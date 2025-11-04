Πολιτική επιλογή η ανισότητα

Kαθώς 42 εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες αντιμέτωποι με το φάσμα της πείνας εξαιτίας της άρνησης της κυβέρνησης Τραμπ να συνδράμει στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας των οικονομικά αδυνάτων, μια νέα μελέτη αναδεικνύει το εκρηκτικό μέγεθος της ανισότητας στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι οι 10 κορυφαίοι δισεκατομμυριούχοι των ΗΠΑ αύξησαν τον τελευταίο χρόνο τον πλούτο τους συνολικά κατά 698 δισ. δολάρια.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) από το 1989 έως το 2022, η έκθεση της Oxfam America (Unequal: The Rise of a new American Oligarchy and the Agenda we Need) διαπιστώνει ότι το πλουσιότερο 1% των αμερικανικών νοικοκυριών απέκτησε 101 φορές περισσότερο πλούτο από το μέσο νοικοκυριό κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου και 987 φορές τον πλούτο ενός νοικοκυριού στο κατώτατο 20ό εκατοστημόριο εισοδήματος. Κάτι το οποίο σημαίνει κέρδος 8,35 εκατ. δολαρίων ανά νοικοκυριό για το κορυφαίο 1% των νοικοκυριών στη διάρκεια αυτής της 33ετούς περιόδου έναντι μόλις 83.000 δολαρίων για το μέσο νοικοκυριό.

Αποτέλεσμα αυτής της υπερσυσσώρευσης πλούτου σε λίγα χέρια είναι οι ΗΠΑ να φιλοξενούν σήμερα τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Ωστόσο την ίδια στιγμή δεκάδες εκατομμύρια πολίτες τους αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες και δυσπραγία. Η έλλειψη στέγης βρίσκεται σε ύψη ρεκόρ και δεν υπάρχει ούτε μία πολιτεία, πόλη ή κομητεία στην επικράτειά τους όπου ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, να μπορεί να αντέξει οικονομικά ένα μέτριο ενοίκιο δύο υπνοδωματίων. Πάνω από το 40% του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένου σχεδόν του 50% των παιδιών, θεωρούνται χαμηλού εισοδήματος, με οικογενειακά εισοδήματα χαμηλότερα του 200% του εθνικού ορίου φτώχειας.

Η επισιτιστική ανασφάλεια είναι η υψηλότερη από το 2014 με έναν στους 8 Αμερικανούς να είναι αναγκασμένος να προσφεύγει στα κουπόνια σίτισης προκειμένου για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του, ενώ η φτώχεια αποτελεί την τέταρτη κύρια αιτία θανάτου, υπεύθυνη για τον θάνατο άνω των 800 Αμερικανών καθημερινά. Οι ΗΠΑ, αν και μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, έχουν σήμερα το υψηλότερο ποσοστό σχετικής φτώχειας, το 2ο υψηλότερο ποσοστό παιδικής φτώχειας και βρεφικής θνησιμότητας και το 2ο χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής από τις 10 πιο ανεπτυγμένες οικονομίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Προτεραιότητες

Η κατάντια αυτή είναι ξεκάθαρα πολιτική επιλογή. «Η ανισότητα είναι πολιτική επιλογή» επισημαίνει χαρακτηριστικά η Rebecca Riddell, ανώτερη υπεύθυνη πολιτικής για την οικονομική δικαιοσύνη στην Oxfam America. «Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιλέγουν την ανισότητα και αυτές οι επιλογές έχουν διακομματική υποστήριξη», τονίζει προσθέτοντας ότι «οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων 40 ετών, από περικοπές στους φόρους και στο δίχτυ κοινωνικής ασφάλισης έως τα εργασιακά ζητήματα και πέραν αυτών, είχαν την υποστήριξη και των Ρεπουμπλικάνων αλλά και των Δημοκρατικών».

Η έκθεση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του φορολογικού κώδικα, των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας και των δικαιωμάτων και της προστασίας των εργαζομένων έχουν σταδιακά διαλυθεί επιτρέποντας στον συγκεντρωμένο πλούτο να μετατραπεί σε συγκεντρωμένη ισχύ. Οι ΗΠΑ είναι, σύμφωνα με την έκθεση, προτελευταίες μεταξύ των 10 πιο ισχυρών οικονομιών του ΟΟΣΑ στη χρήση του φορολογικού και μεταβιβαστικού τους συστήματος για τη μείωση της ανισότητας, προτελευταίες στις δημόσιες δαπάνες για τις οικογένειες με παιδιά, έβδομες στις δημόσιες κοινωνικές δαπάνες και νούμερο ένα σε ώρες εργασίας που απαιτούνται για την έξοδο από τη φτώχεια.

Η Οxfam προειδοποιεί για τον κίνδυνο οι πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ να οδηγήσουν σε νέα ύψη την ανισότητα. Υπογραμμίζεται ότι η κυβέρνηση δισεκατομμυριούχων έχει κινηθεί με εκπληκτική ταχύτητα και κλίμακα πραγματοποιώντας μια αδιάκοπη επίθεση στα νοικοκυριά της εργατικής τάξης και χρησιμοποιώντας την εξουσία της για να πλουτίσει πλούσιους και κολλητούς της. Η ατζέντα της περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου προς τα πάνω εδώ και δεκαετίες και τη μεγαλύτερη πράξη διάλυσης συνδικάτων στην ιστορία των ΗΠΑ, προειδοποιεί.