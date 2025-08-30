Οι τρεις σταθμοί του Αλέξη Τσίπρα

Τρεις μεγάλες στάσεις περιλαμβάνει –με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα– η πορεία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σε βάθος εξαμήνου: η ομιλία του στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Παρασκευή, το τυπωθήτω του βιβλίου του και οι τελικές αποφάσεις του για την επιστροφή ή μη στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Και πρώτα, για την 1η στάση. Οντας ο κεντρικός ομιλητής στο κλείσιμο του διήμερου συνεδρίου, με τη σφραγίδα του Economist, ο Αλ. Τσίπρας θα είναι εκείνος που θα θέσει την ατζέντα σε αυτό που ξεκινά μία ημέρα μετά, τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποχρεωθεί να απαντήσει στο «κατηγορώ» του πολιτικού αντιπάλου του, κάτι προφανώς που δεν θα ήθελε να συμβεί, αφού η παροχολογία του από το βήμα της ΔΕΘ μάλλον είναι ένα από τα τελευταία χαρτιά του.

Το 2012

Θα πρέπει, άλλωστε, να γυρίσει κανείς μερικά χρόνια πριν για να βρει μια Εκθεση όπου τον τόνο να μην τον δίνει η ομιλία του εκάστοτε πρωθυπουργού, αλλά η ομιλία ενός πολιτικού της αντιπολίτευσης. Οπως έχουν να αφηγηθούν Θεσσαλονικείς συνάδελφοι, μόνο το 2012 ήταν απείρως μεγαλύτερο το ενδιαφέρον για τον... εν αναμονή πρωθυπουργό, παρά για τον πρωθυπουργό της περιόδου: Τσίπρας και Σαμαράς. Τσίπρας και τότε...

Χάρη στο προσεκτικά επιλεγμένο από τους διοργανωτές του συνεδρίου θέμα στο οποίο θα κληθεί να πάρει θέση ο πρώην πρωθυπουργός, προμηνύεται μία εξόχως ενδιαφέρουσα συζήτηση για το χθες, το σήμερα και το αύριο. Τίτλος του τραπεζιού είναι: «Η ελληνική οικονομία του 2030». Με υπότιτλους: «Εχει μάθει η Ελλάδα από τα λάθη του παρελθόντος; Είναι το πολιτικό της σύστημα ικανό να στηρίξει μια οικονομία που διαμορφώθηκε από την “Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση”;». Και με την επεξήγηση, «αυτή η ενότητα θα διερευνήσει τα οικονομικά και πολιτικά θεμέλια πάνω στα οποία μπορεί να οικοδομηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο ομιλητής θα κληθεί να μιλήσει για τα «λάθη του παρελθόντος» (και τα δικά του). Ενώ όσον αφορά το σήμερα, η αλλαγή πορείας είναι εκ των ων ουκ άνευ για τον πρ. πρωθυπουργό. Αναμένεται, μάλιστα, να ασκήσει διεξοδική κριτική στην τρέχουσα οικονομική πολιτική. Ενώ ταυτόχρονα θα καταθέσει τη δική του οπτική για την επάρκεια της σημερινής κυβέρνησης αλλά και ευρύτερα του πολιτικού προσωπικού της χώρας εν όψει των μεγάλων εθνικών –όχι μόνο οικονομικών– προκλήσεων.

Αυτό που απασχολεί έντονα τον πρ. πρωθυπουργό είναι ότι εκπνέει σιγά σιγά η περίοδος χάριτος για τα δάνεια. Επτά χρόνια απομένουν ώς την έναρξη αποπληρωμής τους, χάρη στη ρύθμιση που είχε πετύχει η δική του κυβέρνηση. Και, από εκείνη τη στιγμή –όπως είχε επισημάνει στη συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde– θα απαιτηθούν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, κάτι, όμως, που «με το παρόν παραγωγικό μοντέλο θα είναι δύσκολο...». Συμπέρασμα; Μετρώντας πλήρεις κυβερνητικές θητείες, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πόσο κρίσιμο είναι το ποια θα είναι η κυβέρνηση που θα διαδεχτεί τη σημερινή το 2027 (αν όχι του χρόνου).

Συν τοις άλλοις, ο Αλ. Τσίπρας πιστεύει ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο – «έχουμε επιστρέψει σε μια γενικευμένη διαφθορά», σημείωνε ανήσυχος στη συνέντευξή του στο γαλλικό Μέσο, και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι απλώς ένα από τα... επεισόδια της κατάστασης αυτής.

Συγκρίσεις...

Η συνέντευξη στην Le Monde αλλά και οι αναρτήσεις του Αλ. Τσίπρα (μετά την πρωτοφανή επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου εναντίον του) επιβεβαιώνουν το γήπεδο που έχει επιλέξει ο πρ. πρωθυπουργός: σύγκριση των δύο κυβερνητικών περιόδων (Τσίπρα vs Μητσοτάκη) – σύγκριση που, όπως πιστεύει ο ίδιος (ο κ. Τσίπρας δηλαδή) είναι καταλυτική υπέρ του. Προφανώς δεν έγιναν όλα τέλεια, κάτι που θα αναγνώριζε και ο πιο... τσιπρικός· ο κεντρικός στόχος, άλλωστε, ήταν η έξοδος της χώρας από τα Μνημόνια.

Παρά ταύτα, σε ορισμένους δείκτες η κυβέρνηση του 2015-2019, εν μέσω Μνημονίων επαναλαμβάνουμε, φαίνεται πως τα κατάφερε καλύτερα από την κυβέρνηση που τη διαδέχτηκε (αν και χωρίς το μνημονιακό βρόχο εκείνη). Δεν περνά απαρατήρητο εξάλλου το γεγονός ότι η πολυπληθής ομάδα οικονομολόγων, επικοινωνιολόγων κ.ά. πέριξ του μεγάρου Μαξίμου έχει αποφύγει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στις επισημάνσεις Τσίπρα για την τρέχουσα περίοδο. Οπως, για παράδειγμα, για το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων ή για το ότι «το 45% του πληθυσμού έχει οικονομικές δυσκολίες και το 35% είναι χρεωμένο».

Ανατρέχοντας, δε, στο άρθρο του Φραγκίσκου Κουτεντάκη στο αφιέρωμα της «Εφ.Συν.» για τη συμπλήρωση επτά ετών έξω από τα Μνημόνια, ο επ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης θύμιζε ότι το 2018 η ελληνική οικονομία είχε ρυθμό μεγέθυνσης 2,1% και πρωτογενές πλεόνασμα 4,3% του ΑΕΠ. Το 2024 τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν 2,3% και 4,8%. Κατά συνέπεια, «μάλλον περιορισμένη» ήταν η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας στο διάστημα αυτό, συμπέραινε ο Φρ. Κουτεντάκης. Υπάρχουν, φυσικά, και πολλά ακόμα: η αργή μείωση του αριθμού των ανέργων (σε σχέση με την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ), η μικρή σε σύγκριση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη αύξηση μισθών (που την κατατρώγουν η ακρίβεια αλλά και η αλλαγή στη φορολογική κλίμακα) κ.ά.

...Δύο βιβλία

Για το βιβλίο τώρα, διάφορες εκδοχές του έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο συγγραφέας του όμως κρατά επτασφάγιστο μυστικό το περιεχόμενό του. Ακούμε ότι θα έχει εκπλήξεις, ότι θα εμπεριέχει πράγματα άγνωστα εν πολλοίς ώς τώρα. Θα μπορούσε κανείς να πει έτσι, ότι υπάρχουν... δύο βιβλία: αυτό που γράφει ο Αλέξης Τσίπρας και εκείνο που όσοι έχουν τοποθετηθεί θα ήθελαν να γράψει. Υπάρχει, πάντως, και μία σταθερά: ότι το βιβλίο θα βγει στις προθήκες των βιβλιοπωλείων ώς το τέλος της τρέχουσας χρονιάς.

Οι παρουσιάσεις του, μετά, στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα, αναμένεται να προσελκύσουν πολύ κόσμο, που μένει να φανεί αν θα χρησιμέψει στην τρίτη στάση. Οποιοδήποτε σενάριο για εμπλοκή του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής φαίνεται να μετατοπίζεται στο 2026, πιο συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο και μετά. Ο,τι κι αν αποφασίσει στο τέλος, δεν επιβεβαιώνονται τα σενάρια πάντως που τον ήθελαν να κάνει το μεγάλο βήμα εντός του 2025. Ομως ακόμα και αυτός ο σχεδιασμός για ενεργό εμπλοκή του από του χρόνου είναι υπό την αίρεση μεγάλων, αιφνίδιων γεγονότων. Η πολιτική κατάσταση είναι ιδιαιτέρως ρευστή, σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα, ως εκ τούτου πολλά είναι ανοιχτά και για πολλούς...