποστροφή που μοιάζει να στέλνει συγκεκριμένα μηνύματα κυρίως προς την ιεραρχία της Εκκλησίας της Κρήτης.

Για το θέμα, πάντως, ρωτήθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει την τροπολογία που ήρθε νύχτα ώστε να διευκολυνθεί η εκλογή του Μελχισεδέκ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν και η τροπολογία στην ουσία άλλαξε άρδην τα δεδομένα για την εκλογή μητροπολίτη, εντούτοις δεν είδε «καμία παρέμβαση και καμία εμπλοκή της κυβέρνησης ή κεντρικά του μεγάρου Μαξίμου με τη συγκεκριμένη διαδικασία».

Γιατί τoν επιλέξαμε

Είναι αναμφισβήτητα το πρόσωπο των ημερών. Οχι τόσο για τη δική του εμπλοκή στην υπόθεση της κρητικής μαφίας – ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος ιερωμένος είναι που έχει μπλεξίματα με τον νόμο. Αλλά κυρίως για την πολιτική διάσταση που έχει η υπόθεσή του, αφού για να εκλεγεί μητροπολίτης φαίνεται πως εργάστηκαν, με τον δικό του τρόπο ο καθένας, η μαφία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και η κυβέρνηση. Και αυτό, όπως και να το κάνουμε, είναι περίεργη σύμπτωση...