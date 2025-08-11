Αθήνα, 30°C
Τρίτη, 12 Αυγούστου, 2025
(Chinatopix Via AP)

Ο πρόεδρος Τραμπ αναστέλλει την επιβολή δασμών στην Κίνα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
efsyn. gr

Συνεχίζει τα «παζάρια» με τους δασμούς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ακολουθώντας μια πολιτική εμπορικού πολέμου με αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα, η οποία ενίοτε αναστατώνει τις διεθνείς αγορές.

Όπως μεταδίδει το δίκτυο CNBC (επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου) ο Τραμπ υπέγραψε απόψε διάταγμα με το οποίο αναστέλλει για άλλες 90 ημέρες την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από την Κίνα.

Το διάταγμα υπεγράφη λίγες ώρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που είχε δώσει ο Τραμπ μετά την προηγούμενη αναστολή δασμών στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων στις ΗΠΑ. Η νέα απόφαση αναστολής ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα του πρόσφατου γύρου συνομιλιών μεταξύ διαπραγματευτών από τις ΗΠΑ και την Κίνα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

«Έχουμε το περίγραμμα μιας συμφωνίας με την Κίνα», είχε διαβεβαιώσει στα τέλη Ιουλίου ο ίδιος ο Τραμπ. 

Ο πρόεδρος Τραμπ αναστέλλει την επιβολή δασμών στην Κίνα

