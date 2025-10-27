Οργή ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για Δρυμιώτη και «Ομάδα Αλήθειας»

Πυρ και μανία είναι η Χαριλάου Τρικούπη και η Κουμουνδούρου για τις άκρως διχαστικές και προσβλητικές δηλώσεις του «πολιτικού αναλυτή» Ανδρέα Δρυμιώτη αλλά και για την αναπαραγωγή τους από τον προπαγανδιστικό βραχίονα της Νέας Δημοκρατίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την «Ομάδα Αλήθειας».
Συγκεκριμένα, ο κ. Δρυμιώτης σε εμφάνισή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, σχολιάζοντας την απουσία των ηγετών της Αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ανέφερε ότι «πλέον το να είσαι Αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας».
Η «Ομάδα Αλήθειας» στην συνέχεια αναπαρήγαγε το επίμαχο απόσπασμα του κ. Δρυμιώτη γράφοντας στη λεζάντα του βίντεο «Τα είπε όλα».
«Να τους χαίρεστε, κύριε Μητσοτάκη. Το απόστημα του τοξικού διχασμού, που εκτρέφει στα υπόγεια του Μεγάρου Μαξίμου η σιτιζόμενη με περίεργες και ύποπτες διαδρομές χρήματος Ομάδα Ψεύδους, έσπασε στάζοντας το δηλητήριο του», ήταν η οργισμένη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.
«Ως σύγχρονοι δωσίλογοι μοιράζουν πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης, αναπαράγοντας την αδιανόητη και ανιστόρητη δήλωση Δρυμιώτη ότι ”το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας”», τονίζει ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ που σημειώνει ότι αναμένει από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο «να τοποθετηθεί κατά πόσο υιοθετεί τον διχαστικό οχετό της ”Ομάδας Αλήθειας”»
«Πατριώτες είμαστε όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι ”προνόμιο” κάποιων ο πατριωτισμός», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ας σταματήσει τον κατήφορο της τοξικότητας, της πόλωσης και της διαίρεσης, στον οποίο τρέχει με σπασμένα φρένα».
«Είναι ντροπή να υπάρχουν στον δημόσιο διάλογο τέτοιες τοξικές και διχαστικές φωνές. Δεν χρειαζόμαστε Χρυσή Αυγή με γραβάτα και κουστούμι στα πάνελ της τηλεόρασης», ήταν το αιχμηρό σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ.
«Κάθε δημοκρατικό κόμμα οφείλει να καταδικάσει αυτές τις αντιαριστερές εμμονές, αυτό το παραλήρημα», πρόσθεσε στην συνέχεια, τονίζοντας ότι «το γεγονός δε ότι πρώτη έσπευσε να αναπαράγει αυτές της αθλιότητες η «Ομάδα Αλήθειας», δηλαδή ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ, γράφοντας μάλιστα «τα είπε όλα», αποδεικνύει ότι αυτές οι απόψεις βρίσκονται στο σκληρό πυρήνα της ΝΔ, του σκληρού προπαγανδιστικού τους μηχανισμού. Και, βεβαίως, δείχνει ότι δεν διστάζουν να διχάζουν τους Έλληνες, ακόμα και την παραμονή της εθνικής επετείου».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ
Παρατηρούμε πως ο κ. Δρυμιώτης απέκτησε, πέρα από την ιδιότητα του «πολιτικού αναλυτή» την ιδιότητα του διανομέα πιστοποιητικών ελληνοφροσύνης. Εντελώς συμπτωματικά, τα πιστοποιητικά αυτά είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά του μετεμφυλιακού κράτους και της χούντας.
Είναι ντροπή να υπάρχουν στον δημόσιο διάλογο τέτοιες τοξικές και διχαστικές φωνές. Δεν χρειαζόμαστε Χρυσή Αυγή με γραβάτα και κουστούμι στα πάνελ της τηλεόρασης.
Κάθε δημοκρατικό κόμμα οφείλει να καταδικάσει αυτές τις αντιαριστερές εμμονές, αυτό το παραλήρημα.
Η ιστορία της χώρας μας το έχει δείξει πολλές φορές: κάθε φορά που άνθρωποι με τέτοιες απόψεις ήρθαν στην εξουσία ή έγιναν συνομιλητές της, ακολούθησε εθνική καταστροφή.
Το γεγονός δε ότι πρώτη έσπευσε να αναπαράγει αυτές της αθλιότητες η «Ομάδα Αλήθειας», δηλαδή ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ, γράφοντας μάλιστα «τα είπε όλα», αποδεικνύει ότι αυτές οι απόψεις βρίσκονται στο σκληρό πυρήνα της ΝΔ, του σκληρού προπαγανδιστικού τους μηχανισμού. Και, βεβαίως, δείχνει ότι δεν διστάζουν να διχάζουν τους Έλληνες, ακόμα και την παραμονή της εθνικής επετείου.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας