Αλλη μια εμβαλωματική ρύθμιση για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Καββαδάς, χωρίς να χάνει τη θέση του στην ΑΑΔΕ, θα ασκεί καθήκοντα προέδρου του ακέφαλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Φυσικά, ο κ. Καββαδάς, στο διάστημα της «θητείας» στον οργανισμό, θα αντικατασταθεί στην ΑΑΔΕ από άλλο στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής, ενώ θα έχει δικαίωμα επιλογής μεταξύ της αμοιβής του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ (4.600 ευρώ μικτά) και αυτής του γενικού διευθυντή της ΑΑΔΕ (υποθέτουμε ότι θα επιλέξει, ως αρκετά υψηλότερη, την πρώτη).

Ετσι, το υβριδικό καθεστώς πορεύεται με εμβαλωματικές λύσεις. Στο νομοσχέδιο για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, που ψηφίζεται σήμερα εν μέσω αντιδράσεων, απεργιών και διαδηλώσεων, κατατέθηκε τροπολογία που προβλέπει την προσωρινή ανάθεση των αρμοδιοτήτων του προέδρου του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ στον γενικό διευθυντή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιάννη Καββαδά (δεν κατονομάζεται, φυσικά, στην τροπολογία).

Η ΑΑΔΕ έχει πιάσει δουλειά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο του μεταβατικού ρόλου «κηδεμόνα» του Οργανισμού Πληρωμών των Αγροτικών Ενισχύσεων που της ανατέθηκε με διάταξη νομοσχεδίου που ψηφίστηκε τον Ιούλιο, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει οριστικά αν μπορεί να πάρει τα ευρωπαϊκά «διαπιστευτήρια» ως ο φορέας που θα αντικαταστήσει ή θα αφομοιώσει πλήρως τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η μεταβατική λύση για τη διακυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην κορύφωση της δικαστικής έρευνας για το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, προωθείται ενώ, κατ’ εφαρμογή της προηγούμενης ρύθμισης που δίνει στην ΑΑΔΕ έλεγχο σε όλα τα δεδομένα του οργανισμού, κλιμάκια της φορολογικής αρχής και της οικονομικής αστυνομίας έχουν ήδη πάρει ένα μεγάλο μέρος της βάσης δεδομένων του οργανισμού.

Τι ακριβώς τα κάνουν, δεν είναι σαφές. Από τις διαρροές στοιχείων σε φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ για παράτυπες ευρωπαϊκές ενισχύσεις μικρής κλίμακας σε αγρότες και κτηνοτρόφους, προκύπτει ότι η πολυδιαφημισμένη task force «εξυγίανσης» του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κάνει κάτι άλλο από το να ξεφυλλίζει φακέλους με ελέγχους που έχουν κάνει υπάλληλοι του οργανισμού τα προηγούμενα χρόνια και απλώς να διοχετεύει μέρος τους επιλεκτικά σε φίλια ΜΜΕ. Ολες οι «αποκαλύψεις» που έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο δεκαήμερο αντιστοιχούν σε παλαιότερους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους οποίους μάλιστα έχουν διαβιβαστεί υποδείξεις ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθεισών επιδοτήσεων της τελευταίας πενταετίας. Τι έκαναν οι ηγεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΥΠΑΑΤ, αλλά και της ΑΑΔΕ με αυτές τις αχρεώστητες επιδοτήσεις τα προηγούμενα χρόνια είναι άγνωστο.

Στην εμβαλωματική τροπολογία πάντως προβλέπεται και προσωρινή απαγόρευση κάθε μετακίνησης των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι 31/12/2025, με εξαίρεση τις μετακινήσεις στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία και τα όργανα της Ε.Ε.

Πάντως, το θέμα της «καταλληλότητας» της ΑΑΔΕ ως αντικαταστάτη, διαδόχου ή διοικητικού «κηδεμόνα» του ΟΠΕΚΕΠΕ και η έγκρισή της από την Ε.Ε. δεν έχει λυθεί, γι’ αυτό και καθυστερεί η προαναγγελθείσα οριστική ρύθμιση μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων. Για να αποσιωπήσει αυτό το «κενό» η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αναφέρει παραπλανητικά ότι «η ρύθμιση επιδιώκει να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο αποδυνάμωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την περίοδο επιτήρησής του και εφαρμογής του σχεδίου δράσης που καταρτίστηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Οι εκ Βρυξελλών πληροφορίες αναφέρουν ότι και γι’ αυτό το τελευταίο νομοθετικό «μπάλωμα» η Κομισιόν δεν έχει την παραμικρή ιδέα.