Διαφαινόμενο φινάλε στο σίριαλ για την εξαγορά του TikTok στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ με ανάρτησή του λέει πως οι εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα πήγαν «πολύ καλά» και πως θα συνομιλήσει απευθείας με τον Σι Τζινπίνγκ την Παρασκευή.

Μετά από μήνες απειλών, βαρύγδουπων εξαγγελιών αλλά και διαπραγματεύσεων φαίνεται πως μπαίνει οριστικά τέλος στο «επεισόδιο» με το TikTok στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα πήγαν πολύ καλά και άφησε να εννοηθεί ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν οι ΗΠΑ σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας του TikTok.

Ο Τραμπ είπε ότι θα συνομιλήσει την Παρασκευή με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

«Η μεγάλη Συνάντηση για το Εμπόριο στην Ευρώπη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κίνας πήγε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ! (σ.σ. Οι συνομιλίες) θα ολοκληρωθούν σύντομα», έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social.

«Επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία για μια "συγκεκριμένη" εταιρεία που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σώσουν. Θα είναι πολύ χαρούμενοι! Θα μιλήσω με τον πρόεδρο Σι την Παρασκευή. Η σχέση παραμένει πολύ ισχυρή!!!», συμπλήρωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί εδώ και μήνες να καταλήξει σε συμφωνία ώστε Αμερικανοί επενδυτές να αγοράσουν το TikTok από την κινεζική μητρική του εταιρεία ByteDance.

Νόμος που επικυρώθηκε από το Κογκρέσο το 2024 υποχρέωνε το TikTok να σταματήσει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ στις 19 Ιανουαρίου 2025 εκτός κι αν η ByteDance πουλήσει την εταιρεία.

Όμως ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παρατείνει αυτή τη διορία, έχοντας παραδεχθεί ότι έχει «μια μικρή αδυναμία στο TikTok». Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την πώληση του TikTok είναι η 17η Σεπτεμβρίου.