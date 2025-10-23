SOS για τον Αμβρακικό

Γίνεται προφανές ότι δεν πρόκειται για ουσιαστική αλλά για ανεπαρκή δημόσια διαβούλευση, ένα τέχνασμα για να φιμωθούν οι αντιδράσεις, καθώς παραβιάζεται εμφανώς η Σύμβαση του Ααρχους που θέτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του δικαιώματος πρόσβασης των πολιτών στην περιβαλλοντική πληροφορία και δικαιοσύνη.

Ειδική Ζώνη

Το σχέδιο για τις ιχθυοκαλλιέργειες στον Αμβρακικό θα καταστρέψει ένα από τα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα της χώρας μας, καθώς ο κόλπος συνθέτει ένα εξαιρετικά ποικιλόμορφο μωσαϊκό λιμνοθαλασσών αλλά και τοπίων: θαλάσσια και ποτάμια συστήματα, παρόχθια δάση, αλμυρόβαλτοι, καλαμιώνες, ασβεστολιθικοί λόφοι και 20 λιμνοθάλασσες που καταλαμβάνουν περίπου το 17% της έκτασης του Αμβρακικού.

Οι λιμνοθάλασσες έχουν ζωτική σημασία για την περιοχή, καθώς αποτελούν φυσικά ιχθυοτροφεία και χαρακτηρίζονται ως περιοχές μεγάλου φυσικού κάλλους. Πέραν όμως των λιμνοθαλασσών, και η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει μια μοναδική χλωρίδα και πανίδα.

Ετσι, ο Αμβρακικός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη οικολογική αξία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η βόρεια πλευρά του αποτελεί μέρος του Δικτύου Ramsar από το 1975, ενώ πολλά αναπτυξιακά έργα τη δεκαετία του 1980 επηρέασαν τον οικολογικό χαρακτήρα του υγρότοπου.

Το 2008 ιδρύθηκε το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού και έκτοτε ο κόλπος και οι υγρότοποι επικυρώθηκαν ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, ενώ οι λιμνοθάλασσες της βόρειας ακτής χαρακτηρίστηκαν ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης για τα Πουλιά. Επιπλέον, ο Αμβρακικός έχει οριοθετηθεί ως Σημαντική Περιοχή για Πουλιά, ως Σημαντική Περιοχή για Θαλάσσια Θηλαστικά και, πιο πρόσφατα, ως Σημαντική Περιοχή για Καρχαρίες και Σαλάχια.

Η ρύπανση

«Ο πολύτιμος Αμβρακικός κόλπος -προστατευόμενη περιοχή Natura 2000, υγρότοπος, κρίσιμος βιότοπος για πάνω από 290 είδη πουλιών και σπίτι για το απειλούμενο από εξαφάνιση είδος ρινοδέλφινων- αντιμετωπίζει μια μαζική επέκταση βιομηχανικών ιχθυοκαλλιεργειών, με στόχο την παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού, σε κλίμακα μεγαλύτερη από αυτήν ολόκληρης της Γαλλίας!

Και μάλιστα μέσα σε έναν σχεδόν κλειστό κόλπο, όπου δεν θα έπρεπε καν να υπάρχουν ιχθυοκαλλιέργειες!» επισημαίνει η Ακταία, το Πανελλήνιο Δίκτυο για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος από τις Βιομηχανικές Ιχθυοκαλλιέργειες. Υπενθυμίζει δε ότι οι βιομηχανικές ιχθυοκαλλιέργειες σε αυτή την κλίμακα σημαίνουν ρύπανση των υδάτων και χημική μόλυνση, καταστροφή κρίσιμων οικοτόπων και απειλή για τις τοπικές αλιευτικές κοινότητες. Παράλληλα, απαιτεί ουσιαστική περίοδο για τη διαβούλευση (που λήγει στις 5 Νοεμβρίου), τουλάχιστον 90 έως 120 ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι για την προστασία του Αμβρακικού επτά φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας τη «Συμμαχία για τον Αμβρακικό», ο οποίος ήδη απειλείται από άλλες δραστηριότητες («Επτά φορείς, μια γροθιά για το καλό του Αμβρακικού», «Εφ.Συν.», 23/1/2024).