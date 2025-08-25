Αρχαίο όπλο

Διαβάσαμε χθες σε άρθρο της κ. Ευγενίας Μανωλίδου στο protothema.gr, που ανάρτησε στο «Χ» ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ότι η εκμάθηση Αρχαίων Ελληνικών αποτελεί το πιο σύγχρονο όπλο ενάντια στη βία. Για την κ. Μανωλίδου το bullying και οι ακραίες συγκρούσεις αποκαλύπτουν μια κρίση αξιών. Όπως συνεχίζει, η στροφή στη μελέτη την αρχαίων και των κλασικών φιλοσόφων και συγγραφέων θα καλλιεργήσει στα παιδιά το πνεύμα ότι οι διαφορές δεν λύνονται με τη βία αλλά με επιχειρήματα. Καλή η στροφή στην κλασική παιδεία που βάλλεται πανταχόθεν από νεοφιλελεύθερα κυβερνητικά προγράμματα, όμως για την αντιμετώπιση της βίας των ανηλίκων απαιτούνται αρκετά περισσότερα, όπως η άμβλυνση άλλων κοινωνικών ανισοτήτων και η ενίσχυση κοινωνικών-σχολικών δομών και όχι διάφορα κυβερνητικά ημίμετρα χωρίς συνοχή...