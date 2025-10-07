Η ρήξη αποφεύχθηκε, το μπέρδεμα μένει

Ποιος είναι ο νικητής της «αναμέτρησης» Αθήνας-Λευκωσίας την Κυριακή για την περιβόητη ηλεκτρική διασύνδεση, που λίγο έλειψε να κλονίσει με τον χειρότερο εδώ και χρόνια τρόπο τις σχέσεις των δύο χωρών; Και οι δύο πλευρές μπορούν να ισχυριστούν στην κοινή γνώμη τους ότι αφ’ ενός δεν έκαναν καμιά υποχώρηση που να επιβαρύνει τα ιδιαίτερα δημοσιονομικά συμφέροντά τους και αφ’ ετέρου προφύλαξαν τα «κοινά εθνικά συμφέροντα».

Βεβαίως, τόσο η ελληνική κυβέρνηση, ιδιαίτερα διά του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, όσο και η κυπριακή, διά του προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, φρόντισαν να υποδείξουν ποιος είναι το πρόβλημα σε κάθε πλευρά: Ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας χθες στο OPEN, επιτέθηκε ανοιχτά στον Κύπριο υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, που «αμφισβητεί επί της αρχής τη βιωσιμότητα του έργου, λες και ένας υπουργός δεσμεύεται μόνο από τις συμφωνίες που έχει υπογράψει εκείνος». Ο δε κ. Χριστοδουλίδης φωτογράφισε εμμέσως τον ΑΔΜΗΕ, στον οποίο την Κυριακή είχε επιτεθεί ανοιχτά, δηλώνοντας: «Οσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της ελληνικής κυβέρνησης με την κυπριακή κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον Ελληνα πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν».

Επί της ουσίας, μετά την κρίση της Κυριακής για το υποβρύχιο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (και Ισραήλ) και τον επιμερισμό της δαπάνης 251 εκατ. ευρώ που έχει κάνει ο ΑΔΜΗΕ, οι τόνοι έπεσαν, αν και οι δύο πλευρές επέμειναν στις θέσεις τους:

Ο Στ. Παπασταύρου υπερασπίστηκε ξεκάθαρα τους χειρισμούς του ΑΔΜΗΕ, τονίζοντας ότι ο οργανισμός ανήκει κατά 51% στην Ελληνική Δημοκρατία, «η οποία δεν εκβιάζει, μιλάει μόνο θεσμικά». Απαίτησε να αρθούν οι επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητα του έργου (σ.σ. με έμφαση αναφέρθηκε επανειλημμένα στον κ. Κεραυνό) και να επιλυθούν όλα τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα που εκκρεμούν. Ανέβασε δε τον πήχη τής μέχρι τώρα δαπάνης του ΑΔΜΗΕ στα 300 εκατ. ευρώ, προσθέτοντας στον λογαριασμό την εξαγορά της εταιρείας EuroAsia Interconnector το 2023 έναντι 48 εκατ. ευρώ.

Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης επέμεινε στο πολιτικό στοιχείο της υπόθεσης: «Οι σχέσεις Λευκωσίας-Αθήνας, οι σχέσεις της κυπριακής κυβέρνησης με την ελληνική, η σχέση μου με τον Ελληνα πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, πατώντας στη δήλωση Χριστοδουλίδη, επανέλαβε: «Οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου δεν πρόκειται να διαταραχθούν, ανεξάρτητα από το έργο. Αλλά, το έργο θα γίνει υπό τον όρο ότι τα χρήματα δεν θα επιβαρύνουν τη μία πλευρά».

Ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης (στον ΣΚΑΪ) αναφέρθηκε μεν στη «γεωπολιτική σημασία του έργου για τον Ελληνισμό συνολικά», αλλά περιόρισε τις εκκρεμότητες στην κατανομή του οικονομικού βάρους και σε «τεχνικά ζητήματα». Απέφυγε όμως επιμελώς να τοποθετηθεί στη βασικότερη ένσταση που προβάλλει η Κύπρος ως προς τις υποχρεώσεις της ελληνικής πλευράς: τη συνέχιση των ερευνών πόντισης του καλωδίου στις θαλάσσιες περιοχές που η Τουρκία θεωρεί γκρίζες, βάσει του νέου δόγματος Ερντογάν «κανένα ενεργειακό έργο στην Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία».

Με λίγα λόγια, και οι δύο πλευρές έκαναν ένα βήμα πίσω για να αποτραπεί μια ρήξη, αλλά κανένα βήμα μπρος για την άρση του αδιεξόδου υλοποίησης του έργου.