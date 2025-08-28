Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
30°C
31.3° 28.8°
5 BF
29%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.3° 25.6°
2 BF
49%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 31.0°
4 BF
34%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
41%
Βέροια
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.8°
2 BF
46%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
0 BF
31%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
33°C
33.1° 33.1°
1 BF
16%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.1° 27.7°
5 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.3° 27.1°
2 BF
51%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
6 BF
73%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.5° 24.7°
4 BF
69%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
1 BF
57%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
47%
Λαμία
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 26.7°
2 BF
40%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
27.8° 27.8°
2 BF
69%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.8°
4 BF
28%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.3° 25.5°
3 BF
46%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.8°
4 BF
70%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
24°C
24.1° 24.1°
2 BF
32%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 28 Αυγούστου, 2025
opekepe ktirio
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Αλλη μια εμβαλωματική ρύθμιση για ΟΠΕΚΕΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Γιάννης Κιμπουρόπουλος
Προσωρινός πρόεδρος του οργανισμού, ο νυν γενικός διευθυντής Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, ενώ δεν έχει λυθεί το ζήτημα έγκρισης της θεσμικής επάρκειάς της από την Κομισιόν ● Παλαιούς ελέγχους των κλιμακίων του ΟΠΕΚΕΠΕ «ανακυκλώνει» επικοινωνιακά η task force που συγκρότησε η κυβέρνηση.

Η ΑΑΔΕ έχει πιάσει δουλειά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο του μεταβατικού ρόλου «κηδεμόνα» του Οργανισμού Πληρωμών των Αγροτικών Ενισχύσεων που της ανατέθηκε με διάταξη νομοσχεδίου που ψηφίστηκε τον Ιούλιο, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει οριστικά αν μπορεί να πάρει τα ευρωπαϊκά «διαπιστευτήρια» ως ο φορέας που θα αντικαταστήσει ή θα αφομοιώσει πλήρως τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ετσι, το υβριδικό καθεστώς πορεύεται με εμβαλωματικές λύσεις. Στο νομοσχέδιο για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, που ψηφίζεται σήμερα εν μέσω αντιδράσεων, απεργιών και διαδηλώσεων, κατατέθηκε τροπολογία που προβλέπει την προσωρινή ανάθεση των αρμοδιοτήτων του προέδρου του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ στον γενικό διευθυντή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιάννη Καββαδά (δεν κατονομάζεται, φυσικά, στην τροπολογία).

Ο κ. Καββαδάς, χωρίς να χάνει τη θέση του στην ΑΑΔΕ, θα ασκεί καθήκοντα προέδρου του ακέφαλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Φυσικά, ο κ. Καββαδάς, στο διάστημα της «θητείας» στον οργανισμό, θα αντικατασταθεί στην ΑΑΔΕ από άλλο στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής, ενώ θα έχει δικαίωμα επιλογής μεταξύ της αμοιβής του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ (4.600 ευρώ μικτά) και αυτής του γενικού διευθυντή της ΑΑΔΕ (υποθέτουμε ότι θα επιλέξει, ως αρκετά υψηλότερη, την πρώτη).

Η μεταβατική λύση για τη διακυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην κορύφωση της δικαστικής έρευνας για το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, προωθείται ενώ, κατ’ εφαρμογή της προηγούμενης ρύθμισης που δίνει στην ΑΑΔΕ έλεγχο σε όλα τα δεδομένα του οργανισμού, κλιμάκια της φορολογικής αρχής και της οικονομικής αστυνομίας έχουν ήδη πάρει ένα μεγάλο μέρος της βάσης δεδομένων του οργανισμού.

Τι ακριβώς τα κάνουν, δεν είναι σαφές. Από τις διαρροές στοιχείων σε φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ για παράτυπες ευρωπαϊκές ενισχύσεις μικρής κλίμακας σε αγρότες και κτηνοτρόφους, προκύπτει ότι η πολυδιαφημισμένη task force «εξυγίανσης» του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κάνει κάτι άλλο από το να ξεφυλλίζει φακέλους με ελέγχους που έχουν κάνει υπάλληλοι του οργανισμού τα προηγούμενα χρόνια και απλώς να διοχετεύει μέρος τους επιλεκτικά σε φίλια ΜΜΕ. Ολες οι «αποκαλύψεις» που έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο δεκαήμερο αντιστοιχούν σε παλαιότερους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους οποίους μάλιστα έχουν διαβιβαστεί υποδείξεις ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθεισών επιδοτήσεων της τελευταίας πενταετίας. Τι έκαναν οι ηγεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΥΠΑΑΤ, αλλά και της ΑΑΔΕ με αυτές τις αχρεώστητες επιδοτήσεις τα προηγούμενα χρόνια είναι άγνωστο.

Στην εμβαλωματική τροπολογία πάντως προβλέπεται και προσωρινή απαγόρευση κάθε μετακίνησης των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι 31/12/2025, με εξαίρεση τις μετακινήσεις στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία και τα όργανα της Ε.Ε.

Πάντως, το θέμα της «καταλληλότητας» της ΑΑΔΕ ως αντικαταστάτη, διαδόχου ή διοικητικού «κηδεμόνα» του ΟΠΕΚΕΠΕ και η έγκρισή της από την Ε.Ε. δεν έχει λυθεί, γι’ αυτό και καθυστερεί η προαναγγελθείσα οριστική ρύθμιση μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων. Για να αποσιωπήσει αυτό το «κενό» η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αναφέρει παραπλανητικά ότι «η ρύθμιση επιδιώκει να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο αποδυνάμωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την περίοδο επιτήρησής του και εφαρμογής του σχεδίου δράσης που καταρτίστηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Οι εκ Βρυξελλών πληροφορίες αναφέρουν ότι και γι’ αυτό το τελευταίο νομοθετικό «μπάλωμα» η Κομισιόν δεν έχει την παραμικρή ιδέα.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Αλλη μια εμβαλωματική ρύθμιση για ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual