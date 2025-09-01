Στο μάτι του... ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Μυλωνάκης

Ο Καραμέρος έφερε στη Βουλή τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού για να απαντήσει στο αν είχε στο συρτάρι του εκτενές υπόμνημα, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν το περιεχόμενο νόμιμων επισυνδέσεων της ΕΛ.ΑΣ. σε γαλάζιες ακρίδες • Δεν είχε υπόμνημα αλλά σημείωμα λέει ο Μυλωνάκης • Έρχεται νέα ερώτηση από την Πλεύση Ελευθερίας.

Συνεχίζεται αμείωτο το αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στην κυβέρνηση αναφορικά με το δυσώδες και γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σήμερα συζητήθηκε στη Βουλή επίκαιρη ερώτηση του Γιώργου Καραμέρου, με αποδέκτη τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό Γιώργου Μυλωνάκη, ενώ το θέμα θα ξαναφέρει στη Βουλή και η Πλεύση Ελευθερίας, καθώς κατέθεσε νέα επίκαιρη ερώτηση προς τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού.

Η ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ αφορούσε το αν ισχύει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο κ. Μυλωνάκης είχε στη διάθεσή του αναλυτικό υπόμνημα 43 σελίδων για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ με δική του πρωτοβουλία, στο οποίο μεταξύ άλλων φέρεται να συμπεριλαμβανόταν το περιεχόμενο νόμιμων επισυνδέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Ο κ. Μυλωνάκης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ολομέλεια της Βουλής από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του στο Μαξίμου και στην ουσία δίεψευσε τα όσα του καταλογίζονται... επιβεβαιώνοντας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μυλωνάκης ανέφερε πως «δεν ζήτησα και δεν έλαβα κανένα υπόμνημα από οποιοδήποτε στέλεχος του Οργανισμού, σημαίνον ή μη, και δεν περιήλθε σε γνώση μου, οποιοδήποτε υπόμνημα που να περιγράφει αξιόποινες πράξεις ή παραλήψεις»

Στην συνέχεια όμως γνωστοποίησε πως «δεν σας κρύβω ότι όταν διάβασα αυτό το δημοσίευμα της εφημερίδας, προσπάθησα και εγώ να καταλάβω σε τι ακριβώς αναφέρεται. Έχω καταλήξει σήμερα ότι πιθανότητα το δημοσίευμα να αναφέρεται σε ένα εσωτερικό σημείωμα- το οποίο προφανώς η εφημερίδα βάφτισε υπόμνημα- που είναι μεταξύ αυτών των σημειωμάτων που διαρκώς διακινούνται μεταξύ συνεργατών» και το οποίο «περιγράφει πολλά ζητήματα οργανωτικού χαρακτήρα του συστήματος πληρωμών και ενισχύσεων και το οποίο το έλαβα στα μέσα Ιουνίου 2025. Ποιος είναι ο συντάκτης; Ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας γύρω από τα αγροτικά ζητήματα που υπηρετεί στην Προεδρία της Κυβέρνησης», υπογραμμίζοντας ότι αυτό το σημείωμα το έλαβε τον Ιούνιο του 2025 και όχι από κάποιο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά από έναν συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Καραμέρος προς Μυλωνάκη: Το Μαξίμου γνώριζε

Ο κ. Καραμέρος στην τοποθέτησή του κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση γνώριζε εδώ και 16 μήνες το περιεχόμενο νόμιμων επισυνδέσεων της ΕΛ.ΑΣ. που αφορούσαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πολύ πριν η σχετική δικογραφία φτάσει στη Βουλή.

«Πώς γνώριζε το Μαξίμου το απόρρητο περιεχόμενο της καταγραφής, χωρίς να υπάρχει καν δικογραφία; Αυτό συνιστά παραβίαση του άρθρου 251 του Ποινικού Κώδικα, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και σειρά άλλων ποινικών αδικημάτων», τόνισε ο Γιώργος Καραμέρος, υπενθυμίζοντας ότι ο βουλευτής Μαγνησίας της Ν.Δ., Χρήστος Μπουκώρος, έχει παραδεχθεί δημόσια ότι ενημερώθηκε από το Μαξίμου για τις επισυνδέσεις ήδη από τον Ιούνιο του 2024.

Στη δευτερολογία του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε και το ζήτημα της πρόθεσης της κυβέρνησης να παράσχει ακαταδίωκτο στον μεταβατικό πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την εμπλοκή πρώην προέδρου του Οργανισμού που στη συνέχεια τοποθετήθηκε συνεργάτης στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Το Μαξίμου δεν μπορεί να παίζει με το κράτος δικαίου. Αν ο Μπουκώρος ψεύδεται, ας το διαψεύσει η κυβέρνηση. Αν όχι, τότε μιλάμε για μια μείζονα θεσμική εκτροπή, με την ευθύνη να βαραίνει προσωπικά τον Πρωθυπουργό», υπογράμμισε ο Γιώργος Καραμέρος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να φέρνει στο φως όλες τις σκοτεινές πτυχές της διακυβέρνησης της Ν.Δ., υπερασπιζόμενος τη διαφάνεια, το κράτος δικαίου και την κοινωνία.

Σοβαρές καταγγελίες από την Πλεύση Ελευθερίας

Το εν λόγω ζήτημα που προέκυψε με τον κ. Μυλωνάκη προκάλεσε και την τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία γνωστοποίησε πως κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση.

Η Πλεύση Ελευθερίας αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως ο κ. Μυλωνάκης είχε στα χέρια του υλικό παρακολουθήσεων συνομιλιών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ τονίζει πως οι εν λόγω καταγγελίες έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια με δηλώσεις του πρώην Υφυπουργού κ. Μπουκώρου.

Το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου επισημαίνει πως η κατοχή του περιεχομένου των επισυνδέσεων από το Μαξίμου χρησίμευαν στην αναβάθμιση ή μη των κυβερνητικών βουλευτών σε υπουργικές θέσεις.

«Πρόκειται και ποινικά αδικήματα πολύ σοβαρά, κακουργηματικής φύσης», αναφέρει η Πλεύση Ελευθερίας.

⇒ Σημειώνεται πως το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει τα δημοσιεύματα πως έρχεται οσονούπω νέα δικογραφία στη Βουλή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.