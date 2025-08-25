Αθήνα, 29°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
29°C
29.8° 28.0°
3 BF
34%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
27°C
28.8° 25.3°
1 BF
51%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
28°C
28.3° 28.0°
2 BF
54%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
53%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
50%
Βέροια
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
2 BF
49%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
2 BF
28%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
29°C
29.0° 29.0°
2 BF
46%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.7° 27.8°
5 BF
51%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.9° 26.0°
3 BF
54%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
28.4° 28.4°
4 BF
36%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
1 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.5°
0 BF
54%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
1 BF
50%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 26.2°
2 BF
48%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 27.8°
4 BF
60%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
28°C
28.3° 27.8°
0 BF
36%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.6° 26.3°
3 BF
37%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.3° 25.3°
3 BF
60%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
23°C
23.0° 23.0°
0 BF
50%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 25 Αυγούστου, 2025
Μανωλίδου - Γεωργιάδης
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
φωτογραφία αρχείου | (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Αρχαίο όπλο

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Μ.-Α.Κ.

Διαβάσαμε χθες σε άρθρο της κ. Ευγενίας Μανωλίδου στο protothema.gr, που ανάρτησε στο «Χ» ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ότι η εκμάθηση Αρχαίων Ελληνικών αποτελεί το πιο σύγχρονο όπλο ενάντια στη βία. Για την κ. Μανωλίδου το bullying και οι ακραίες συγκρούσεις αποκαλύπτουν μια κρίση αξιών. Όπως συνεχίζει, η στροφή στη μελέτη την αρχαίων και των κλασικών φιλοσόφων και συγγραφέων θα καλλιεργήσει στα παιδιά το πνεύμα ότι οι διαφορές δεν λύνονται με τη βία αλλά με επιχειρήματα. Καλή η στροφή στην κλασική παιδεία που βάλλεται πανταχόθεν από νεοφιλελεύθερα κυβερνητικά προγράμματα, όμως για την αντιμετώπιση της βίας των ανηλίκων απαιτούνται αρκετά περισσότερα, όπως η άμβλυνση άλλων κοινωνικών ανισοτήτων και η ενίσχυση κοινωνικών-σχολικών δομών και όχι διάφορα κυβερνητικά ημίμετρα χωρίς συνοχή...

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Αρχαίο όπλο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual