Κόντρα για τους φόρους

Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε για ακόμη μία φορά το κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη λίγες εβδομάδες πριν από τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 2025, με το οποίο επικεντρώθηκε στα βασικά ζητήματα που απασχολούν τη χώρα παρουσιάζοντας έναν απολογισμό της κυβερνητικής πορείας και τις επόμενες κινήσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ο πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως η οικονομία το τελευταίο διάστημα αποδίδει, ενώ παράλληλα υποσχέθηκε πως ήρθε η ώρα να επιστρέψει στην κοινωνία το μέρισμα που έχει προκύψει από την καλή πορεία της οικονομίας κάνοντας λόγο για πλεόνασμα άνω του 1,2 δισ.

Στην ανάρτηση του πρωθυπουργού πρώτος απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις για την υπέρβαση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος κατά 1,2 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου, τόνισε ότι αυτό το πλεόνασμα έχει προκύψει από τη φοροεπιδρομή που έχει επιβληθεί κυρίως στη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα μέσω άμεσης και έμμεσης φορολογίας.

Υπογράμμισε ότι κατά την τετραετία 2020-2024 οι φορολογικές επιβαρύνσεις αυξήθηκαν πέντε φορές περισσότερο από την ονομαστική αύξηση των μισθών και των συντάξεων, γεγονός που σημαίνει ότι τα υπερπλεονάσματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποτελούν χρήματα που λείπουν από την αγορά και την κοινωνία. Αυτό, όπως επισήμανε, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ειδικά στον ελληνικό τουρισμό φέτος, ενώ οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης χαρακτηρίζονται ως αποκομμένοι από την πραγματικότητα και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Παρέμβαση στην κόντρα με την αξιωματική αντιπολίτευση έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ζητώντας από το ΠΑΣΟΚ να υποδείξει ποιος φόρος έχει αυξηθεί από την κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για συνειδητά ψέματα προς τους πολίτες. Ειδικότερα ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν έχει αυξήσει τέτοιους φόρους, απορρίπτοντας έτσι τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ ως ανακριβείς και παραπλανητικούς.

Με τη σειρά του ο Κ. Τσουκαλάς σήκωσε το γάντι και απάντησε στην ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπρόσωπου, επισημαίνοντας ότι ο Π. Μαρινάκης έχει περιορισμένη ή επιλεκτική μνήμη. Θύμισε ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης ως αρχηγός της αντιπολίτευσης κατηγορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση για «ματωμένα πλεονάσματα», ενώ τώρα που εφαρμόζει και χειρότερες πολιτικές πανηγυρίζει γι’ αυτά. Αναρωτήθηκε αν έκανε λάθος τότε ή τώρα ή αν τελικά ακολουθεί το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζοντας τη φοροεπιδρομή στα εισοδήματα.

Τέλος, η νέα κόντρα, που είχε έντονα τα στοιχεία των αντιπαραθέσεων του πάλαι ποτέ κραταιού δικομματισμού, έκλεισε με ένα αιχμηρό σχόλιο κυβερνητικών πηγών που έκανε λόγο για τρία αναπάντητα ερωτήματα από το ΠΑΣΟΚ μετά τη (μη) απάντησή του. Με πιο απλά λόγια, τρεις ξεκάθαρες αποδείξεις ότι έχουν πάρει για τα καλά τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόνι της πολιτικής εξαπάτησης και των ανέξοδων υποσχέσεων. Το ΠΑΣΟΚ ανταπάντησε ότι η κυβέρνηση «παίζει κρυφτό γιατί ξέμεινε από επιχειρήματα» και υπέδειξε τους φόρους που αυξήθηκαν, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα που αποδεικνύουν το κυβερνητικό ψεύδος. Επίσης σχολίασε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντικαταστάθηκε από κυβερνητικές πηγές, καθώς ο ίδιος δεν μπορεί να απαντήσει λόγω των κακών αποτελεσμάτων της κυβερνητικής πολιτικής.