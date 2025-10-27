Οργή ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για Δρυμιώτη και «Ομάδα Αλήθειας»

Ο γνωστός «πολιτικός αναλυτής» ανέφερε ότι «το να είσαι Αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας» με τον προπαγανδιστικό μηχανισμό της ΝΔ να σχολιάζει πως «τα είπε όλα».

Πυρ και μανία είναι η Χαριλάου Τρικούπη και η Κουμουνδούρου για τις άκρως διχαστικές και προσβλητικές δηλώσεις του «πολιτικού αναλυτή» Ανδρέα Δρυμιώτη αλλά και για την αναπαραγωγή τους από τον προπαγανδιστικό βραχίονα της Νέας Δημοκρατίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την «Ομάδα Αλήθειας».

Συγκεκριμένα, ο κ. Δρυμιώτης σε εμφάνισή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, σχολιάζοντας την απουσία των ηγετών της Αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ανέφερε ότι «πλέον το να είσαι Αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας».

Η «Ομάδα Αλήθειας» στην συνέχεια αναπαρήγαγε το επίμαχο απόσπασμα του κ. Δρυμιώτη γράφοντας στη λεζάντα του βίντεο «Τα είπε όλα».

Τα είπε όλα pic.twitter.com/EP0PJIimX7 — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) October 27, 2025

«Να τους χαίρεστε, κύριε Μητσοτάκη. Το απόστημα του τοξικού διχασμού, που εκτρέφει στα υπόγεια του Μεγάρου Μαξίμου η σιτιζόμενη με περίεργες και ύποπτες διαδρομές χρήματος Ομάδα Ψεύδους, έσπασε στάζοντας το δηλητήριο του», ήταν η οργισμένη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.

«Ως σύγχρονοι δωσίλογοι μοιράζουν πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης, αναπαράγοντας την αδιανόητη και ανιστόρητη δήλωση Δρυμιώτη ότι ”το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας”», τονίζει ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ που σημειώνει ότι αναμένει από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο «να τοποθετηθεί κατά πόσο υιοθετεί τον διχαστικό οχετό της ”Ομάδας Αλήθειας”»

«Πατριώτες είμαστε όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι ”προνόμιο” κάποιων ο πατριωτισμός», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ας σταματήσει τον κατήφορο της τοξικότητας, της πόλωσης και της διαίρεσης, στον οποίο τρέχει με σπασμένα φρένα».

«Είναι ντροπή να υπάρχουν στον δημόσιο διάλογο τέτοιες τοξικές και διχαστικές φωνές. Δεν χρειαζόμαστε Χρυσή Αυγή με γραβάτα και κουστούμι στα πάνελ της τηλεόρασης», ήταν το αιχμηρό σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Κάθε δημοκρατικό κόμμα οφείλει να καταδικάσει αυτές τις αντιαριστερές εμμονές, αυτό το παραλήρημα», πρόσθεσε στην συνέχεια, τονίζοντας ότι «το γεγονός δε ότι πρώτη έσπευσε να αναπαράγει αυτές της αθλιότητες η «Ομάδα Αλήθειας», δηλαδή ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ, γράφοντας μάλιστα «τα είπε όλα», αποδεικνύει ότι αυτές οι απόψεις βρίσκονται στο σκληρό πυρήνα της ΝΔ, του σκληρού προπαγανδιστικού τους μηχανισμού. Και, βεβαίως, δείχνει ότι δεν διστάζουν να διχάζουν τους Έλληνες, ακόμα και την παραμονή της εθνικής επετείου».