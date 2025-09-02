Ταραχή στην κυβέρνηση φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας

Τρεις διαφορετικές τοποθετήσεις, χθες, από Αδ. Γεωργιάδη, Γ. Φλωρίδη και Π. Μαρινάκη για τον πρώην πρωθυπουργό, που προχώρησε σε δύο νέες αναρτήσεις για το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ πλούσιων και φτωχών επί κυβερνήσεων Μητσοτάκη και προετοιμάζεται για την ομιλία του στο Συνέδριο του Economist την Παρασκευή, μία ημέρα πριν από το άνοιγμα της ΔΕΘ

Εκδηλη αμηχανία προκαλεί στην κυβέρνηση η δυναμική επάνοδος –με συχνές παρεμβάσεις– του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο όπως και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα, κάτι που συζητείται έντονα τους τελευταίους μήνες. Αυτό είναι απολύτως εμφανές καθώς δεν υπάρχει μια γραμμή αντιμετώπισης του πρώην πρωθυπουργού από τα επιτελεία του μεγάρου Μαξίμου και γενικότερα από τα κυβερνητικά στελέχη, ενώ γίνεται όλο και πιο εμφανές ότι, μάλλον, θεωρούν δεδομένη την ολική επάνοδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Οι επιθέσεις στον πρώην πρωθυπουργό είναι το τελευταίο διάστημα σχεδόν καθημερινές αλλά διαφορετικής αφετηρίας και προσέγγισης. Δίπλα στη συνεχιζόμενη προσπάθεια αποδόμησης του Αλ. Τσίπρα και των πεπραγμένων του, εντύπωση προκάλεσε η χθεσινή τοποθέτηση του Αδωνη Γεωργιάδη (Action24).

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ως «το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας, με διαφορά», αν και ταυτόχρονα προσπάθησε να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο του σχολίου του λέγοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «το σπατάλησε» αυτό το ταλέντο.

Τόνισε πάντως πως τον θεωρεί έναν «υπολογίσιμο πολιτικό αντίπαλο» και ότι «εάν κατάφερε αυτά τα χρόνια που είναι εκτός να εξελιχθεί και λίγο, θα έχει κάποιο ενδιαφέρον». Ταυτόχρονα απαξίωσε πλήρως τους πολιτικούς αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Πλεύσης Ελευθερίας. «Αυτή τη στιγμή οι βασικοί πολιτικοί μας αντίπαλοι –ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Φάμελλος– ο καθένας για τους δικούς του λόγους είναι άνθρωποι χωρίς λάμψη και χάρη. Δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο» είπε, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε πως «είναι ένας πολιτικός που έχει μια άλφα χάρη» και ότι «εγώ εάν αποφασίσει να κάνει κόμμα, θέλω να είμαι ειλικρινής, θα τον καλωσορίσω στην αρένα, με μεγάλη χαρά».

Τα «καρφιά» Μαρινάκη

Το σχόλιο του Αδ. Γεωργιάδη κινείται σε σαφώς διαφορετικούς τόνους από τη γραμμή που έχει κινηθεί όλες αυτές τις ημέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος συνεχώς επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό για τους 17.000 βαρυποινίτες που είναι οι μόνοι από τους οποίους, κατά τη γνώμη του, έχει λείψει ο Αλ. Τσίπρας. Κατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης αντέδρασε κάπως αμήχανα αρχικά σε ερώτηση για το αν συμφωνεί με το σχόλιο του υπουργού Υγείας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε για τον πρώην πρωθυπουργό ότι «εκμεταλλεύτηκε μία πολύ δύσκολη κατάσταση», ότι «επένδυσε πολύ στον λαϊκισμό» και ότι «έχει κριθεί από τους πολίτες». Υπογράμμισε μάλιστα ότι ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «εκρίθη ακόμα πιο αυστηρά και “απορρίφθηκε” από τους πολίτες στις εκλογές του 2023». Πέταξε όμως κι άλλο ένα καρφί κατηγορώντας τον Αλ. Τσίπρα για έλλειψη αυτοκριτικής και ότι «ουσιαστικά ζητάει από τους πολίτες να κάνουν την αυτοκριτική τους, γιατί δεν τον στήριξαν». Τέλος, επανέλαβε ότι η επιτυχία ή η αποτυχία αυτής της κυβέρνησης δεν εξαρτάται από το ποιον θα έχει αντίπαλο.

Για «κίνηση απελπισίας» από την αντιπολίτευση έκανε λόγο στο μεταξύ ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης (ΣΚΑΪ). «Με το να επιστρέφεις σε ένα πρόσωπο που δοκιμάστηκε και απέτυχε οικτρά στη διακυβέρνηση και έχει ηττηθεί 6-7 φορές από τον Μητσοτάκη, καταλαβαίνει κανείς ότι είσαι σε απελπισία» είπε και πρόσθεσε πως θεωρεί «ότι ο Τσίπρας, επειδή προέρχεται από μια καταστροφική διακυβέρνηση, είναι δώρο στον Μητσοτάκη».

Την ώρα κατά την οποία η κυβέρνηση ασχολιόταν με τον πρ. πρωθυπουργό, εκείνος εστίαζε στην προετοιμασία της ομιλίας του στο Συνέδριο του Economist, στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή. Μια ομιλία η οποία αναμένεται να κινηθεί σε δύο άξονες: κριτική για την τρέχουσα οικονομική πολιτική αφενός, θέσεις για το πώς πρέπει να κινηθεί η οικονομία από εδώ και πέρα αφετέρου.

Ομως, ο Αλέξης Τσίπρας αιφνιδίασε και προχώρησε σε δύο αναρτήσεις, προχθές και χθες. Αναρτήσεις που εστίαζαν στο άνοιγμα της ψαλίδας, με κυβέρνηση Μητσοτάκη, μεταξύ του 1/5 της ελληνικής κοινωνίας και των υπόλοιπων 4/5. Αναρτήσεις και ομιλία φαίνεται πως θα είναι απόλυτα συνδεδεμένες, καθώς θα υπογραμμίζουν τη μεγάλη διαφορά στην ασκηθείσα πολιτική μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πρόσφατα, εξάλλου, στη συνέντευξή στη γαλλική εφημερίδα Le Monde σημείωνε σχετικά: «Η νεοφιλελεύθερη Δεξιά του κ. Μητσοτάκη ή του κ. Μπαϊρού θέλει να προστατεύσει τις ελίτ με κάθε κόστος. Αυτή είναι μία από τις μεγάλες διαφορές με την Αριστερά, η οποία, αντιθέτως, ενδιαφέρεται για την ευημερία των πολλών, των πιο αδύναμων και της μεσαίας τάξης».

Φτώχεια και υπερκέρδη

Και οι δύο αναρτήσεις ήταν αποσπάσματα από την ομιλία του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη. Στη χθεσινή ανάρτησή του, αναλυτικά, σημείωνε χαρακτηριστικά ότι «[η κυβέρνηση της Ν.Δ.] άνοιξε τον δρόμο για τρομακτικά υπερκέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι 10 μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είχαν πέρυσι ρεκόρ 15ετίας, έχοντας κέρδη συνολικά στο Χρηματιστήριο 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα: Το 1/5 να περνάει καλά, ένα μέρος αυτού να θησαυρίζει και οι υπόλοιποι να παλεύουν να τα βγάλουν πέρα».

Ενώ μία ημέρα πριν, ο πρώην πρωθυπουργός επισήμαινε: «Μειώσαμε το ποσοστό των νοικοκυριών που βρίσκονταν κάτω από το κατώφλι της φτώχειας. Το παραλάβαμε –σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία– στο 21,4% το 2015 και το παραδώσαμε στο 17,9% το 2019. Και πετύχαμε και πολύ μεγάλη βελτίωση στον δείκτη Οικονομικής Ανισότητας. Αντιθέτως, η σημερινή κυβέρνηση, που τα βρήκε όλα στρωμένα, τη χώρα έξω από τα Μνημόνια, σε συνθήκες οικονομικής–δημοσιονομικής– χαλάρωσης, με αρκετά δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, τι έκανε; Αύξησε το ποσοστό της φτώχειας: Το παρέλαβε από εμάς στο 17,9% και το 2024 ήταν στο 19,6%», σημείωνε με έμφαση ο Αλ. Τσίπρας.