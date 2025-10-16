Αθήνα, 18°C
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 2025
Κώστας Τσιάρας

Εσωκομματική πίεση

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Γ.ΣΑΚ.

Καταιγισμό ερωτήσεων και παραπόνων δέχτηκε επί σχεδόν τέσσερις ώρες χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, από τους συναδέλφους του βουλευτές της Ν.Δ. για τα αγροτικά ζητήματα, καθώς δέχονται αφόρητες πιέσεις από τον κόσμο στις εκλογικές τους περιφέρειες.

Το νέο είναι πως για πρώτη φορά, και αφού χρειάστηκε να γκρινιάξουν, ενημερώθηκαν για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός τούς ενημέρωσε πως τέλη Νοεμβρίου θα δοθεί η προκαταβολή του 70% της ενιαίας ενίσχυσης για το 2024, δηλαδή έναν μήνα μετά τον συνήθη χρόνο καταβολών, και υπό την προϋπόθεση βεβαίως πως δεν θα υπάρξει ζήτημα από τον έλεγχο της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αν όμως κάτι στραβώσει, όλοι ξέρουν πως θα πρέπει να ετοιμάζονται για μαζικές αγροτικές κινητοποιήσεις.

Εσωκομματική πίεση

