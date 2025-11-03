Ο Στρατάκος παραδέχτηκε τα πάντα σχετικά με τον Φραπέ

Επιχείρηση υποβάθμισης των επίμαχων συνομιλιών με τον Φραπέ από τον πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης • Πλήρης κάλυψη από Ν.Δ. που είδε «σοβαρότητα» στο πρόσωπο του κ. Στρατάκου • Δεν έπαιρνε στα σοβαρά τα λεγόμενα του φραπέ πως θα σκότωνε την Τυχεροπούλου, ανέφερε ο πρώην γ.γ.

Με την ασφάλεια που του παρέχει η γαλάζια κυβερνητική πλειοψηφία εντός της εξεταστικής επιτροπής για το δυσώδες σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Στρατάκος, προσπάθησε να συσκοτίσει την πραγματικότητα, υποβαθμίζοντας τα λεγόμενά του και την κατάσταση, επιστρατεύοντας επιχειρήματα «ωχαδερφισμού», αλλά στο τέλος της ημέρας παραδέχτηκε με κυνικότητα όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Ο κ. Στρατάκος, ο οποίος έχει καταγραφεί από τους κοριούς της ΕΛ.ΑΣ. να έχει ανεπανάληπτες συνομιλίες με τον γνωστό στο πανελλήνιο γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή «Φραπέ», αποτελεί το πρώτο από τα πολλά «μεγάλα» ονόματα που καταθέτουν ως μάρτυρες αυτή την εβδομάδα στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Στρατάκος επί της ουσίας επιχείρησε να απαντήσει στις καταγγελίες του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βαγγέλη Σημανδράκου, ο οποίος πριν λίγες ημέρες είχε υποδείξει τον γενικό γραμματέα ως τον άνθρωπο που πίεζε καταστάσεις για να πληρωθεί ο Φραπές.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι δεν ήταν στην αρμοδιότητά του ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι δεν άσκησε ποτέ πιέσεις, ούτε προέβη σε παρεμβάσεις στη διοίκηση του αγροτικού οργανισμού: «Όσον αφορά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι δεν είχα καμία θεσμική ιδιότητα, ο οργανισμός δεν ήταν στις αρμοδιότητες μου και ουδέποτε άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή, ουδέποτε έκανα την παραμικρή παρέμβαση στη διοίκηση να κάνει κάποια έκνομη πράξη. Για τις επισυνδέσεις, που αναφέρεται το όνομά μου είμαι σίγουρος ότι θα ερωτηθώ και θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια».

Ο κ. Στρατάκος δεν πρόλαβε καλά - καλά να ολοκληρώσει την εισαγωγική του τοποθέτηση, αλλά η Ν.Δ. μέσω πηγών έσπευσε να βγάλει πανηγυρικές δηλώσεις και μια εικόνα δικαίωσης, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την επιχείρηση συγκάλυψης που έχει δρομολογήσει.

«Ο Γιώργος Στρατάκος επιβεβαίωσε με τη στάση του αυτό που είναι γνωστό σε όλους όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του: τη θεσμική του σοβαρότητα, την πλήρη γνώση του αντικειμένου του και την απόλυτη προσήλωσή του στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης», ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

Κλείνοντας, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι «η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει την Εξεταστική Επιτροπή με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και εμπιστοσύνη στην αλήθεια των γεγονότων», ενώ «τα στελέχη της απαντούν με στοιχεία και έργο, όχι με εντυπώσεις». «Τα γεγονότα και τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους και αποτυπώνουν το ουσιαστικό έργο που έχει παραχθεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τη στιγμή που όπως έχει τονίσει σύσσωμη η κυβέρνηση η θεσμική συνέχεια και η διαφάνεια στις διαδικασίες παραμένουν σταθερή προτεραιότητα, μακριά από μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις», καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.

Το μαύρο, άσπρο

Ενώ στην αρχή προσπάθησε με γενικόλογα να διαψεύσει την σχέση του και τις συνομιλίες του με τον Φραπέ, αλλά τα μέλη της αντιπολίτευσης τον στρίμωξαν στον τοίχο, αναφωνόντας τις επίμαχες συνομιλίες, αναγκάζοντάς τον να τα παραδεχτεί όλα, υποτιμώντας όμως την σημασία τους.

Σχετικά με τον κ. Ξυλούρη (φραπές) ο κ. Στρατάκος ανέφερε πως ήταν ένας άνθρωπος που παραπονιόταν συνεχώς και για αυτό τον λόγο δεν του έδινε σημασία, ενώ δικαιολόγησε τις συχνές επισκέψεις του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις πολλαπλές «θεσμικές του ιδιότητες».

Σύμφωνα πάντα με τον γενικό γραμματέα, ο κ. Ξυλούρης έθετε και το προσωπικό του ζήτημα που αφορούσε στην ολοκλήρωση του ελέγχου των δεσμευμένων ΑΦΜ του.

Ωστόσο, πρόσθεσε πως ουδέποτε έλαβε απάντηση ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα ΑΦΜ του Ξυλούρη, αλλά και συνολικώς για τα ΑΦΜ σε δέσμευση.

Ο Ξυλούρης έλεγε διάφορα

Αναφορικά με τον μαφιόζικο διάλογο που είχε με τον φραπέ σχετικα με την Παρασκευή Τυχεροπούλου, για την οποία ο φραπές είχε αναφέρει ότι «τώρα θα ήμουν έξω εάν την είχα σκοτώσει την Τυχεροπούλου», ο κ. Στρατάκος ανέφερε ότι κ. Ξυλούρης έλεγε διάφορα, και πως εκτίμησε ότι δεν μιλούσε σοβαρά.

Σε άλλο σημείο ερωτηθείς για τα όσα κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος ότι δεχόταν πιέσεις για να πληρωθεί ο Γιώργος (σ.σ. Ξυλούρης), ο κ. Στρατάκος υποστήριξε ότι το ερώτημά του αφορούσε στην ολοκλήρωση των ελέγχων, χωρίς να ζητήσει κάτι περισσότερο.

Επέμεινε ακόμη, ότι όλοι οι διάλογοι με τον «φραπέ» ήταν στο πλαίσιο διαχείρισης ενός ανθρώπου που αισθανόταν συνεχώς αδικημένος, με τη Μιλένα Αποστολάκη να διερωτάται εάν είναι «γκουβερνάντα του Ξυλούρη».

Παράλληλα, απαντώντας σε ερωτήσεις είπε πως ουδέποτε είχε οχλήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου. «Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε όχληση από το Μέγαρο Μαξίμου. Ουδέποτε έλαβα εντολές από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να παρέμβω στον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε.

Εκτός τόπου και χρόνου η Ν.Δ.

Κατάρριψη του αφηγήματος της αντιπολίτευσης για τις παρεμβάσεις και τις ευνοϊκές μεταχειρίσεις από τον κ. Στρατάκο «είδε» η Ν.Δ. από την κατάθεση του γαλάζιου γενικού γραμματέα.

«Όπως ο ίδιος ξεκαθάρισε αφενός ο κ. Ξυλούρης δεν είχε καμία ιδιαίτερη μεταχείριση -τα στοιχεία το αποδεικνύουν, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι στο γραφείο του έχει δεχθεί τους πάντες -και βουλευτές της αντιπολίτευσης-, χωρίς κανένα κομματικό πρόσημο. ”Στο γραφείο μου έχω δεχτεί τους πάντες, χωρίς κανένα κομματικό πρόσημο. Η πόρτα μου και το τηλέφωνό μου ήταν πάντα ανοιχτά. Δεν υπήρξε άνθρωπος που να μην έρθει στο γραφείο μου και να τον δω για πέντε λεπτά”, είπε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας ότι ο κ. Ξυλούρης ”είχε θεσμικό ρόλο σε τρεις διαφορετικές οργανώσεις” και πως ”όλοι οι διάλογοι είχαν να κάνουν με τη διαχείριση ενός ανθρώπου που ένιωθε αδικημένος και στόχος ήταν να εκτονωθεί η κατάσταση”» σημειώνουν οι πηγές της ΝΔ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές: «Με άλλα λόγια, ο κ. Στρατάκος, παρά τα όσα του αποδίδονται από την αντιπολίτευση- λειτουργούσε στα πλαίσια των καθηκόντων του, κάτι που άλλωστε φαίνεται από το γεγονός ότι τα ΑΦΜ -μεταξύ των οποίων και του κ. Ξυλούρη- δεν αποδεσμεύτηκαν όταν ο ίδιος το ζητούσε. ”Δεν πήγα σε κανέναν υπουργό να θέσω το θέμα του κ. Ξυλούρη”, σημείωσε χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται, δε, ότι ο κ. Στρατάκος ως γενικός γραμματέας δεν είχε τη θεσμική αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα, σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των ζώων επισήμανε -επιβεβαιώνοντας τη Νέα Δημοκρατία- τόνισε ότι ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου δεν καθορίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά από τα κατά τόπους κτηνιατρεία των Περιφερειών, τα οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια για την πιστοποίηση και την επικαιροποίηση των στοιχείων των κτηνοτρόφων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ”από το 2015 και μετά, η αύξηση στα ζώα γίνεται μέσω των περιφερειών, οι οποίες θεωρούν ως δεδομένο τον αριθμό που δηλώνει ο παραγωγός”. Η διαδικασία αυτή, προσέθεσε, ενέχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης του ίδιου του κτηνοτρόφου, βάσει των στοιχείων που ελέγχουν και επικυρώνουν οι περιφερειακές υπηρεσίες. Ο κ. Στρατάκος τόνισε επίσης ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αποκλειστικά την αρμοδιότητα της κατανομής των βοσκοτόπων και ουδεμία εμπλοκή ή δυνατότητα παρέμβασης στα δεδομένα του ζωικού κεφαλαίου».

ΠΑΣΟΚ: Αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Η σημερινή κατάθεση του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Στρατάκου, στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης Μητσοτάκη: ένα καθεστώς που χρησιμοποίησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εργαλείο κομματικών εξυπηρετήσεων, πίεσης και παράνομων συναλλαγών» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και σημειώνουν ότι «Ο κ. Στρατάκος, μέλος της Νέας Δημοκρατίας «από τότε που θυμάται τον εαυτό του», κατέθεσε ότι ανέλαβε καθήκοντα μετά από απευθείας τηλεφωνική παρέμβαση του τότε υπουργού Βορίδη, παραδέχτηκε ότι συμμετείχε σε «συσκέψεις του Μαξίμου» για θέματα αγροτικής ανάπτυξης αν και όπως ανέφερε «δεν είχε αρμοδιότητα για τον Οργανισμό». Ο κ. Στρατάκος ανέφερε στην επιτροπή ότι «ουδέποτε υπήρξε πολιτική παρέμβαση», όμως οι συνομιλίες, οι επισυνδέσεις και οι καταθέσεις των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον διαψεύδουν κατηγορηματικά» αναφέρουν οι πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «Ο πρώην Γενικός Γραμματέας και οι συνεργάτες του παρενέβαιναν ωμά για την πληρωμή συγκεκριμένων προσώπων, όπως του κ. Ξυλούρη, που φέρεται να λειτουργούσε ως «κομματικός διαμεσολαβητής» μέσα στο δίκτυο των πελατειακών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Η δικαιολογία ότι απλώς «ενημερωνόταν για τα χρονοδιαγράμματα» δεν ήταν πειστική. Ο κ. Στρατάκος για να δικαιολογήσει τις συνεχείς και επαναλαμβανόμενες συνομιλίες του, καθώς και τις συναντήσεις του με τον κ. Ξυλούρη αναφέρθηκε στις «πολλές θεσμικές» θέσεις που κατείχε ο Ξυλούρης. Μάλιστα σε ερώτηση των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ γιατί ο κ. Στρατάκος ανεχόταν όλα αυτά τα ξεσπάσματα του Ξυλούρη ανέφερε πώς ο κ. Ξυλούρης «έτσι μιλούσε» και «δεν τον λάμβανε σοβαρά υπόψιν» προκαλώντας την απορία της επιτροπής πώς ένας δημόσιος λειτουργός ανεχόταν φράσεις όπως «αν την είχα σκοτώσει την Τυχεροπούλου, θα είχα γλυτώσει», ενώ για να δικαιολογήσει την οικειότητά του μαζί του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οικειότητα έχει με όλους τους παραγωγούς». Ο κ. Στρατάκος είχε αναλάβει φαίνεται το ρόλο να καθησυχάζει τον κ. Ξυλούρη καθώς «ήταν συνεχώς έξαλλος» όπως κατέθεσε».

Κατά τις πηγές του ΠΑΣΟΚ, «Ο κ. Στρατάκος δεν απάντησε στις αναφορές σε συνομιλίες όπου γίνονται λόγοι για «κλάδεμα υπουργών» και «καθάρισμα της μπουγάδας» που παρέμπεμπαν σε λεξιλόγιο ενός παρακρατικού συστήματος που λειτουργούσε με πλήρη πολιτική κάλυψη, ενώ δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση ποιος είναι ο περιβόητος μεγάλος που θα του μιλήσει και θα κανονίσει. Και ενώ ο κ. Στρατάκος επιχείρησε να παρουσιαστεί ως «δημόσιος λειτουργός με πολιτική ευθιξία» που δήθεν παραιτήθηκε λόγω δημοσιευμάτων, η πραγματικότητα όμως είναι ότι παραιτήθηκε μόνον όταν η δικογραφία αποκάλυψε το μέγεθος του σκανδάλου και το όνομά του ενεπλάκη ευθέως. O κ. Στρατάκος δεν απάντησε στις ερωτήσεις των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ όπου αναφέρονται στις επισυνδέσεις με βάση τις οποίες ο ίδιος ρωτούσε τον Ξυλούρη αν έχει μιλήσει με τον μεγάλο και του έλεγε να πάρει τον Τσιάρα. Μάλιστα, ανέφερε ότι τον «μεγάλο» τον έχει πάρει ήδη ο Πιερρακάκης, ο οποίος τότε ήταν Υπουργός Παιδείας. Στην συνέχεια της συζήτησης, αναφέρει ο κ. Στρατάκος ότι το έχει πάρει πάνω του να λύσει το θέμα και αλλιώς θα κινηθεί να τον απειλήσει, έτσι συμπεριφερόταν ως δημόσιος λειτουργός. Σε άλλο σημείο αναφέρεται σε συνάντηση που θα γίνει με τον «Κυριάκο», αλλά δεν απάντησε ποιος είναι ο Κυριάκος. Μήπως τελικά μπορεί να απαντήσει η Κυβέρνηση ποιος είναι ο «Κυριάκος» και ποια η σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που αναφέρεται στην επόμενη φράση των επισυνδέσεων; Θα απαντήσει ακόμη η Κυβέρνηση πώς διοικούνταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού, όπως προκύπτει από τις συνομιλίες του κ. Στρατάκου, «ο κ. Κέλλας δεν παίζει κανέναν ρόλο»; Επομένως, ο ίδιος υφυπουργός ήταν διακοσμητικός;

Η αδυναμία του κ. Στρατάκου να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήσεις των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει ότι γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε στηθεί ένα δίκτυο παρακρατικής λειτουργίας με πολιτική καθοδήγηση μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λειτουργούσαν ως διαμεσολαβητές για την πληρωμή «συγκεκριμένων προσώπων» συνομιλώντας με όλη την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης» καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ».

ΣΥΡΙΖΑ: Κακοστημένη παράσταση σε ρόλο «γκουβερνάντας» του «Φραπέ»

«Σήμερα μάθαμε ότι, ανάμεσα στα καθήκοντα του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επί Μητσοτάκη, προβλέπεται και ο ρόλος της… «γκουβερνάντας» του περιβόητου «Φραπέ» (Γ. Ξυλούρη)!» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «Ο «γαλάζιος» πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (2019-2025), Γ. Στρατάκος, απέδωσε τους σοκαριστικούς του διαλόγους με τον «γαλάζιο» κομματάρχη σε προσπάθεια… «διαχείρισης» και «εκτόνωσης» του «Φραπέ».»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «Ο κ. Στρατάκος, αναγκάστηκε μεν να παραδεχθεί ότι οι συνομιλίες σε γλώσσα και ύφος υποκόσμου δεν αρμόζουν στον ρόλο ενός γενικού γραμματέα υπουργείου, αλλά επιχείρησε έναν άνευ προηγουμένου εμπαιγμό των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Θεωρεί ότι ένα κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου, μπορεί να ακούει σαν να μην τρέχει τίποτα τη επιθυμία του «Φραπέ» να εξοντώσει την κα. Τυχεροπούλου ή να απαντάει στον «Φραπέ»: «Ποιος τις γ… τις εγκυκλίους;». Αλλά και να δίνει αναλυτικές «οδηγίες» στον κ. Ξυλούρη για το πώς θα «χειριστεί» τον κ. Ζερβό, να επικαλείται τον «Μεγάλο», χωρίς φυσικά να εξηγήσει στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο λαλίσταστος στις επισυνδέσεις κ. Στρατάκος, φόρεσε σήμερα τη γραβάτα του και πήρε διακριτικά αποστάσεις από τον ίδιο του τον εαυτό, προσπαθώντας καλύψει τον κρίσιμο ρόλο του στον ρουσφετολογικό μηχανισμό της ΝΔ.

Τονίζουν μάλιστα οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ότι «Ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα βλέπει με οργή, σε απευθείας μετάδοση, μια κακοστημένη παράσταση από τους πρωταγωνιστές του «γαλάζιου» σκανδάλου, αυτούς που έστησαν το κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ προς άγραν ψηφοφόρων, με γνώση και συμμετοχή κορυφαίων συνεργατών και υπουργών της ΝΔ. Αυτός που πλέον δεν μπορεί να κρύβεται από την Εξεταστική Επιτροπή είναι ο ενορχηστρωτής του μηχανισμού αυτού, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.