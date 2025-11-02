«Καυτή» εβδομάδα στην Εξεταστική

Σε κρίσιμη τροχιά μπαίνει αυτή την εβδομάδα η εξεταστική της Βουλής με τις καταθέσεις πολιτικών προσώπων που κλήθηκαν για να δώσουν απαντήσεις σχετικά με τη φερόμενη εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πέντε μήνες μετά την ανακοίνωση-καταπέλτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή και τις μαζικές παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών, τα φώτα της εξεταστικής στρέφονται στα πρόσωπα που βρέθηκαν στο τιμόνι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης την τελευταία πενταετία.

Ο κύκλος των καταθέσεων ανοίγει τη Δευτέρα με τον πρώην γενικό γραμματέα του ΥΠΑΑΤ Γιώργο Στρατάκο και κλείνει την Παρασκευή με την πολυαναμενόμενη κατάθεση του Μάκη Βορίδη. Θα μεσολαβήσουν οι ακροάσεις των Κώστα Τσιάρα, Γιώργου Τσακίρη, Γιώργου Γεωργαντά, Σπήλιου Λιβανού, ενώ όλα τα φώτα θα στραφούν την Τετάρτη στην κατάθεση του Λευτέρη Αυγενάκη που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση του νυν υπουργού Κώστα Τσιάρα, που έχει στα χέρια του την καυτή πατάτα των αποζημιώσεων και πρέπει να απαντήσει πότε και πώς θα ολοκληρωθούν, μετά και τη δήλωση του πρωθυπουργού «να επιταχυνθούν οι καταβολές σε όσους τις δικαιούνται». Το κλίμα πάντως στον αγροτικό κόσμο είναι τεταμένο αφού οι επιδοτήσεις από το τέλος του 2024 είναι στον αέρα και οι αγρότες στα κάγκελα και ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις.

Μετά τις κομβικές καταθέσεις των πολιτικών προσώπων, η Νέα Δημοκρατία θα κληθεί να αποδείξει τις προθέσεις της, εάν δηλαδή, όπως έχει τονίσει επανειλημμένα και ο πρωθυπουργός, προτίθεται να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί ότι θα προχωρήσει στην επικαιροποίηση του «δυναμικού» καταλόγου των μαρτύρων, με όλες τις πτέρυγες της αντιπολίτευσης να ζητούν να κληθούν άμεσα οι φερόμενοι πρωταγωνιστές της πολύκροτης υπόθεσης.

Για δύο από αυτούς μάλιστα, τον Γ. Ξυλούρη («Φραπέ») και την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, καταγγέλθηκε από το ΠΑΣΟΚ ότι καθυστερείται σκόπιμα η κλήτευσή τους καθώς εκτιμάται ότι θα βρεθούν κατηγορούμενοι στη Δικαιοσύνη και φτάνοντας στην εξεταστική θα επικαλεστούν το δικαίωμα της σιωπής.

Η επιτροπή δεν έχει καλέσει επίσης τον Γ. Μυλωνάκη, αγνοώντας και την προσωπική του επιθυμία να καταθέσει, ούτε τον βουλευτή της Ν.Δ. Χρ. Μπουκώρο ο οποίος έχει δηλώσει ότι ο κ. Μυλωνάκης και το Μαξίμου γνώριζαν για το σκάνδαλο πριν αυτό αποκαλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η μάρτυρας-κλειδί για τη διερεύνηση του σκανδάλου, Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία συνέδραμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην έρευνά της, καθώς και οι πρώην πρόεδροι του Οργανισμού Γρ. Βάρρας και Ευ. Σημανδράκος στις καταθέσεις τους μίλησαν για πολιτικές ευθύνες και μεθοδεύσεις προκειμένου να μην αποκαλυφθούν οι σκανδαλώδεις λειτουργίες που οδηγούσαν στη διασπάθιση κοινοτικών πόρων.

Οι υπόλοιποι μάρτυρες που παρήλασαν από τη Βουλή, πρόεδροι και αντιπρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ, τεχνικά και διοικητικά στελέχη, εκπρόσωποι εταιρειών (ακόμη και όσοι από αυτούς έχουν πιαστεί στις επισυνδέσεις της ΕΥΠ να συνομιλούν) δήλωσαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί τίποτα για το πάρτι που είχε στηθεί στις πλάτες των αγροτών με τις ψεύτικες δηλώσεις, τα ανύπαρκτα χωράφια, τα ζώα που πολλαπλασιάζονταν ραγδαία. Σταχυολογώντας από τις καταθέσεις τους:

● Η κυρία Τυχεροπούλου περιέγραψε ένα εφιαλτικό περιβάλλον με φόβο και απειλές, μίλησε για ένα σύστημα πανίσχυρο στον Οργανισμό, που «ήθελε να της κλείσει το στόμα», ενώ εξέφρασε φόβο για τη ζωή της. Συνέδεσε ευθέως την αύξηση των επισκέψεων του «Φραπέ» με την υπουργία του Αυγενάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο Ξυλούρης έκανε τότε «απόβαση» στον Οργανισμό.

● Τον πρώην γενικό γραμματέα του ΥΠΑΑΤ Γ. Στρατάκο «έκαψε» με την κατάθεσή του ο Ευ. Σημανδράκος. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι τον κάλεσε ο κ. Στρατάκος στο τηλέφωνο για να του πει: «Πρέπει να πληρωθεί ο Γιώργος… (Ξυλούρης)». Μάλιστα, κατέθεσε πως του ζητήθηκε να μη γίνει έλεγχος «στο σύνολο της εκμετάλλευσης» του «Φραπέ», αλλά «σε μέρος» αυτής. Κατήγγειλε επίσης ότι έγινε «πραξικοπηματική μεθόδευση», πίσω από την οποία δεν απέκλεισε το Μαξίμου, που τον εξώθησε στην παραίτησή του.

● Επιβαρυντική για την εμπλοκή του Γ. Μυλωνάκη ήταν η κατάθεση του πρώην προέδρου Ν. Σαλάτα, ο οποίος κατονόμασε χωρίς περιστροφές τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, ότι ήταν το πρόσωπο που τον καρατόμησε από τον Οργανισμό.

● Βαρύτατες καταγγελίες κατά του Μάκη Βορίδη εξαπέλυσε από το βήμα της εξεταστικής ο Γρ. Βάρρας. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεργάτης από το 2020 του πρωθυπουργού στο μέγαρο Μαξίμου είπε χωρίς περιστροφές ότι τον «εκπαραθύρωσε» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Βορίδης εκτελώντας την απαίτηση των «Neuropublic και Gaia Eπιχειρείν» γιατί «ήθελε να είναι εν εξελίξει οι ανομίες».

● Ο πρώην πρόεδρος Κ. Μπαμπασίδης, τον οποίο ο κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. τον είχε πιάσει σε αποκαλυπτικές στιχομυθίες με τον περίφημο «Φραπέ» και τον «Χασάπη» αλλά και με τον «γαλάζιο» βουλευτή Δ. Σταμενίτη και τον Γ. Στρατάκο για τα «ρουσφετάκια» που φέρεται να ζητούσε ο κ. Κέλλας, δεν μπόρεσε να δώσει πειστικές εξηγήσεις στην εξεταστική.

● Ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος Ιω. Καϊμακάμης άφησε άφωνο το πανελλήνιο καταθέτοντας ότι πήρε τη θέση γιατί «ήταν μέλος της Ν.Δ.», πήγαινε στο γραφείο του όποτε χρειαζόταν και η οικογένειά του λάμβανε επιδοτήσεις από τον Οργανισμό. Δύο μέρες μετά, παραιτήθηκε.

● Από τα βασικά ερευνώμενα πρόσωπα, ο υπόδικος πρώην πρόεδρος και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Ν.Δ. Δημήτρης Μελάς, τον οποίο ο «κοριός» έχει καταγράψει να μιλάει για ελέγχους που πρέπει «να πάνε λίγο πίσω», αγροτεμάχια που «από ξηρικά να γίνουν ποτιστικά», παραδέχτηκε πως έλαβε δώρο ένα ρολόι επειδή βοήθησε έναν φίλο του.

Mέχρι στιγμής έχουν καταθέσει 22 μάρτυρες από τους 74 που περιέχονται στον αρχικό κατάλογο.