Ζούμε για να δουλεύουμε

Θα έπρεπε να ισχύει το αντίθετο. Να δουλεύουμε για να ζούμε. Ωστόσο, στην Ελλάδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η πραγματικότητα αντιστρέφεται για ακόμα μια φορά, όπως δείχνουν τα νέα στοιχεία της Eurostat.
Ειδικότερα, η έρευνα εστιάζει στις υπερωρίες που καλούνται να κάνουν οι εργαζόμενοι για να ανταπεξέλθουν στα βασικά έξοδα του μήνα, με την ακρίβεια να καλπάζει, αλλά τους μισθούς να μένουν στα τάρταρα.
H απάντηση του υπουργείου Εργασίας σε αυτή τη ζοφερή κατάσταση είναι η νομιμοποίηση του 13ωρου, που ενταφιάζει το κεκτημένο 8ωρο, με την κ. Κεραμέως να βαφτίζει «δικαίωμα του εργαζομένου» τον περισσότερο εργάσιμο χρόνο, αντί να επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις και να αυξήσει πραγματικά τους μισθούς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι πρωταθλητές στις υπερωρίες.
- Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, στις κατηγορίες 20 έως 64 ετών το 20,9% δουλεύει περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα, με το εν λόγω ποσοστό να είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Πιο συγκεκριμένα, είναι το διπλάσιο, καθώς στην ΕΕ το ποσοστό φτάνει στο 10.8%, ενώ ακολουθούν η Κύπρος και η Μάλτα.
- Σημειώνεται πως το 72% στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται περίπου από 22 ως 40 ώρες. Ωστόσο, στην Ελλάδα μόλις το 6,1% εργάζεται κάτω από 19 ώρες.
- Παράλληλα, υπάρχει αύξηση των υπερωριών κατά 1,8 εκατομμύρια, που εντοπίζεται κυρίως στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης, με την αύξηση στο επτάμηνο να φτάνει στο 728%.
