Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Παλαιστίνη παρέλαση
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

«Υπουργείο Παιδείας κατά σημαιοφόρου για το "έγκλημα" της αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη»

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
«Δεν ξέρουμε αν μεσολάβησε το Μαξίμου ή αν η υπουργός Παιδείας παίρνει εντολές κατευθείαν από την ισραηλινή πρεσβεία», σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

Εντολή να διερευνηθεί το γεγονός πως μια μαθήτρια επέλεξε να στείλει το δικό της μήνυμα ελευθερίας στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, φορώντας στο μανίκι της το καρπούζι - σύμβολο της αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, φαίνεται να δόθηκε από το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με το esos.gr.

Όπως σχολιάζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της, «πρόκειται για ένα ακόμα βήμα στην κατηφόρα της ταύτισης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με το καθεστώς του εγκληματία Νετανιάχου. Προφανώς ο παραλληλισμός της επετείου με το σήμερα, η αντίσταση ενός λαού σε άνιση μάχη με τον πάνοπλο φασισμό, ενόχλησε».

«Αυτό που δεν ξέρουμε είναι αν μεσολάβησε το Μαξίμου ή αν η υπουργός Παιδείας παίρνει εντολές κατευθείαν από την ισραηλινή πρεσβεία», σχολιάζει.

«Να γνωρίζει όμως η κυβέρνηση, ότι η αυταρχική κατρακύλα και στο χώρο της εκπαίδευσης με δακρυγόνα εναντίον μικρών μαθητών και γονέων και τώρα με πειθαρχικές διώξεις, δεν πρόκειται να κάμψει τις κοινωνικές αντιστάσεις», καταλήγει η Νέα Αριστερά, αναφερόμενη στο αστυνομικό όργιο βίας έξω από την Πρωτοβάθμια.

