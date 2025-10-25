Χωρίς την Αριστερά η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

Ούτε ένας από τους αρχηγούς των κομμάτων της κεντροαριστεράς και της Αριστεράς δεν πήγε σήμερα στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, στη Μητρόπολη. Ούτε ΠΑΣΟΚ, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΚΚΕ, ούτε Νέα Αριστερά, ούτε τίποτε. Και όχι μόνο οι αρχηγοί αλλά και τα μεγαλοστελέχη.

Όλοι απόντες και απούσες. Ήταν όμως η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας.

Τον Χάρη Δούκα είδαμε αλλά είναι και θεσμικός ο ρόλος του. Τη Νίνα Κασιμάτη επίσης. Και, φυσικά, τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Ήταν και η Άννα Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ αλλά μην (μου) την πείτε αριστερή γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί και η ίδια.

Αλλά από την Αριστερά κανένας δεν βρέθηκε να πάει, δεν αξίωσε. Τι τεράστιο λάθος και τι μικροπρέπεια. «Τι σαχλαμάρες μπροστά στο θάνατο του δασκάλου όλων μας», μου έγραψε με sms ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες.

Ήταν εκεί βέβαια η δεξιά και ακροδεξιά κυβέρνηση, έδειχνε περίλυπη. Και όπως είπε κάποιος, δεν έχει σημασία ποιος, οι «παλαιοί ρηγάδες και νέοι νοικοκυραίοι». Βαπτίστηκαν από μόνοι τους νοικοκυραίοι και καθάρισαν. Οι υπόλοιποι που παρέμειναν αριστεροί είναι ανοικοκύρευτοι. Χορτάσαμε ακραίο κέντρο...

Ευτυχώς στους επικήδειους που υπήρχε ο Αλκίνοος και η Δήμητρα Γαλάνη και μας έλουσαν με φως.