Παρέμβαση Σαμαρά για τα Τέμπη και τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

Ηχηρή παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για το έγκλημα των Τεμπών και τη διαρκή απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους. «Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα», υπογραμμίζει αρχικά.

Το σχόλιο του Α. Σαμαρά είναι ιδιαίτερα αιχμηρό καθώς υπενθυμίζει μεταξύ άλλων τον «βιαστικό» και «δίχως τον πρέποντα έλεγχο» τρόπο που έγιναν οι παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών μετά το πολύνεκρο έγκλημα - αυτό που τονίζουν από την πρώτη στιγμή οι συγγενείς των θυμάτων, αλλά δεν παραδέχεται η κυβέρνηση.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής σχολίασε στο facebook πως οι γονείς «έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους».

«Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα», καταλήγει.

Η πολιτική παρέμβαση του πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας έρχεται τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος αναζητά την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του στα Τέμπη, αλλά διαρκώς απορρίπτονται τα αιτήματά του για εκταφή.

Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά

Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών:

Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους.

Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους.

Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.