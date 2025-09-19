Εισπράττουν «γκρίνια», θα του βγάλουν «γκρίνια»

Συνεδριάζει σήμερα η Κ.Ο. της Ν.Δ. με θέμα την εκλογή νέου γραμματέα ● Προβληματισμός και δυσαρέσκεια στο εσωτερικό για σειρά ζητημάτων όπως η ακρίβεια, το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και η προσχώρηση Λοβέρδου

Το πρώτο της κρας τεστ μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ θα έχει σήμερα η κυβέρνηση στο εσωτερικό της Ν.Δ., καθώς (στις 12 μ.μ.) συνεδριάζει για πρώτη φορά έπειτα από πεντέμισι μήνες η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Η τελευταία συνεδρίαση είχε γίνει με αφορμή την εκλογή του Απόστολου Βεσυρόπουλου ως γραμματέα της Κ.Ο., όμως ο ξαφνικός θάνατός του δημιούργησε την ανάγκη αναπλήρωσης της θέσης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον βουλευτή Λάρισας Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Η σημερινή συνεδρίαση υπό τον πρωθυπουργό θα έχει μεν ως κεντρικό θέμα την εκλογή νέου γραμματέα και γενικά δεν αναμένονται συντονισμένες κινήσεις έκφρασης οξείας κριτικής, όμως στο παρασκήνιο την κατάσταση στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος δεν τη λες και «ωραία ατμόσφαιρα». Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει οξύνει όχι μόνο την αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, αλλά συγχρόνως έχει προκαλέσει έντονη δυσφορία στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κ.Ο. Πέραν της δυσαρέσκειας για τις σχέσεις με κομματάρχες όπως ο «Φραπές», ο «Χασάπης» και η συντονίστρια κοινοτικών πόρων Πόπη Σεμερτζίδου, μέσα στο καλοκαίρι φούντωσε η δυσφορία και για το μπαράζ επιστολικών ψήφων στην ψηφοφορία για προανακριτική.

Ενας επιπλέον λόγος «γκρίνιας» είναι η προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Ν.Δ., η οποία ήρθε σε συνέχεια άλλων μεταγραφών από το σημιτικό ΠΑΣΟΚ, που σε ένα βαθμό δικαιολογούν την κριτική περί μετάλλαξης που είχε ασκήσει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Κάποιοι βουλευτές μάλιστα έχουν γίνει αποδέκτες παραπόνων από κόσμο που τους στηρίζει. Και μπορεί να μη βγαίνει κανείς ανοιχτά να το θέσει σε αυτή τη βάση, όπως το είχε θέσει στο παρελθόν ο νυν πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, όμως αρκετά στελέχη της λαϊκής Δεξιάς συμφωνούν επί της ουσίας με τον προβληματισμό που ο Αντώνης Σαμαράς είχε εκφράσει γλαφυρά με τη φράση «“παραγγέλνεις” Ν.Δ. και σου έρχεται στο “πιάτο” Ποτάμι, σημιτικό ΠΑΣΟΚ και… “ολίγη από Ν.Δ.”». Ακόμα και τώρα μια μερίδα βουλευτών έχει να λέει για τη θεσμοθέτηση της ισότητας στον γάμο και για τα ομόφυλα ζευγάρια, ένα θέμα που είχε προκαλέσει το πρώτο μεγάλο ρήγμα στο εσωτερικό της Κ.Ο.

«Αγκάθι» για τμήμα της «γαλάζιας» Κ.Ο. είναι και η σφοδρή κριτική που εξαπέλυσε μέσα στο καλοκαίρι ο πρωθυπουργός στη διακυβέρνηση Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική. Αρκετοί τότε απόρησαν με την κίνηση αυτή του Κυρ. Μητσοτάκη και κάποιοι είδαν με επιφύλαξη την απόπειρα ανοίγματος που έκανε από το βήμα της ΔΕΘ για το καλό της παράταξης.

Ενα άλλο ζήτημα που απασχολεί μερίδα των βουλευτών της Ν.Δ. είναι το αίτημά τους για αλλαγή του εκλογικού νόμου, κάτι που μέχρι τώρα απορρίπτει κατηγορηματικά ο πρωθυπουργός. Με τη δεδομένη κυβερνητική φθορά όμως και τον φόβο αρκετών να μην επανεκλεγούν στις επόμενες εκλογές, θεωρείται μια σταθερή εστία προβληματισμού. Δεν αποκλείεται μάλιστα να το θέσουν στη σημερινή συνεδρίαση.

Στο μεταξύ μόλις πριν από λίγες ημέρες καταγράφηκε και το πρώτο κοινοβουλευτικό «χτύπημα» μετά τη ΔΕΘ αλλά και της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, μέσα από την ερώτηση οκτώ βουλευτών για τις παλαιές συντάξεις χηρείας από τον ΟΓΑ, ενώ αίσθηση προκάλεσε και η αιχμηρή παρέμβαση του βουλευτή Θεσσαλονίκης Στράτου Σιμόπουλου, ο οποίος ζήτησε την απόσυρση του άρθρου που αφορά τη διάρθρωση του Δ.Σ. της ΔΕΘ.

Αλλά ακόμα και για το ίδιο το «πακέτο» μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια υπόκωφη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό του κόμματος. Βουλευτές σε «πηγαδάκια» τους εξομολογούνται πως «πέρασε κάτω από τον πήχη των προσδοκιών που είχε καλλιεργήσει», αν και επικροτούν το ότι εισακούστηκε το αίτημα για την προσωπική διαφορά στους συνταξιούχους, ένα κατεξοχήν φιλικό προς την κυβέρνηση εκλογικό ακροατήριο.

Την ίδια ώρα, όμως, δεν λείπουν τα παράπονα και για άλλα ζητήματα, που χτυπούν την «καρδιά» του λεγόμενου επιτελικού κράτους και τον τρόπο συντονισμού μεταξύ Μαξίμου και Κ.Ο. Στις αρχές Απριλίου, που ήταν και η προηγούμενη συνεδρίαση, ο πρωθυπουργός είχε μιλήσει για καλύτερο συντονισμό, σε μια προσπάθεια συσπείρωσης. Ωστόσο το χάσμα φαίνεται πως δεν έχει κλείσει και υπάρχουν βουλευτές που θεωρούν ότι βρίσκονται απέναντι σε «ένα απρόσωπο Μαξίμου», αναπολώντας την περίοδο που ο Γρηγόρης Δημητριάδης μεσουρανούσε στο μέγαρο.

Παράπονα υπάρχουν και για τον υφυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη, στον οποίο κάποιοι καταλογίζουν «αλαζονεία» και κακούς χειρισμούς σε θέματα όπως η εξεταστική για τα Τέμπη, ενώ βάζουν και την υποσημείωση πως πρόκειται για εξωκοινοβουλευτικό υπουργό. Παράπονα κάποιοι έχουν και για τον Ακη Σκέρτσο, για τον οποίο «γαλάζια» πηγή παρατηρούσε πως «με αναρτήσεις του δείχνει ότι δεν καταλαβαίνει σε ποια παράταξη είναι». Ετσι, ενώ οι βουλευτές καλούνται να υπερασπιστούν με κάθε ευκαιρία τα πρόσφατα μέτρα, κάποιοι μιλούν για «καταιγισμό λαθών στο Μαξίμου», καταλογίζοντας λάθος διαχείριση για τον Κ. Καραμανλή και τον Αντ. Σαμαρά, αλλά και για την επιστολική ψήφο που επιστρατεύτηκε μαζικά για την προανακριτική.

Το αν θα βγουν βουλευτές να τα πουν ανοιχτά στη σημερινή συνεδρίαση είναι μια άλλη υπόθεση. «Περισσότερη σημασία έχουν οι σιωπές και όχι αυτοί που θα μιλήσουν», παρατηρεί έμπειρος κοινοβουλευτικός, προϊδεάζοντας ότι οι συνήθεις «ύποπτοι» για επισημάνσεις προς το κυβερνητικό επιτελείο δεν έχουν ιδιαίτερη διάθεση να γίνουν φωνή βοώντος εν τη ερήμω.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ομιλία του θα κινηθεί στο πλαίσιο των ανακοινώσεων της ΔΕΘ, κάνοντας ειδική αναφορά στα καθήκοντα που προκύπτουν τώρα για την Κοινοβουλευτική Ομάδα, δίνοντας βάρος στην πολιτική τεκμηρίωση και στη σχέση που έχουν οι πολιτικές που ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη με την ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει και το περίγραμμα του κομματικού προγραμματισμού για το επόμενο διάστημα και να αναφερθεί στις προσυνεδριακές διαδικασίες.

