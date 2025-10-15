Τα «άκουσε» ο Τσιάρας από βουλευτές της ΝΔ για επιδοτήσεις και ευλογιά

Επί σχεδόν τέσσερις ώρες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας προσπάθησε να καθησυχάσει τους βουλευτές της Ν.Δ. στην περιφέρεια για τα καυτά αγροτικά ζητήματα, με έμπλεη αγωνία στην κλειστή σύσκεψη στα γραφεία του κόμματος • Το χρονοδιάγραμμα που τους έδωσε για την καταβολή των επιδοτήσεων και αποζημιώσεων • Αιχμές για τους χειρισμούς μετά τη διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χρειάστηκε να γκρινιάξουν πρώτα οι βουλευτές της Ν.Δ. προκειμένου να πάρουν καίριες απαντήσεις στα καυτά ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό κόσμο, με κυριότερα τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων και την τεράστια ζημιά από την ευλογιά των προβάτων.

Στην κλειστή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στα γραφεία της Ν.Δ. στην Πειραιώς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 40 βουλευτών επί το πλείστον από περιφέρειες με αγροτική παραγωγή και κτηνοτροφία, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τα άκουσε από τους συναδέλφους του και προσπάθησε να τους καθησυχάσει. Το κυριότερο είναι ότι τους έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές, που ξεκίνησαν σήμερα όμως με ψιλολόγια. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κώστας Τσιάρας ενημέρωσε τους βουλευτές πως στα τέλη Νοεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή 70% της ενιαίας ενίσχυσης και μέχρι τέλη Δεκεμβρίου η εξόφληση, υπό την προϋπόθεση ότι όλα θα πάνε καλά με τον έλεγχο της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτό το πλαίσιο κάποιοι βουλευτές δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για μαζικές αγροτικές κινητοποιήσεις, αν δεν πραγματοποιηθεί η πρώτη μεγάλη καταβολή επιδοτήσεων στις 30 Νοεμβρίου.

Μέχρι και ο γραμματέας της Κ.Ο. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος προέρχεται από τη Θεσσαλία, τόνισε, σύμφωνα με πληροφορίες, πως οι βουλευτές θέλουν να ακούσουν συγκεκριμένα πράγματα καθώς είναι αγωγοί των μηνυμάτων της κοινωνίας. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην επιβαρυμένη κατάσταση λόγω της ευλογιάς των προβάτων, σημειώνοντας ότι ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί για ζωοτροφές και ότι στη Θεσσαλία εκκρεμούν οι αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ.

Σημειωτέον ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε ανακοινώσει νωρίτερα το μεσημέρι πως άρχισαν οι πληρωμές στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την καταβολή σήμερα τριών κατηγοριών ενισχύσεων ύψους 153 εκατ. ευρώ. Επίσης, το υπουργείο ανακοίνωσε πως συνολικά προγραμματίζονται άμεσα πληρωμές σε 8 κατηγορίες ενισχύσεων μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και ότι η κυβέρνηση σχεδίασε υλοποιεί άμεσα δύο νέες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των αγροτών, μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής και της στήριξη όσων έχουν πληγεί από τις ζωονόσους. Επιπλέον, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι έως 31/10/2025 προγραμματίζεται η καταβολή της ενίσχυσης ζωοτροφών και των αποζημιώσεων για τα φερτά υλικά λόγω Ντάνιελ.

Κατά τη σύσκεψη υπήρξαν βουλευτές που πέραν της αγωνίας τους, άφησαν και αιχμές για τη λύση που υιοθέτησε η κυβέρνηση μέσα από την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ, επισημαίνοντας πως δεν είναι οργανισμός πιστοποίησης. «Δεν μπορούν μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά», ήταν η παρατήρηση βουλευτών. Κάποιοι άσκησαν κριτική και για ζητήματα επικοινωνίας, τονίζοντας ότι «τώρα δεν φτάνει η επικοινωνία, πρέπει να λύνουμε τα πρόβλημα», ενώ καταγράφηκε η απαίτηση να βρουν μέχρι το τελευταίο κλεμμένο ευρώ από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «παρά τις εύλογες ανησυχίες για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, κυριάρχησε η αίσθηση ότι υπήρξε μια βαθιά θεσμική παθογένεια, η οποία πλέον επιχειρείται να θεραπευτεί, με απώτερο στόχο να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διασφαλιστεί η νομιμότητα των ενισχύσεων».

Όπως ανέφερε ο κ. Τσιάρας στόχος ήταν να μη διακοπεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Κανείς δεν θέλει να συνδεθεί με την διάλυση του πρωτογενή τομέα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν φταίνε οι έντιμοι άνθρωποι. Στο τέλος της ημέρας για τους έντιμους αγρότες θα είναι θετική η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ» τόνισε.

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ο κ. Τσιάρας είπε ότι από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν επιχειρήσεις για τον περιορισμό της. «Θα υπάρξει πρόγραμμα αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου, είτε με ελληνικούς είτε ευρωπαϊκούς πόρους. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ροή των κοινοτικών πόρων όσο υλοποιούμε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν δεν κάνουμε όσα προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία θα έχουμε δυσμενείς συνέπειες για τους ευρωπαϊκούς πόρους προς τον Οργανισμό. Και πρέπει να προστατέψουμε τους Έλληνες αγρότες» και υπογράμμισε «Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές οι οποίοι συνδράμουν τις προσπάθειες μας».