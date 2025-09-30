ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Σημανδράκου: Ήταν όλα σε γνώση του Μαξίμου

Σε σκληρή γλώσσα επιτίθεται το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την κατάθεση του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Ευάγγελου Σημανδράκου.

«Η κυβέρνηση είναι ανίκανη και επικίνδυνη για τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου, είναι χρήσιμη όμως για τα συμφέροντα των ημετέρων της όπως ο κ. Ξυλούρης και πολλοί άλλοι. Η αδιαφάνεια και η σήψη είναι αποκαλυπτικές. Είναι καιρός να φύγουν», σημείωναν αρμόδιες πηγές της Χαριλάου Τρικούπη λίγο μετά τη συνεδρίαση της εξεταστικής αναφορικά με τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Όπως συμπέραιναν, οι αποκαλύψεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελου Σημανδράκου, επιβεβαίωσαν τις πολιτικές παρεμβάσεις που δεχόταν για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Συγκεκριμένα τόνιζαν ότι, «ο κ. Σημανδράκος αποκάλυψε ότι η κατάσταση ήταν σε απόλυτη γνώση του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς είχε ενημερώσει τον πρώην υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Μπρατάκο, τον κ. Παπασταύρου και τον κ. Βορίδη. Παρά ταύτα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου όχι μόνο δεν προστάτευσε τον κ. Σημανδράκο αλλά προχώρησε σε δημόσιες επιθέσεις εναντίον του, εξωθώντας τον τελικά σε παραίτηση...»

Επικαλούνται δε αναφορά του κ. Σημανδράκου ότι «ο Γιώργος Στρατάκος, γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον πήρε τηλέφωνο και του ζήτησε να προχωρήσει άμεσα η πληρωμή του Γιώργου Ξυλούρη, παρά το γεγονός ότι με βάση την έρευνα το ΑΦΜ του ήταν δεσμευμένο και η πληρωμή δεν προχωρούσε, καθώς υπήρχαν ανακρίβειες στις δηλώσεις του και στα ζώα του».

«Η ΝΔ βυθίζεται στην απελπισία και την αμηχανία της. Στη συνεδρίαση της Τρίτης της εξεταστικής επιτροπής αντί να απαντήσει στις συντριπτικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέφυγε και πάλι στη γνωστή Ομάδα Αλήθειας σε γελοίες επιθέσεις, επιστρέφοντας πίσω στο 2011 για να επιρρίψει ανύπαρκτες ευθύνες στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για την διεξαγωγή των ελέγχων των εκτάσεων και των ζώων των αγροτών. Μάταιος κόπος. Η αμηχανία μπροστά στην ευθύνη για διακοπή των επιδοτήσεων των αγροτών είναι παραπάνω από φανερή», επισήμαιναν στο ίδιο πνεύμα.

Σύμφωνα με πράσινες κοινοβουλευτικές πηγές, το θράσος της ΝΔ ξεπερνά κάθε όριο, ενώ όπως υπογράμμιζαν με ισχυρή δόση ειρωνείας «από τον κ. Βορίδη που ήταν ο πρώτος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι τον κ. Τσιάρα που έθεσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε επιτήρηση, κανείς δεν είδε πώς διπλασιάστηκαν εικονικά τα ζώα, πώς μοιράζονταν χρήματα σε πλασματικά κοπάδια και ανύπαρκτα βοσκοτόπια».