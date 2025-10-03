Οι αιχμές και οι ηχηρές σιωπές της Ευρωπαίας εισαγγελέα

«Καρφιά» προς τις ελληνικές αρχές και εμμέσως προς την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών ● Για τα Τέμπη ενημέρωσε ότι η έρευνα έχει ολοκληρωθεί και σύντομα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και οι διώξεις ● Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε για προσπάθεια δημιουργίας προπετάσματος καπνού: «Πώς γίνεται για τόσα χρόνια να υπάρχει διαφθορά και να μην έχουν πρόσβαση στα κονδύλια οι αληθινοί αγρότες; Εγκληματίες έκλεβαν ευρωπαϊκά λεφτά με αρωγή κρατικών λειτουργών» ● Ειδική μνεία έκανε σε μαρτυρίες και στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί παρακωλύεται η έρευνα

Aποφασισμένη να μην κάνει πίσω σε καμία από τις σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς στην Ελλάδα, τις οποίες ερευνά, εμφανίστηκε η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι στη χθεσινή πολυαναμενόμενη συνέντευξη Τύπου την οποία παραχώρησε –όχι τυχαία– στο κτίριο του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά στο Πέραμα. Πρόκειται για συμβολική επιλογή τοποθεσίας λόγω της υπόθεσης διαφθοράς των τελωνειακών που αποκάλυψε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Κοβέσι άφησε σαφείς αιχμές προς τις ελληνικές αρχές και εμμέσως την ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να κατονομάζει βέβαια πολιτικά πρόσωπα, σχετικά με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, ωστόσο για όποιον παρακολουθεί τη δημόσια παρουσία της, ο τόνος της κριτικής ήταν κατά τι ηπιότερος από προηγούμενες εμφανίσεις της στη χώρα μας και διεθνώς.

Η «Εφ.Συν.» ήταν από τα ελάχιστα ελληνικά μέσα ενημέρωσης που είχαν την ευκαιρία να τη συναντήσουν και να πραγματοποιήσουν μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη πριν από 1,5 χρόνο στην Αθήνα («Θέλουν να πνίξουν την έρευνα για τα Τέμπη», 15/3/2024). Τότε, χωρίς περιστροφές, είχε επικρίνει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για τα Τέμπη, μιλώντας ανοιχτά για προσπάθεια να εμποδιστεί η έρευνά της για τη σύμβαση 717. Σχολιάζοντας το πόρισμα της Ν.Δ. στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής έλεγε τότε: «Θολώνουν τα νερά. “Πνίγουν” την υπόθεση. Αυτό είναι το σχόλιό μου. Οσα θέσαμε στο κατηγορητήριο στηρίζονται σε αποδείξεις, στηρίζονται σε έρευνα, όσα ανακαλύψαμε ψάχνοντας. Δεν γνωρίζω τι ερεύνησαν, αν άκουσαν τους μάρτυρες, αν είδαν την υπόθεση». Χθες η «Εφ.Συν.» της θύμισε τα λόγια της, ρωτώντας αν εξακολουθεί να έχει την ίδια θέση. «Ο,τι είχα πει τότε δημόσια, ισχύει και σήμερα», επανέλαβε, ωστόσο σε συμπληρωματική μας ερώτηση για το ίδιο θέμα, δεν θέλησε να επανέλθει.

Ως προς το έγκλημα των Τεμπών, όσοι παρακολουθήσαμε τη συνέντευξη δεν γίναμε σοφότεροι, αν και η εισαγγελέας ενημέρωσε ότι η έρευνα έχει ολοκληρωθεί και σύντομα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και οι διώξεις. «Δεν θα πω πολλά για τα Τέμπη. Υπήρχαν φήμες ότι υπήρξε λαθρεμπόριο καυσίμου. Δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες επ’ αυτού ώστε να ανοίξουμε νέα έρευνα. Οποιος έχει για αυτό κάτι, να μας το στείλει. Δεν είμαστε αρνητικοί αν βρούμε κάτι ώστε να ανοίξουμε φάκελο», είπε, χωρίς να θέλει να σχολιάσει κάτι για την απεργία Ρούτσι, εκφράζοντας παράλληλα τα βαθιά της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων για μια «τραγωδία που μπορούσε να έχει αποφευχθεί».

Ζήτησε ακόμα μια φορά να τροποποιηθεί το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, κρίνοντας ότι αυτό είναι το βασικό εμπόδιο για την έρευνα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στα Τέμπη («Αλλάξτε το αυτό, για να μη συμβούν τα ίδια»), κάτι το οποίο πάντως υποτίθεται πως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση να το πράξει στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Υπενθυμίζεται πως στο πρόσφατο παρελθόν ο Αδωνις Γεωργιάδης είχε μιλήσει σχετικά «για απαράδεκτη παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, πέραν παντός θεσμικού ορίου που έχει», ενώ μέχρι και ο Αρειος Πάγος είχε εκδώσει επικριτική ανακοίνωση για να μιλήσει για το... όριο των αρμοδιοτήτων της.

Με αρωγή κρατικών λειτουργών

Οι απαντήσεις της Κοβέσι στα δημοσιογραφικά ερωτήματα επιτρέπουν την ενδεχόμενη πολιτική αξιοποίηση τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση. Για διαφορετικούς λόγους. Για παράδειγμα, για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων είπε χαρακτηριστικά: «ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακρωνύμιο διαφθοράς. Πρόληψη; Αναποτελεσματική. Ανίχνευση; Ανύπαρκτη. Λογοδοσία; Εμποδίστηκε. Ερευνα; Επιφανειακή. Καθαρίζουμε την κόπρο του Αυγεία». Πρόσθεσε ότι υπάρχει μια «προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα προπέτασμα καπνού. Πώς γίνεται για τόσα χρόνια να υπάρχει διαφθορά και να μην έχουν πρόσβαση στα κονδύλια οι αληθινοί αγρότες; Εγκληματίες έκλεβαν ευρωπαϊκά λεφτά με αρωγή κρατικών λειτουργών», σε μια δήλωση που σε συνδυασμό με την αναφορά της στο άρθρο 86 φωτογραφίζει ξεκάθαρα υπουργούς της κυβέρνησης της Ν.Δ.

Ειδική μνεία έκανε σε μαρτυρίες και στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί παρακωλύεται η έρευνα, σε μια αναφορά με πολλαπλούς πολιτικούς αποδέκτες. Οπως είπε, «η Δικαιοσύνη δεν είναι ένα ριάλιτι σόου, μη βάζετε τους μάρτυρες να μιλούν στην τηλεόραση για να ακούν οι ένοχοι αυτά που δεν πρέπει να ξέρουν! Μια γάτα δεν πιάνει τα ποντίκια αν φορά κουδουνάκια στον λαιμό της. Το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είναι ένας ξένος φορέας. Είμαστε εδώ για να μείνουμε, παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Προειδοποιώ τους πάντες, όποιον έχει σκοπό να παρέμβει στη δουλειά μας». H ίδια πάντως δεν απάντησε σε ερώτηση αναφορικά με την εμπλοκή του Γιώργου Μυλωνάκη και τις κατηγορίες ότι επιχείρησε να παρεμποδίσει την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καλή συνεργασία

Από την άλλη πλευρά, η κ. Κοβέσι ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει διαφθορά μόνο στην Ελλάδα, αλλά είναι παγκόσμιο φαινόμενο (δήλωση ταμάμ για το φιλοκυβερνητικό στρατόπεδο), ότι δεν είναι μόνο το λιμάνι του Πειραιά εκτεθειμένο σε τελωνειακές απάτες, αλλά όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια, ότι είναι «πολύ ικανοποιημένη για τη δική μας ομάδα (του ελληνικού γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας) και έχουμε καλή συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές. Με την Αστυνομία, με το Τελωνείο. Είχαμε βοήθεια από τον Γενικό Εισαγγελέα, από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ». «Είμαστε εδώ για να μείνουμε. Οσοι θέλετε να εμποδίσετε τη δουλειά μας σκεφτείτε το καλύτερα», διεμήνυσε η κ. Κοβέσι και φρόντισε να υπερασπιστεί δημόσια τους Ελληνες συνεργάτες της, λέγοντας ότι θα προτείνει την ανανέωση της θητείας τους.

Απειλές

«Oταν κάποιος λέει πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ανεξάρτητη, είναι fake news. Οι εισαγγελείς που είναι στην έρευνα είναι ικανότατοι και κανείς δεν θα τους πει πώς θα διεξάγουν την έρευνα. Ολες οι υποθέσεις που αφορούν την Ελλάδα εποπτεύονται από Ευρωπαίους εισαγγελείς, καθένας από διαφορετικό κράτος-μέλος. Μόνο τα μόνιμα συμβούλια μπορούν να δώσουν οδηγίες. Οι υποθέσεις ανατίθενται τυχαία. Είμαστε απολύτως ανεξάρτητοι. Τα αποτελέσματά μας τα βλέπετε ήδη λόγω των υποθέσεων που άνοιξαν στην Ελλάδα. [...] Εχω λάβει πολλές απειλές μέσα στα χρόνια, αλλά δεν μιλάω για αυτές δημοσίως. Αν δεχτώ απειλές από κάποιο πολιτικό πρόσωπο, τότε θα το γνωστοποιήσω».

«Καλυψώ»

Σε αυτό στο οποίο ήταν ξεκάθαρη και στο οποίο ήθελε να εστιάσει η κ. Κοβέσι ήταν η επιχείρηση «Καλυψώ», που ήταν και ο λόγος της επίσκεψής της στην Ελλάδα. Πρόκειται για την αποκάλυψη κυκλώματος που δρούσε μέσω του λιμανιού του Πειραιά με εμπορεύματα που μεταφέρονταν με πλαστά τιμολόγια και τελικά κατέληγαν σε κρυφές αποθήκες για πώληση στη μαύρη αγορά. Η συνολική ζημία για την Ευρωπαϊκή Ενωση υπολογίζεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 250 εκατ. αφορούν διαφυγόντες δασμούς και 450 εκατ. απλήρωτο ΦΠΑ. Αναφερόμενη στην υπόθεση, η Κοβέσι μίλησε για εγκληματικές οργανώσεις στις οποίες συμμετείχαν τελωνειακοί, φορολογικές αρχές και δημόσιοι λειτουργοί, ενώ υπογράμμισε ότι «υφιστάμεθα μια εισβολή από εγκληματικές οργανώσεις που έρχονται από τρίτες χώρες, όπως η Κίνα», σε μια δήλωση με σαφή γεωπολιτική στόχευση.

Κλείνοντας, η κ. Κοβέσι επιβεβαίωσε την ύπαρξη έρευνας για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, αλλά και για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο και για τις δύο υποθέσεις.

Πολιτικές αντιδράσεις

«Η σημερινή συνέντευξη της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κ. Κοβέσι, είναι αποκαλυπτική της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι θεσμοί και το κράτος δικαίου στη χώρα μας επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας» σχολίασε η υπεύθυνη ΚΤΕ Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. και βουλεύτρια Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη. Ειδικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι «είναι χαρακτηριστική η επισήμανση της κ. Κοβέσι ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί «προπέτασμα καπνού» στην υπόθεση και ότι η διαφθορά δεν επιτρέπει στους τίμιους αγρότες να έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Μια διαφθορά απέναντι στην οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει τη συσκότιση και τη συγκάλυψη, οδηγώντας μέσα από μια ψηφοφορία-παρωδία σε μια Εξεταστική με αντικείμενο δεκαετιών, αντί για τη διερεύνηση συγκεκριμένων προσώπων και αξιόποινων πράξεων».

Τέλος, για το άρθρο 86 του Συντάγματος είπε πως «όσο και αν η κυβέρνηση εμφανίζεται πρόθυμη για αναθεώρησή του, όπως ζήτησε η κ. Κοβέσι, οι πράξεις της τη διαψεύδουν, αφού η παραγραφή και η αμνήστευση των υπουργών της κυβέρνησης φέρουν την υπογραφή της Ν.Δ.».

Για το Κίνημα Δημοκρατίας «η Ευρωπαία Εισαγγελέας μίλησε ξεκάθαρα: η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε εμπόδια στη Δικαιοσύνη όταν εκείνη ερευνούσε σοβαρές υποθέσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη. Τι σημαίνει αυτό; Οτι οι ίδιοι που ορκίζονται ότι «δεν έχουν τίποτα να κρύψουν», στην πράξη προστατεύουν τους εαυτούς τους και μπλοκάρουν την αλήθεια να βγει στο φως. Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της εξουσίας τους: διαφθορά και συγκάλυψη».