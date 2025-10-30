«Υπουργείο Παιδείας κατά σημαιοφόρου για το "έγκλημα" της αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη»

Εντολή να διερευνηθεί το γεγονός πως μια μαθήτρια επέλεξε να στείλει το δικό της μήνυμα ελευθερίας στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, φορώντας στο μανίκι της το καρπούζι - σύμβολο της αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, φαίνεται να δόθηκε από το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με το esos.gr.
Όπως σχολιάζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της, «πρόκειται για ένα ακόμα βήμα στην κατηφόρα της ταύτισης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με το καθεστώς του εγκληματία Νετανιάχου. Προφανώς ο παραλληλισμός της επετείου με το σήμερα, η αντίσταση ενός λαού σε άνιση μάχη με τον πάνοπλο φασισμό, ενόχλησε».
«Αυτό που δεν ξέρουμε είναι αν μεσολάβησε το Μαξίμου ή αν η υπουργός Παιδείας παίρνει εντολές κατευθείαν από την ισραηλινή πρεσβεία», σχολιάζει.
«Να γνωρίζει όμως η κυβέρνηση, ότι η αυταρχική κατρακύλα και στο χώρο της εκπαίδευσης με δακρυγόνα εναντίον μικρών μαθητών και γονέων και τώρα με πειθαρχικές διώξεις, δεν πρόκειται να κάμψει τις κοινωνικές αντιστάσεις», καταλήγει η Νέα Αριστερά, αναφερόμενη στο αστυνομικό όργιο βίας έξω από την Πρωτοβάθμια.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας