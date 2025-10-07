Χάος στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Βάρρας καρφώνει Βορίδη και αρνείται να δεχτεί ερωτήσεις

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ «δείχνει» τον Μάκη Βορίδη ως υπεύθυνο για την παραίτησή του, επειδή ήθελε να κάνει ελέγχους • Ορυμαγδός αντιδράσεων για την άρνησή του να απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών • Η μπάλα στην εξέδρα για την κλήτευση Μυλωνάκη, Φραπέδων και Χασάπηδων.

Αδιανόητα πράγματα σημειώνονται στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ο πρώην πρόεδρος του αγροτικού οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας, που καταθέτει ως μάρτυρας, αφού «κάρφωσε» τον Βορίδη στην συνέχεια αρνήθηκε να δεχτεί ερωτήσεις προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Ο κ. Βάρρας στην αρχική του τοποθέτηση κατήγγειλε πως ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης μεθόδευσε την παραίτησή του λόγω των ελέγχων που είχε δρομολογήσει, κατηγορώντας τον παράλληλα για εξουσιαστικού χαρακτήρα δράσεις του.

Υπενθυμίζεται πως στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας καταγραφόταν ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε ενημερώσει δύο φορές με επιστολές τον Μάκη Βορίδη αναφορικά με τις παρατυπίες στο σύστημα των οικονομικών ενισχύσεων.

Δύο πρόσωπα – κλειδιά, οι Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέππα (σήμερα υπόδικοι για μεμονωμένες υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ), επιχείρησαν να ανακόψουν τους ελέγχους από την ομάδα Βάρρα. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς επισημαίνουν ότι η κατάληξη αυτής της εσωτερικής διαμάχης ήταν η «παραίτηση» Βάρρα από τον τότε υπουργό.

Ενδεικτική είναι και η ακόλουθη αναφορά των εισαγγελέων: «Το αίτημα παραίτησης του Βάρρα φαίνεται να σταμάτησε την ενοποίηση των σχετικών διαδικασιών και να έδωσε την ευκαιρία σε αυτές τις εγκληματικές ομάδες να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους».

Παράλληλα, το όνομα του κ. Βάρρα ενεπλάκη σε ακόμη μια πτυχή της υπόθεσης. Ο κ. Μυλωνάκης διαβίβασε χθες στο προεδρείο της εξεταστικής το περιβόητο υπόμνημα που είχε λάβει στις αρχές Ιουνίου 2025 από «εξειδικευμένο συνεργάτη της προεδρίας της κυβέρνησης», αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων «γαλάζιων» αγροτικών επιδοτήσεων.

Όπως φάνηκε ο «εξειδικευμένος συνεργάτης» ήταν ο κ. Βάρρας, ο οποίος στο εν λόγω υπόμνημα «κάρφωνε» τον κ. Βορίδη.

«Να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία»

Η άρνηση του κ. Βάρρα να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της εξεταστικής προκάλεσε την έκρηξη των βουλευτών, οι οποίοι εξαπέλυσαν σφοδρά πυρά στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την στάση του.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, φέρεται να του επεσήμανε ότι πρέπει να επικαλεστεί συγκεκριμένους λόγους από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για να αρνηθεί να δώσει απαντήσεις, πράγμα το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ο κ. Βάρρας μπορεί να κατηγορηθεί ακόμα και για απείθεια ενώ ο Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ είπε ότι με αυτή τη στάση αμφισβητείται η αξιοπιστία της αρχικής του κατάθεσης.

Ο κ. Αυλωνίτης μάλιστα ζήτησε να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία εναντίον του κ. Βάρρα αν αρνηθεί να καταθέσει.

Κρύβουν ακόμη τον Μυλωνάκη, τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη»

Με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις και τις συνεχείς αποκαλύψεις για αθέατες πτυχές του δαιδαλώδους σκανδάλου, η αντιπολίτευση ζήτησε την άμεση κλήτευση του κ. Μυλωνάκη αλλά και μια σειρά προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, όπως ο «Φραπές» και ο «Χασάπης», αλλά η γαλάζια πλειοψηφία αρνήθηκε ξανά να πράξει τα δέοντα, υποσχόμενοι ότι θα τους καλέσουν στο μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι η κλήση τους θα θεωρείται απαραίτητη με βάση τα όσα κατατίθενται.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, επιτέθηκε στη ΝΔ, κατηγορώντας την για «προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου, μέσα από παραπληροφόρηση για δήθεν εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και προσπάθεια αντιπερισπασμού για να μετατοπίσει τη συζήτηση και τις ευθύνες της στη λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης όπως κατηγορείται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Ταυτόχρονα, τόνισε την ανάγκη άμεσης κλήτευσης του κ. Μυλωνάκη καθώς και του βουλευτή της ΝΔ, Χρήστου Μπουκώρου και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. «Είναι απαραίτητη η άμεση κλήτευση τους για να μην μείνουν σκιές», ανέφερε.

«Την άμεση επικαιροποίηση του καταλόγου μαρτύρων» ζήτησε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, τονίζοντας την «ανάγκη άμεσης κλήτευσης τόσο του κ. Μυλωνάκη όσο και των βασικών πρωταγωνιστών του σκανδάλου, Φραπέ και Χασάπη».

Η εισηγήτρια του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, επεσήμανε ότι «πρέπει να μπει στον προγραμματισμό της Επιτροπής, η σειρά κλήτευσης των μαρτύρων και η κατά αντιπαράσταση εξέτασή τους».

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, διαβεβαίωσε ότι «πολύ σύντομα θα γίνει η επικαιροποίηση του καταλόγου και αφού ολοκληρωθεί η εξέταση των πρώτων πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Την ανάγκη άμεσης κλήτευσης του κ. Μυλωνάκη και του κ. Μπουκώρου τόνισαν και οι εισηγητές Κωνσταντίνος Μπούμπας (Ελληνική Λύση), Γιώργος Ρούντας (ΝΙΚΗ), Χουσεϊν Ζεμπέκ (Νέα Αριστερά), Αλέξανδρος Καζαμίας (Πλεύση Ελευθερίας) και ο ανεξάρτητος βουλευτής, Αλέξανδρος Αυλωνίτης. Ο τελευταίος ζήτησε η Εξεταστική Επιτροπή να συζητήσει για το θέμα παραγραφής ποινικών αδικημάτων.

«Κανένα απολύτως μάρτυρα δεν έχει απορρίψει η κυβερνητική πλειοψηφία. Συμφώνησε η Εξεταστική Επιτροπή να ξεκινήσει με τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια με τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτή η διαδικασία είναι δυναμική, ανοιχτή. Θα συζητηθεί η νέα λίστα μαρτύρων, άρα παρέλκει η προσπάθεια αυτή της αντιπολίτευσης γιατί δεν την ενδιαφέρει η ουσία αλλά το επικοινωνιακό», αντέδρασε ο κ. Λαζαρίδης και πρόσθεσε: «Προφανώς και θα κληθεί ο κ. Μυλωνάκης, τελεία και παύλα. Το πότε θα καταθέσει θα το αποφασίσει η Επιτροπή».