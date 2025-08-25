Διαβάσαμε χθες σε άρθρο της κ. Ευγενίας Μανωλίδου στο protothema.gr, που ανάρτησε στο «Χ» ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ότι η εκμάθηση Αρχαίων Ελληνικών αποτελεί το πιο σύγχρονο όπλο ενάντια στη βία. Για την κ. Μανωλίδου το bullying και οι ακραίες συγκρούσεις αποκαλύπτουν μια κρίση αξιών. Όπως συνεχίζει, η στροφή στη μελέτη την αρχαίων και των κλασικών φιλοσόφων και συγγραφέων θα καλλιεργήσει στα παιδιά το πνεύμα ότι οι διαφορές δεν λύνονται με τη βία αλλά με επιχειρήματα. Καλή η στροφή στην κλασική παιδεία που βάλλεται πανταχόθεν από νεοφιλελεύθερα κυβερνητικά προγράμματα, όμως για την αντιμετώπιση της βίας των ανηλίκων απαιτούνται αρκετά περισσότερα, όπως η άμβλυνση άλλων κοινωνικών ανισοτήτων και η ενίσχυση κοινωνικών-σχολικών δομών και όχι διάφορα κυβερνητικά ημίμετρα χωρίς συνοχή...
Αρχαίο όπλο
Αρχαίο όπλο
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας