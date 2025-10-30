«Υπουργείο Παιδείας κατά σημαιοφόρου για το "έγκλημα" της αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη»

«Δεν ξέρουμε αν μεσολάβησε το Μαξίμου ή αν η υπουργός Παιδείας παίρνει εντολές κατευθείαν από την ισραηλινή πρεσβεία», σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

Εντολή να διερευνηθεί το γεγονός πως μια μαθήτρια επέλεξε να στείλει το δικό της μήνυμα ελευθερίας στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, φορώντας στο μανίκι της το καρπούζι - σύμβολο της αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, φαίνεται να δόθηκε από το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με το esos.gr.

Το μήνυμα μαθήτριας για τη Γάζα και τον παλαιστινιακό λαό στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίουhttps://t.co/GUwJkPZptt — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 28, 2025

Όπως σχολιάζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της, «πρόκειται για ένα ακόμα βήμα στην κατηφόρα της ταύτισης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με το καθεστώς του εγκληματία Νετανιάχου. Προφανώς ο παραλληλισμός της επετείου με το σήμερα, η αντίσταση ενός λαού σε άνιση μάχη με τον πάνοπλο φασισμό, ενόχλησε».



«Αυτό που δεν ξέρουμε είναι αν μεσολάβησε το Μαξίμου ή αν η υπουργός Παιδείας παίρνει εντολές κατευθείαν από την ισραηλινή πρεσβεία», σχολιάζει.



«Να γνωρίζει όμως η κυβέρνηση, ότι η αυταρχική κατρακύλα και στο χώρο της εκπαίδευσης με δακρυγόνα εναντίον μικρών μαθητών και γονέων και τώρα με πειθαρχικές διώξεις, δεν πρόκειται να κάμψει τις κοινωνικές αντιστάσεις», καταλήγει η Νέα Αριστερά, αναφερόμενη στο αστυνομικό όργιο βίας έξω από την Πρωτοβάθμια.