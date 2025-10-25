Με νέο «στοχευμένο πλήγμα» το Ισραήλ δοκιμάζει την εκεχειρία στη Γάζα

Κάθε άλλο παρά έχει σταματήσει το Ισραήλ να εξαπολύσει φονικές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, παρά το γεγονός ότι έχει τεθεί σε ισχύ από τις 11 Οκτωβρίου η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με βάση το σχέδιο των ΗΠΑ.

Έτσι, ο ισραηλινός στρατός –που δεν έχει διστάσει να εξαπολύσει γενοκτονία στον θύλακα, να χρησιμοποιήσει την πείνα ως «όπλο» και να ψαλιδίσει ακόμα και την απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια (φάρμακα, καύσιμα κτλ)– ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι εξαπέλυσε ένα «στοχευμένο πλήγμα» εναντίον του Ισλαμικού Τζιχάντ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χτύπησε αυτοκίνητο σε καταυλισμό προσφύγων στην περιοχή του Νουσεϊράτ. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με το νοσοκομείο Αλ Άουντα, που ανέφερε: «Το νοσοκομείο παρέλαβε τέσσερις τραυματίες αφού ο κατοχικός ισραηλινός στρατός στόχευσε ένα πολιτικό αυτοκίνητο στη ζώνη του Κλαμπ Αλ Άχλι, στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε δεκάδες φονικά πλήγματα εναντίον στόχων για τους οποίους υποστήριξε ότι ανήκουν στη Χαμάς, προκαλώντας τον θάνατο αρκετών δεκάδων ανθρώπων στον θύλακα. Μάλιστα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πανηγύρισε για τους 153 τόνους βομβών που έριξε ο στρατός στη Λωρίδα της Γάζας. Από την πλευρά της η Χαμάς διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή και επαναβεβαίωσε την «πλήρη δέσμευσή της» στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Όλο το διάστημα αυτής τής –θεωρητικά, τουλάχιστον– κατάπαυσης του πυρός (δηλαδή από τις 11 Οκτωβρίου) ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει συνολικά 93 Παλαιστίνιους και έχει τραυματίσει άλλους 324.