Αλ. Τσίπρας: Μάλλον επιεικής ο όρος «Βαλκανοποίηση»

Πυκνώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, λίγο πριν από την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτήν την Παρασκευή.

Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις Τσίπρα προκαλούν αμηχανία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, με το Μαξίμου να επιδίδεται σε σπασμωδικές κινήσεις εκτοξεύοντας προσωπικές επιθέσεις κατά του πρώην πρωθυπουργού. Ωστόσο, όσο περισσότερο μιλάει το Μαξίμου εναντίον του Τσίπρα σήμερα, τόσο πιο εύκολη κάνει την (πιθανή) επιστροφή του στο προσεχές μέλλον.

Με τη νέα του ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα (που αποτελεί απόσπασμα από την ομιλία του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη), ο Αλ. Τσίπρας εξαπολύει βολές κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μέσω σύντομης αναφοράς στο κράτος δικαίου, τη διαφθορά, τη Δικαιοσύνη, το κοινωνικό κράτος κ.ά. Μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά πως «ο όρος "Βαλκανοποίηση", που χρησιμοποίησα τις προάλλες, είναι μάλλον επιεικής».

Τι αναφέρει ο Αλ. Τσίπρας στην ανάρτησή του:

«Μ' ένα κοινωνικό κράτος που συρρικνώνεται, με νοσοκομεία και σχολεία που απαξιώνονται, την ίδια στιγμή που διαφημίζεται και προωθείται με κάθε τρόπο η κερδοσκοπία στους ευαίσθητους αυτούς τομείς της κοινωνικής προστασίας.»

»Αν, δε, συνυπολογίσει κανείς και τα πλήγματα στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, στη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, στον πλουραλισμό των Μέσων Ενημέρωσης, αν συνυπολογίσει τη διαφθορά, το τρομακτικό μέγεθος των απευθείας αναθέσεων, που είναι πλέον τρεις στις τέσσερις δημόσιες συμβάσεις, και το γεγονός ότι το 87% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης έχει πάει σε μόλις 2% των εταιριών της χώρας μας, τότε θα συνειδητοποιήσει ότι ο όρος "Βαλκανοποίηση", που χρησιμοποίησα τις προάλλες, είναι μάλλον επιεικής».

→ Σε χθεσινή του παρέμβαση, ο πρώην πρωθυπουργός χτύπησε την κυβέρνηση εκεί που πονάει: στην οικονομική της πολιτική. Ο Αλ. Τσίπρα, λοιπόν, κατακεραύνωσε την κυβέρνηση για τα υπερκέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων στη χώρα, καθώς –όπως ανέφερε– αυτή άνοιξε το δρόμο.