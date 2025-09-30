«Βόμβα» Σημανδράκου: Ο Στρατάκος πίεζε να πληρωθεί ο φραπές

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ «δείχνει» ενεργή εμπλοκή του πρώην γενικού γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Στρατάκου, στο σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων.

Σε μια σοβαρή αποκάλυψη που «καίει» τον πρώην γ.γ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Στρατάκο, το όνομα του οποίου εντοπίζεται και στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησε ο πρώην πρόεδρος του αγροτικού οργανισμού, Ευάγγελος Σημανδράκος, κατά τη διάρκεια κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Ο κ. Σημανδράκος αποκάλυψε πως δεχόταν συνέχεια κλήσεις από τον κ. Στρατάκο προκειμένου να γίνουν πληρωμές στον Γιώργο Ξυλούρη και κατά κόσμον «φραπέ».

Ο πρώην πρόεδρος βάζει στον κάδρο και τον Λευτέρη Αυγενάκη, για τον οποίο ανέφερε ότι ο «κ. υπουργός επέλεξε τη μέθοδο της απαξίωσης του χαρακτήρα και της επαγγελματικής υπόστασής μου για να με αναγκάσει να φύγω».

«Ο Μπαμπασίδης είχε άνωθεν εντολή»

Στην ερώτηση της κ. Αποστολάκη για το θέμα της πληρωμής χιλιάδων δεσμευμένων ΑΦΜ, είπε ότι υπήρξε αναφορά του κ. Στρατάκου, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με τα δεσμευμένα ΑΦΜ, και ότι, αφού έφυγε από τον οργανισμό, υπάρχει στα πρακτικά του ΔΣ, φράση του μετέπειτα προέδρου κ. Μπαμπασίδη, ότι έχει άνωθεν εντολή να προχωρήσει.

Υπενθυμίζεται πως το όνομα του κ. Στρατάκου συμπεριλαμβάνεται σε έναν «μαφιόζικο» διάλογο που είχε καταγράψει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ του ίδιου και του φραπέ, στον οποίο ο φραπές έλεγε στον πρώην γ.γ. ότι ήθελε να εξοντώσει την κ. Τυχεροπούλου.

«Θα πάει βάσει του Ηρακλείου τα ίδια, τι είχαμε τι χάσαμε. Τέσσερις χρονιές από 120, 500 χιλιάρικα στα σπίτια μας. Δεν υπάρχουν δικαιώματα, τελειώνουμε. Δηλαδή αυτή η Τυχεροπούλου, ρε μ..., ειλικρινά αυτή η Τυχεροπούλου, αν την είχα σκοτώσει, τώρα θα ήμουν έξω. Θα είχαν φάει και ένα πενηντάρι οι δικηγόροι και είμαστε εντάξει...», είχε καταγραφεί χαρακτηριστικά ο φραπές από τον κοριό.

Η «Εφ.Συν.» είχε φέρει στη δημοσιότητα σε παρελθόντα χρόνο email του πρώην προέδρου του Οργανισμού (2022-23) Βαγγέλη Σημανδράκου προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στο εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα αποδεικνυόταν πως το πρωθυπουργικό γραφείο εμπλεκόταν άμεσα με την «παραίτηση» Σημανδράκου και τη συνειδητή επιλογή να «ξεπαγώσουν» τα αμαρτωλά ΑΦΜ των αγροτών - φαντάσματα. Οι κ. Μπρατάκος, Παπασταύρου και Βορίδης (υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ο πρώτος, υπουργοί Επικρατείας οι δύο άλλοι) ώθησαν το στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ σε παραίτηση όταν ενημέρωσε το Μαξίμου για τα χιλιάδες αμαρτωλά ΑΦΜ.