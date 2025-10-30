Oxfam: Οσο πλουσιότεροι, τόσο πιο... βρομεροί

Δριμύ «κατηγορώ» εναντίον των υπερπλουσίων και του καταστροφικού ρόλου τους σε κλίμα και περιβάλλον απευθύνει η Oxfam στην τελευταία έκθεσή της για την ανισότητα εκπομπών άνθρακα. Η έκθεση -στην εκπόνηση της οποίας εκτός της γνωστής ΜΚΟ συνέβαλε και το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος της Στοκχόλμης- δημοσιοποιείται εν όψει της παγκόσμιας συνόδου κορυφής για το κλίμα -COP 30- που θα πραγματοποιηθεί στο Μπελέμ της Βραζιλίας τον επόμενο μήνα. Σε αυτήν αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής που προκαλούν στον πλανήτη μερικές εκατοντάδες δισεκατομμυριούχοι και πολυεκατομμυριούχοι.

Σύμφωνα με την έκθεση ένα άτομο του πλουσιότερου 0,1% της ανθρωπότητας παράγει καθημερινά περισσότερους ρύπους άνθρακα από ό,τι ένα άτομο του φτωχότερου 50% σε έναν ολόκληρο χρόνο. Οι υπερπλούσιοι των ΗΠΑ (το 0,1% του πληθυσμού) καίνε υδρογονάνθρακες υπεύθυνους για το φαινόμενο του θερμοκηπίου με ταχύτητα 4.000 φορές μεγαλύτερη απ’ ό,τι το φτωχότερο 10%. Το πλουσιότερο 0,1% εκπέμπει κατά μέσο όρο 2,2 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ημερησίως, ποσότητα ισοδύναμη με το βάρος ενός... ρινόκερου ή ενός αυτοκινήτου SUV. Στην αντίπερα όχθη ένας πολίτης της Σομαλίας εκπέμπει μόλις 82 γραμμάρια περίπου, δηλαδή όση η μάζα μιας ντομάτας ή μισού φλιτζανιού ρύζι. Ενδιάμεσα ο αντίστοιχος μέσος όρος για κάθε άτομο στον πλανήτη είναι 12 κιλά την ημέρα, περίπου όσο το βάρος ενός τυπικού ελαστικού αυτοκινήτου.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι ο πολυτελής τρόπος ζωής των υπερπλουσίων, με τα σούπερ γιοτ, τα ιδιωτικά τζετ και τις τεράστιες επαύλεις, σε συνδυασμό με επενδύσεις τους συχνά σε ρυπογόνες βιομηχανίες δημιουργεί ένα τεράστιο ατομικό αποτύπωμα που αποσταθεροποιεί το κλίμα. Επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι 308 από τους δισεκατομμυριούχους του κόσμου έχουν τόσο μεγάλο συνολικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα που αν ήταν χώρα θα ήταν η 15η πιο ρυπογόνα στον πλανήτη. Οι συνολικές εκπομπές των επενδυτικών χαρτοφυλακίων αυτών των μόλις 308 δισεκατομμυριούχων είναι μεγαλύτερες από τις συνδυασμένες εκπομπές 118 χωρών.

Η δύναμη και ο πλούτος των υπερπλουσίων και εταιρειών τους επιτρέπουν επίσης την άσκηση άνισης επιρροής στη χάραξη πολιτικών και την αποδυνάμωση των διαπραγματεύσεων για το κλίμα. Στην τελευταία σύνοδο κορυφής της COP για το κλίμα στο Μπακού υπήρχαν 1.773 λομπίστες άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, η μεγαλύτερη ομάδα από όλες τις χώρες της υφηλίου πλην τριών. Ακόμα πιο ανησυχητική, επισημαίνει η Oxfam, είναι η τάση των πλούσιων δωρητών να χρηματοδοτούν ακροδεξιά και ρατσιστικά κινήματα που αποτελούν την αιχμή του δόρατος κατά των πολιτικών μηδενικών καθαρών εκπομπών. Οι συνέπειες είναι θανατηφόρες. Η έκθεση υπολογίζει ότι οι εκπομπές του πλουσιότερου 1% είναι αρκετές για να προκαλέσουν περίπου 1,3 εκατομμύρια θανάτους εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας ώς το τέλος του αιώνα και οικονομικές ζημιές 44 τρισ. δολαρίων στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος μέχρι το 2050.