Τη χτυπάει εκεί που την πονάει

Πυκνώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, εξαπολύοντας κεραυνούς κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού κυρίως για την την οικονομική πολιτική τους, την ώρα που φουντώνουν και οι φήμες πως η επάνοδός του στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι προ των πυλών.

Ο κ. Τσίπρας μέσα σε ένα 24ωρο ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο αποσπάσματα από την παρέμβασή του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Στη χθεσινή ανάρτηση, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην οικονομική φτώχεια και την ανισότητα επισημαίνοντας πως η κυβέρνησή του κατά τη διάρκεια των μνημονίων περιόρισε τους εν λόγω δείκτες, ενώ η Νέα Δημοκρατία που τα «βρήκε όλα στρωμένα» τα αύξησε τα ποσοστά.

«Μειώσαμε το ποσοστό των νοικοκυριών που βρίσκονταν κάτω από το κατώφλι της φτώχειας. Το παραλάβαμε - σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία - στο 21,4% το 2015 και το παραδώσαμε στο 17,9% το 2019. Και πετύχαμε και πολύ μεγάλη βελτίωση στον δείκτη Οικονομικής Ανισότητας. Αντιθέτως, η σημερινή κυβέρνηση, που τα βρήκε όλα στρωμένα, τη χώρα έξω από τα Μνημόνια, σε συνθήκες οικονομικής - δημοσιονομικής - χαλάρωσης, με αρκετά δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, τι έκανε; Άυξησε το ποσοστό της φτώχειας:Το παρέλαβε από εμάς στο 17,9% και το 2024 ήταν στο 19,6%», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.

Στην σημερινή του παρέμβαση ο πρώην πρωθυπουργός κατακεραύνωσε την κυβέρνηση για τα υπερκέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων στη χώρα, καθώς όπως ανέφερε αυτή άνοιξε το δρόμο.

«(Η κυβέρνηση της ΝΔ) άνοιξε τον δρόμο για τρομακτικά υπερκέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι 10 μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είχαν πέρυσι ρεκόρ 15ετίας, έχοντας κέρδη συνολικά στο Χρηματιστήριο 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα: Το 1/5 να περνάει καλά, ένα μέρος αυτού να θησαυρίζει και οι υπόλοιποι να παλεύουν να τα βγάλουν πέρα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.