Η σύγκλιση δένει κάβους

«Nαι» στην αγορά της 4ης φρεγάτας, αλλά με αυστηρή κριτική κατά της κυβέρνησης για επιμέρους πτυχές της υπόθεσης, αναμένεται να πει σήμερα από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος. Η απόφαση, ωστόσο, του προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. υπέρ της αγοράς τον φέρνει αρκετά βήματα (ορθότερα, ναυτικά μίλια) πιο μακριά από τη Νέα Αριστερά, όπως εγκαίρως είχε αναδείξει στο ρεπορτάζ της η «Εφ.Συν.».

Στη χθεσινή συνεδρίαση εξ αρχής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσήλθε με θετική εισήγηση, με σειρά επιχειρημάτων, όπως ότι την 4η φρεγάτα τη ζητά το Πολεμικό Ναυτικό για επιχειρησιακούς λόγους, εξάλλου δεν έχει να κάνει ούτε με τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ ούτε με το ReArm Europe. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, εκτός του Σ. Φάμελλου, η αντιπρόεδρος της Βουλής Ολ. Γεροβασίλη, ο γραμματέας και η αν. γραμματέας του κόμματος, Στ. Καλπάκης και Αν. Σαπουνά, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, Ν. Παππάς και Χρ. Γιαννούλης, ο γραμματέας και ο διευθυντής της Κ.Ο., Διον. Καλαματιανός και Γ. Μπάγκης, ο εκπρόσωπος Τύπου Κ. Ζαχαριάδης και ο αρμόδιος τομεάρχης Σ. Κεδίκογλου. Είχε προηγηθεί συνεδρίαση του αρμόδιου τομέα (ΕΠΕΚΕ) του κόμματος, όπου μεταξύ εκείνων που είπαν «ναι» -αλλά με βαριά καρδιά, όπως έλεγε σε συνομιλητές του- ήταν και ο Παύλος Πολάκης, με το επιχείρημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβέρνηση, συναίνεσε στην 4η φρεγάτα.

Το «ναι» επικράτησε κατά κράτος στη συνεδρίαση του προεδρείου, αφού τα «όχι» ήταν δύο, είναι αξιοσημείωτο, πάντως, ποια μέλη του προεδρείου επέλεξαν να καταψηφίσουν: ο γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης και ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης, με τον πρώτο να ζητά τη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας (η οποία θα συνεδριάσει ούτως ή άλλως σήμερα για την προετοιμασία της σαββατιάτικης Κεντρικής Επιτροπής) ενώ, κατά πληροφορίες, έκανε λόγο για μεγάλο πολιτικό λάθος. Ολες οι πλευρές απέρριψαν το «παρών» στη Βουλή.

Μαύρα σύννεφα

Από την πλευρά της Νέας Αριστεράς, στέλεχος που δηλώνει υπέρ της σύγκλισης, παραδεχόταν, σε επικοινωνία με την «Εφ.Συν.», ότι η υπερψήφιση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ της 4ης φρεγάτας κάνει την προσέγγιση «όλο και πιο δύσκολη», με την ταυτόχρονη εκτίμηση ότι η Κουμουνδούρου δεν θέλει τη σύμπλευση εν τέλει. Το συγκεκριμένο στέλεχος μας μιλούσε για τρία θέματα με αξιακό φορτίο, στα οποία οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν απογοητευτικές, σύμφωνα με την προσέγγισή του. Εξοπλιστικά, περιβαλλοντικά (όπου η Νέα Αριστερά επιδιώκει καθαρό «όχι» στις εξορύξεις) και φορολογικά (θέμα στο οποίο η Πατησίων δεν αρκείται στη φορολογία των μερισμάτων, αλλά ζητά μεγαλύτερη επιβάρυνση των πλουσίων).

Η Υγεία και η Παιδεία καταρρέουν, η ελληνική αμυντική βιομηχανία είναι ανύπαρκτη και η κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει το στίγμα της διαφθοράς, είναι μερικά από τα επιχειρήματα που θα μπορούσε να επικαλεστεί ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καταψηφίσει, αλλά δεν το κάνει, σημείωνε με νόημα το ίδιο στέλεχος της Νέας Αριστεράς. Τα θέματα των συνεργασιών είναι πιθανό να συζητηθούν σήμερα, στο Πολιτικό Γραφείο στην Πατησίων (αν και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής του εάν υπάρξουν, εν τω μεταξύ, μείζονες εξελίξεις με τον στόλο έξω από τη Γάζα).

Δεν γίνεται να μας τραβάει η Νέα Αριστερά από το μανίκι, απαντούσε μέλος του προεδρείου του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας: «Οποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει». Θύμιζε ταυτοχρόνως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δρομολογήσει την αγορά και της τέταρτης φρεγάτας ήδη από το 2018, ενώ τέσσερα χρόνια μετά όλος ο ενιαίος τότε ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει υπέρ. «Τότε είχαμε ανάγκη τη φρεγάτα, τώρα όχι; Μήπως σήμερα είναι τα πράγματα καλύτερα με την Τουρκία;», αναρωτιόταν επίσης.

Στη Βουλή

Στην ομιλία του στη Βουλή, ο Σ. Φάμελλος θα πει «ναι», θα το συνοδεύσει, ωστόσο, από σειρά ενστάσεων, όπως ότι χάθηκε η option της αγοράς, ενώ θα υπάρξει «καπέλο» 80 εκατ., κι ακόμη (θα πει) ότι ο εξοπλισμός δεν θα είναι πλήρης ή ότι η εγχώρια αμυντική βιομηχανία δεν θα συμμετάσχει στην κατασκευή της φρεγάτας. «Θέλουμε εγγυήσεις για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας», τονίζει στέλεχος που είναι κοντά στον Σ. Φάμελλο, ενώ ασκεί και κριτική για τις χαμηλές αμοιβές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, που θα ανεβούν στις φρεγάτες και θα διαχειριστούν πολύπλοκα αμυντικά συστήματα. «Τίθεται θέμα αδιαφάνειας, δεν εμπιστευόμαστε την κυβέρνηση, η διπλωματία της χώρας δεν ενισχύεται», είναι η κριτική που διατυπώνει ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης συνολικώς, του Νίκου Δένδια συμπεριλαμβανομένου.