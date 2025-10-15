«Μασάζ» Τσιάρα σε «γαλάζιους» βουλευτές

Καζάνι που βράζει είναι η Ν.Δ. για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι μόνο γιατί στελέχη του κόμματος περιλαμβάνονται στη δικογραφία και ουδείς μπορεί να προβλέψει τι θα προκύψει από την εξεταστική, αλλά και γιατί οι βουλευτές κυρίως της περιφέρειας έρχονται αντιμέτωποι με την αγωνία και την οργή των αγροτών που περιμένουν τις επιδοτήσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, σήμερα το μεσημέρι οι «γαλάζιοι» βουλευτές καλούνται στα γραφεία της Ν.Δ. στην Πειραιώς προκειμένου να ενημερωθούν από τον αρμόδιο υπουργό Κώστα Τσιάρα, αλλά προφανώς και για να του μεταφέρουν τα αιτήματα του κόσμου. Η συζήτηση θα γίνει υπό τον συντονισμό του γραμματέα της Κ.Ο. Μάξιμου Χαρακόπουλου, προς τον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες είχαν απευθυνθεί πρόσφατα βουλευτές με αίτημα συνεδρίαση της Κ.Ο. Η δε έφοδος και έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στον ΟΠΕΚΕΠΕ «θα πάει πίσω τις πληρωμές», διαπιστώνουν βουλευτές της περιφέρειας, που δέχονται και τη μεγαλύτερη πίεση από τον αγροτικό κόσμο.

Τις αναμενόμενες καθυστερήσεις αναγκάστηκε να παραδεχτεί και η κυβέρνηση. «Θέλω να ξεκαθαρίσω σε όλους, και τους αγρότες και τους βουλευτές όλων των κομμάτων, ότι αν ξεκινήσουμε να πληρώνουμε χωρίς να λάβουμε υπόψη τις προϋποθέσεις που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -η οποία μας είπε στις 4 Αυγούστου ότι η αγνόηση των προϋποθέσεων θα μπορούσε να οδηγήσει μέχρι και σε αναστολή των επιδοτήσεων- θα ήταν τεράστιο λάθος» ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης (ΣΚΑΪ 100,3) και τόνισε πως «τις επόμενες ημέρες θα καταβληθούν τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης του 2024, οι επιδοτήσεις για τον οίνο, για τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική μελισσοκομία, αργότερα για τα φερτά υλικά του “Ντάνιελ”, για τις ζωοτροφές». «Το γεγονός ότι ήρθε ο OLAF και ψάχνει, από το 2014 μέχρι σήμερα, αντικειμενικά δυσχεραίνει την προσπάθεια», υπογράμμισε.

Αντίστοιχα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ανέφερε (ΑΝΤ1) ότι «η παρουσία της OLAF προκαλεί προσωρινά μια δυσκολία στη διεκπεραίωση των πληρωμών», διαβεβαιώνοντας με τη σειρά του πως «εντός Νοεμβρίου θα δοθεί η βασική ενίσχυση».

Ενημερωτικό

Στο μεταξύ, χθες έγινε γνωστό το περιεχόμενο ενημερωτικού σημειώματος που απέστειλε ο Μ. Βορίδης στους συναδέλφους του βουλευτές της Ν.Δ. με τις θέσεις του απέναντι στις καταγγελίες του Γρ. Βάρρα, περίπου μία εβδομάδα μετά την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική. Ο πρώην υπουργός απαντά σημείο προς σημείο στις καταγγελίες. Ενα νέο στοιχείο από την πλευρά του πρώην υπουργού είναι η απάντησή του στους υπαινιγμούς για «προνομιακές σχέσεις» με τη Neuropublic και περί παρέμβασης στους όρους προκήρυξης τεχνικού συμβούλου.

Ο Μ. Βορίδης ενημερώνει τους συναδέλφους του ότι επί υπουργίας του για πρώτη φορά υπήρξε ανταγωνισμός καθώς συμμετείχε και δεύτερη εταιρεία στον διαγωνισμό, καθώς και ότι η προκήρυξη προσεβλήθη από τη Neuropublic και κρίθηκε νόμιμη από τη Δικαιοσύνη. «Δηλαδή προ Βορίδη δεν υπήρχε ανταγωνιστική διαδικασία. Με τον “ξεπουλημένο” στη Neuropublic Βορίδη, για πρώτη φορά, υπάρχει ανταγωνισμός και αυτοί, που δήθεν τους ευνοεί, στρέφονται κατά της προκήρυξής του. Τα γεγονότα διαψεύδουν τον Βάρρα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τέλος, δεν πέρασε απαρατήρητη η αναφορά του στο Μαξίμου, καθώς σημειώνει πως η πραγματικότητα είναι ότι «η κυβέρνηση, διά του εκπροσώπου της, δεν απέδωσε καμία ευθύνη στον Βορίδη» και ότι «οι ερμηνείες περί “αδειάσματος” χαρακτηρίστηκαν ως διαστρέβλωση δηλώσεων και “κοπτοραπτική” της αντιπολίτευσης».