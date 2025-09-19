Με «κασέτα ΔΕΘ» ο πρωθυπουργός στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας

Επαναλαμβάνοντας τα ψίχουλα της ΔΕΘ και υπερήφανος για την κυβερνητική πολιτική του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγύρισε στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα ενότητας, λίγες ώρες μετά το νέο «χτύπημα» από τον Αντώνη Σαμαρά και τη γκρίνια που έχει καταγραφεί στο εσωτερικό το κόμματος.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει οξύνει όχι μόνο την αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, αλλά συγχρόνως έχει προκαλέσει έντονη δυσφορία στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κ.Ο. Πέραν της δυσαρέσκειας για τις σχέσεις με κομματάρχες όπως ο «Φραπές», ο «Χασάπης» και η συντονίστρια κοινοτικών πόρων Πόπη Σεμερτζίδου, μέσα στο καλοκαίρι φούντωσε η δυσφορία και για το μπαράζ επιστολικών ψήφων στην ψηφοφορία για προανακριτική (βλ. Εισπράττουν «γκρίνια», θα του βγάλουν «γκρίνια»)

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η πρότασή του για τη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Στη συνέχεια αφιέρωσε πολύ χρόνο για να επαναλάβει τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ και που οι πολίτες αποδοκιμάζουν σε κάθε δημοσκόπηση. «Είμαστε και η παράταξη των νέων. Όταν κανείς νέος έως 25 έτη με εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, σημειώνοντας ότι είναι κάτι λιγότερο από 300.000 οι ωφελημένοι από αυτές τις ρυθμίσεις.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση που στέλνει μήνυμα στη νέα γενιά να μπει νωρίτερα στην αγορά εργασίας. Είπε επίσης ότι η ΝΔ είναι η παράταξη που είναι κοντά στην ελληνική οικογένεια και ανέφερε μέτρα που αφορούν τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ενώ μίλησε και για τις αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες. «Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στην ελληνική επικράτεια» τόνισε και αναφέρθηκε στις περιπτώσεις εκείνες που ο ΕΝΦΙΑ εντός δύο ετών θα έχει μηδενιστεί αλλά και στον μειωμένο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά.

«Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στους συνταξιούχους που βλέπουν σταθερά τις απολαβές τους να αυξάνονται. Από αυτούς 670.000 εντός επόμενης διετίας λυτρώνονται πια από την προσωπική διαφορά. Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στους πιο αδύναμους συνταξιούχους με το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ το οποίο αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά, όπως και θα επιστρέφεται στους ενοικιαστές ένα ενοίκιο κάθε χρόνο», πρόσθεσε.

«Ο πληθωρισμός υποχωρεί, θα υποχωρήσει περισσότερο. Οι μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις έχουν έρθει για να μείνουν. Σύμμαχό μας θα έχουμε το κόμμα μας, τις προσυνεδριακές διαδικασίες, τις εσωκομματικές εκλογές για εγγραφή νέων μελών, το συνέδριό μας την άνοιξη του 2026 και θα είναι η τελευταία μεγάλη κομματική εκδήλωση πριν από τις εκλογές του 2027. Να πορευτούμε όλοι μαζί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχει αποδώσει στο παρελθόν. Εμείς κάναμε πράξη τη διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή που πηγαίνει πέρα από τις ετικέτες του κέντρου, της δεξιάς, της αριστεράς. Γι'αυτό φτάσαμε σε αυτά τα ποσοστά. Οι μεγάλες νίκες έρχεται όταν μέσα από την σκληρή δουλειά μπορούμε να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας», τόνισε απαντώντας με νόημα στη δεξιά πτέρυγα του κόμματος.

Κινδυνολογία

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η μείωση της φορολογίας, όπως οι πολίτες θα την δουν από τον Ιανουάριο του 2026, ισοδυναμεί με πραγματική αύξηση μισθών. «Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους προτείνουν συμπληρωματικά μέτρα, όπως η μείωση του ΦΠΑ ή ο 13ος μισθός στο δημόσιο. Είναι μια ευκαιρία και σήμερα στο δημόσιο λόγο να ξεκαθαρίσουμε κάποια απλά δεδομένα. Ο δημοσιονομικός χώρος τον οποίο η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της εξαντλήθηκε με τις παρεμβάσεις που εξήγγειλα. Οτιδήποτε πάνω από αυτό θα οδηγουσε σε περιπέτειες. Ο χώρος τον οποίο έχουμε στη διάθεσή μας είναι ορισμένος. Διαθέτουμε δημοσιονομικό χώρο και είναι επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι πχ στη Γαλλία μειώνουν παροχές και αυξάνουν φόρους.

«Ο χώρος που έχουμε να διαθέσουμε είναι συγκεκριμένος. Οτιδήποτε πάνω μας βάζει σε περιπέτειες. Αυτή η παράταξη δεν πρόκειται ποτέ ξανά να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Αν κάποιος έχει να προτείνει άλλα μέτρα, να τα καταψηφίσει αυτά και να πει πώς θα κατανείμει αυτόν το χώρο. Όταν κάποιοι ισχυρίζονται ότι η λύση στην ακρίβεια είναι η μείωση του ΦΠΑ, τους ζητώ να μιλήσουν με την Τράπεζα της Ελλάδος, να δουν παραδείγματα από άλλες μειώσεις ΦΠΑ και στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε με θάρρος τις δικές μας επιλογές που στηρίζουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Οι ονομαστικοί μισθοί έχουν αυξηθεί και αυξάνεται ο πραγματικός μισθός με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Απάντηση σε Τσίπρα

«Όσο μπαίνουμε σε διάλογο με την αντιπολίτευση τόσο θα φαίνεται ότι το πρόβλημα που διατρέχει το πολιτικό σκηνικό είναι ότι έχουμε πολλά κόμματα αλλά καμία ουσιαστική αντιπρόταση», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια ανέφερε ότι το παράλογο "όχι" σε όλα, μετατρέπεται στην πράξη σε "ναι" σε τίποτα. «Εκεί που κάποιος πρότεινε πατριωτικούς φόρους, εμείς κάνουμε πράξη τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές. Εμείς παρουσιάσαμε συνολικό σχέδιο μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης, κοστολογημένο», τόνισε απευθυνόμενος επί της ουσίας στον Αλέξη Τσίπρα και στα μέτρα που πρότεινε από το συνέδριο του Economist.

«Η αντίστιξη σε αυτό το πλεόνασμα λαϊκισμού δεν είναι άλλο από την προβολή των δικών μας προτάσεων και την υπενθύμιση του δικού μας συνολικού έργου», ανέφερε.

«Να θυμίζουμε που βρισκόμαστε και που θέλουμε να πάμε τους επόμενους 20 μήνες. Είναι πολύς χρόνος ή και λίγος να κάποιος πατήσει το φρένο. Εμείς έχουμε βαρύ προγραμματισμό μεταρρυθμίσεων τις οποίες ξεδιπλώνουμε. Υποχρέωσή μας είναι να ξεπερνάμε και τον δικό μας κακό εαυτό ο οποίος μερικές φορές αισθάνομαι ότι μπορεί να γίνεται ο μεγαλύτερος αντίπαλος όταν συναντιέται με παθογένειες του κράτους. Το παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτηριστικό. Δική μας υποχρέωση να το αντιμετωπίσουμε. Επιθυμούμε απόλυτη διαφάνεια και αλήθεια και αντιμετώπιση διαχρονικών παθογενειών που ήρθαν από το παρελθόν. Εν κινήσει ουσιαστικά να μετεξελίξουμε τον οργανισμό, να τον ενσωματώσουμε στη νέα ΑΑΔΕ, να εξακολουθούμε να κάνουμε πληρωμές με ασφάλεια και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε τις αρχές εκείνες που είναι επιφορτισμένες με τον εντοπισμό των επιτηδείων και επιστρέφοντας τις παράνομες επιδοτήσεις. Έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά. 1036 ΑΦΜ έλαβαν σχεδόν 23 εκατ. ευρώ. Ο έλεγχος συνεχίζεται. Με δικές μας ενέργειες πολύ πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εμπλακεί, έχει ασχοληθεί και ασχολείται η ελληνική δικαιοσύνη», τόνισε.