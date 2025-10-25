Χωρίς την Αριστερά η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

Ούτε ένας από τους αρχηγούς των κομμάτων της κεντροαριστεράς και της Αριστεράς δεν πήγε σήμερα στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, στη Μητρόπολη. Ούτε ΠΑΣΟΚ, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΚΚΕ, ούτε Νέα Αριστερά, ούτε τίποτε. Και όχι μόνο οι αρχηγοί αλλά και τα μεγαλοστελέχη.
Όλοι απόντες και απούσες. Ήταν όμως η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας.
Τον Χάρη Δούκα είδαμε αλλά είναι και θεσμικός ο ρόλος του. Τη Νίνα Κασιμάτη επίσης. Και, φυσικά, τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Ήταν και η Άννα Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ αλλά μην (μου) την πείτε αριστερή γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί και η ίδια.
Αλλά από την Αριστερά κανένας δεν βρέθηκε να πάει, δεν αξίωσε. Τι τεράστιο λάθος και τι μικροπρέπεια. «Τι σαχλαμάρες μπροστά στο θάνατο του δασκάλου όλων μας», μου έγραψε με sms ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες.
Ήταν εκεί βέβαια η δεξιά και ακροδεξιά κυβέρνηση, έδειχνε περίλυπη. Και όπως είπε κάποιος, δεν έχει σημασία ποιος, οι «παλαιοί ρηγάδες και νέοι νοικοκυραίοι». Βαπτίστηκαν από μόνοι τους νοικοκυραίοι και καθάρισαν. Οι υπόλοιποι που παρέμειναν αριστεροί είναι ανοικοκύρευτοι. Χορτάσαμε ακραίο κέντρο...
Ευτυχώς στους επικήδειους που υπήρχε ο Αλκίνοος και η Δήμητρα Γαλάνη και μας έλουσαν με φως.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας