Το ακούσαμε και αυτό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού Alpha, με τους ελέγχους για το φουσκωμένο ζωικό κεφάλαιο ορισμένων κτηνοτρόφων να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, εφευρίσκουν κάθε πιθανή δικαιολογία.
Χαρακτηριστικές είναι οι καταγγελίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, σύμφωνα με τις οποίες μικροκτηνοτρόφοι εμφανίζονται ως μεγαλοκτηνοτρόφοι με πολλές εκατοντάδες ζώα παραπάνω.
Στη συνέχεια επικαλούνται δικαιολογίες, από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τα αρπακτικά, τα τσακάλια, μέχρι κι ότι ορισμένα πρόβατα «τα έφαγαν οι λύκοι».
Μια κακή εκδοχή για το παραμύθι του ψεύτη βοσκού στον αγροτικό τομέα που βρίσκεται σε κρίση και παραμένει το πραγματικό θύμα από το φαγοπότι εικονικών επιδοτήσεων...
